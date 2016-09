PS4 System-Update 4.0 - 7 Features, die ihr vielleicht noch nicht kennt

16.09.2016 1.653 Views 2 Kommentare 0 Gefällt mir

Das Firmware-Update 4.0 steht seit einigen kostenlos für die PlayStation 4 zum Download bereit und bringt zahlreiche Neuerungen mit sich, darunter ein Ordner-System, um Spiele und Apps besser zu organisieren. Doch es gibt auch kleinere Features, die auf den ersten Blick gar nicht auffallen oder gar im Menü versteckt sind - und auf die möchte Mirco im Video aufmerksam machen. Oder habt ihr zum Beispiel gewusst, dass ihr euch versteckte Trophäen nun per Tastendruck anzeigen lassen könnt?

Alle wichtigen Neuerungen des Updates 4.0 für PS4 findet ihr in unserer Übersicht. Sind euch noch weitere (versteckte) Funktionen aufgefallen? Welches Feature gefällt euch am besten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.