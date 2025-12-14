Nach 10 Jahren Entwicklung: Dieses Action-Rollenspiel für PS5 ist 2025 endlich erschienen – und jetzt schon 64% günstiger im Angebot!

Dieses Action-Rollenspiel ist erst ein paar Monate alt und jetzt schon zum Schnäppchenpreis im Angebot.

Gerade könnt ihr euch eines der am längsten erwarteten, aber auch umstrittensten PS5-Spiele des Jahres zum Schnäppchenpreis abstauben: Das erst Ende August von Sony selbst veröffentlichte Action-RPG, das rund 10 Jahre lang in Entwicklung war, bekommt ihr bei Amazon jetzt schon 64 Prozent günstiger. Somit zahlt ihr nur noch 24,99€ statt 69,99€. Hier geht’s direkt zum Deal:

Amazon macht keine Angaben zur Dauer des Deals. Solltet ihr dort zu spät kommen, könnt ihr ihn allerdings auch noch bei Otto finden. Bei Amazon gibt es gerade übrigens noch eine ganze Menge weiterer PS5-Spiele im Angebot. Hier ein paar Beispiele:

Schicke Grafik, tolles Gameplay und …. eine Story: Das ist das Action-RPG für PS5

Optisch macht Lost Soul Aside auf jeden Fall einiges her und auch das Gameplay kann mithalten. Beim Writing sieht es weniger gut aus.

Es geht hier um Lost Soul Aside, das zunächst als Ein-Mann-Projekt gestartet wurde, aber schon im ersten Trailer aus 2016 so vielversprechend aussah, dass Sony selbst schließlich als Publisher eingesprungen ist. Herausgekommen ist dabei ein sehr hübsches, in der Unreal Engine entwickeltes Action-Rollenspiel mit schicken Landschaften und eindrucksvollen Bauwerken, das optisch an die jüngeren Teile der Final-Fantasy-Reihe erinnert.

Spielerisch hingegen ähnelt Lost Sousl Aside eher Hack&Slash-Actionspielen im Stil von Devil May Cry. Das temporeiche Kampfsystem mit Kombos und Spezialattacken, das euch schnelle Reaktionen beim Ausweichen und Kontern abverlangt und spektakuläre Bosskämpfe liefert, ist neben der Grafik das große Highlight des Spiels. Daneben bekommt ihr auch ein komplexes Fortschrittssystem mit Fertigkeitsbäumen und Waffenanpassungen geboten.

Die große Schwäche von Lost Soul Aside ist das Writing. Schon der Plot rund um Angreifer aus einer anderen Welt ist nicht sonderlich spannend, aber die Dialoge und Charaktere sind einfach schlecht geschrieben. Auch das Leveldesign ist nicht sonderlich kreativ. Alles in allem ist Lost Soul Aside spätestens jetzt zum Angebotspreis trotzdem einen Blick wert, wenn es euch vor allem auf Gameplay und Optik ankommt und ihr alles andere ignorieren könnt.