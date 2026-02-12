Läuft gerade James Bond: In 007 First Light muss sich der junge Geheimagent seinen 00-Status erst verdienen
James Bond: In 007 First Light muss sich der junge Geheimagent seinen 00-Status erst verdienen

0 Aufrufe

James Bond: In 007 First Light muss sich der junge Geheimagent seinen 00-Status erst verdienen

12.02.2026 | 23:48 Uhr

Auf der State of Play im Februar wurde ein Story-Trailer zu 007 First Light gezeigt. Das James Bond-Spiel von IO Interactive (Hitman) dreht sich um einen jungen Bond, der sich als Rekrut im 00-Programm seinen Status erst verdienen muss.

Der Release ist für den 27. Mai 2026 angesetzt.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
007 First Light zeigt über 30 Minuten Gameplay vom neuen James Bond-Spiel Video starten   3:09

04.09.2025

007 First Light zeigt über 30 Minuten Gameplay vom neuen James Bond-Spiel
Project 007 - 1. Teaser-Trailer zum James Bond-Spiel der Hitman-Macher Video starten   4     0:58

19.11.2020

Project 007 - 1. Teaser-Trailer zum James Bond-Spiel der Hitman-Macher
007 First Light - Erstes Gameplay zeigt den typischen James Bond-Alltag mit viel Action und Gadgets Video starten   3:14

05.06.2025

007 First Light - Erstes Gameplay zeigt den typischen James Bond-Alltag mit viel Action und Gadgets
Totale James Bond-Pleite, aber eine Ankündigung rettet die Show! | mit Nerdkultur ​ Video starten   55:12

10.06.2025

Totale James Bond-Pleite, aber eine Ankündigung rettet die Show! | mit Nerdkultur ​
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.513 Videos

Zum Kanal
007: First Light

007: First Light

Genre: Action

Release: 27.05.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Neues Rennspiel mit Unreal Engine 5-Grafik ist ab sofort erhältlich - und laut Tests der beste Teil der Reihe Video starten   0:46

vor 12 Stunden

Neues Rennspiel mit Unreal Engine 5-Grafik ist ab sofort erhältlich - und laut Tests der beste Teil der Reihe
Switch 1 auf Switch 2 - Diese Spiele bekommen Upgrades für die neue Konsole Video starten   12     2   9:11

03.06.2025

Switch 1 auf Switch 2 - Diese Spiele bekommen Upgrades für die neue Konsole
Reanimal im Test: So gut ist eines der meist gewünschten Steam-Spiele Video starten   9:46

vor einem Tag

Reanimal im Test: So gut ist eines der meist gewünschten Steam-Spiele
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film Video starten   2:49

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
Gothic Remake enthüllt, wann es für uns wieder ab ins Minental geht Video starten   1     1   3:05

vor 17 Stunden

Gothic Remake enthüllt, wann es für uns wieder ab ins Minental geht
Kena-Fortsetzung angekündigt - auf der Insel Kosmora warten neue Geistergefährten auf uns Video starten   2:35

vor 52 Minuten

Kena-Fortsetzung angekündigt - auf der Insel Kosmora warten neue Geistergefährten auf uns
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
James Bond: In 007 First Light muss sich der junge Geheimagent seinen 00-Status erst verdienen Video starten   1:37

vor 20 Minuten

James Bond: In 007 First Light muss sich der junge Geheimagent seinen 00-Status erst verdienen
Ghost of Yotei: Das geniale Samuraispiel bekommt nächsten Monat einen kostenlosen Koop-Modus Video starten   1:23

vor 43 Minuten

Ghost of Yotei: Das geniale Samuraispiel bekommt nächsten Monat einen kostenlosen Koop-Modus
Kena-Fortsetzung angekündigt - auf der Insel Kosmora warten neue Geistergefährten auf uns Video starten   2:35

vor 52 Minuten

Kena-Fortsetzung angekündigt - auf der Insel Kosmora warten neue Geistergefährten auf uns
Neues Rennspiel mit Unreal Engine 5-Grafik ist ab sofort erhältlich - und laut Tests der beste Teil der Reihe Video starten   0:46

vor 12 Stunden

Neues Rennspiel mit Unreal Engine 5-Grafik ist ab sofort erhältlich - und laut Tests der beste Teil der Reihe
Gothic Remake enthüllt, wann es für uns wieder ab ins Minental geht Video starten   1     1   3:05

vor 17 Stunden

Gothic Remake enthüllt, wann es für uns wieder ab ins Minental geht
Frisch enthüllt für Diablo: So sieht der neue Warlock aus! Video starten   1   2:32

vor 17 Stunden

Frisch enthüllt für Diablo: So sieht der neue Warlock aus!
Reanimal im Test: So gut ist eines der meist gewünschten Steam-Spiele Video starten   9:46

vor einem Tag

Reanimal im Test: So gut ist eines der meist gewünschten Steam-Spiele
Disney Dreamlight Valley: Alle Highlights des Susi und Strolch-Updates im Entwickler-Video Video starten   3:36

vor einem Tag

Disney Dreamlight Valley: Alle Highlights des Susi und Strolch-Updates im Entwickler-Video
Battlefield 6: Im ersten Trailer zu Season 2 fliegt der neue Kampfheli durch die bayerischen Alpen Video starten   1:24

vor einem Tag

Battlefield 6: Im ersten Trailer zu Season 2 fliegt der neue Kampfheli durch die bayerischen Alpen
One Piece Netflix heizt die Vorfreude auf Staffel 2 mit einem neuen Trailer an - und zeigt uns endlich Dr. Kureha Video starten   3:00

vor 2 Tagen

One Piece Netflix heizt die Vorfreude auf Staffel 2 mit einem neuen Trailer an - und zeigt uns endlich Dr. Kureha
Neuer Trailer zu Hoppers: Im kommenden Pixar-Film wird das Bewusstsein von Menschen in Tiere übertragen Video starten   0:30

vor 3 Tagen

Neuer Trailer zu Hoppers: Im kommenden Pixar-Film wird das Bewusstsein von Menschen in Tiere übertragen
Die Minions legen sich bald mit Monstern an und der neue Trailer beweist: Das wird extrem witzig! Video starten   2:09

vor 3 Tagen

Die Minions legen sich bald mit Monstern an und der neue Trailer beweist: Das wird extrem witzig!
mehr anzeigen