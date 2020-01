Aufgehorcht: Toss a Coin to Your Witcher ist jetzt auf Spotify

Auch wenn nicht alle Kritiker von der Serie überzeugt sind, ist der Erfolg von The Witcher über alle Zweifel erhaben. Die Produktion ist nicht nur eine der stärksten Debüt-Staffeln der Netflix-Geschichte, auch die Spiele von CD Projekt Red erleben aktuell einen zweiten Frühling. Von den Nachdrucken der originalen Bücher mal ganz zu schweigen.

Toss a Coin to Your Witcher in Dauerschleife

Sympthomatisch für den Durchbruch von The Witcher ist vor allem auch der inoffizielle Theme-Song "Toss a Coin to Your Witcher", der Fans seit Wochen im Ohr steckt. Da die Lobeshymne auf Geralt von Riva, die Barde Rittersporn in der Serie anstimmt, ohnehin noch jedem im Kopf steckt, können wir Drang zum Mitsingen jetzt endlich nachgeben.

Wie der offizielle Twitter-Kanal von The Witcher enthüllt hat, ist Toss a Coin to Your Witcher jetzt auch auf Spotify zu finden, wo wir den Hexer-Song hoch- und runterhören können.

When a humble bard

Wrote a catchy song

You tweeted and asked us

What’s taking so long?



The Witcher Soundtrack Vol. 1 debuts everywhere 24 January.



"Toss A Coin" single out now: https://t.co/Id6mEUhRf0 pic.twitter.com/PNMxBeFlkS — The Witcher (@witchernetflix) January 22, 2020

Das ist aber noch nicht alles: Der The Witcher-Ohrwurm bildete nur die Vorhut für den kompletten Soundtrack der Serie, der ebenfalls auf Spotify landen wird. Die offizielle Angabe ist, dass der Rest der Musik am 24. Januar, also heute, veröffentlicht wird. Zum jetzigen Zeitpunkt ist aber nur die erste Single verfügbar.

Bis zur zweiten Staffel von The Witcher wird es noch etwas dauern, aber wie Netflix nun bestätigt hat, ist ein Animationsfilm zur Serie in Arbeit. "Nightmare of the Wolf", so der Name des Anime-Films, wird von den Legend of Korra-Machern umgesetzt. Ein genauer Starttermin steht hier aber ebenfalls noch nicht fest.

