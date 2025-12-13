PS5-Actionhit aus 2025 jetzt im Angebot: Dieses bildhübsche Spiel schickt euch 100 Jahre in die Vergangenheit!

Gerade das Setting und die Spielwelt machen dieses Actionspiel aus 2025 zu etwas Besonderem.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade einen der PS5-Hits des Sommers günstig schnappen. Das Actionspiel, das nicht zuletzt durch seine bildhübsche Spielwelt fesselt und eine große Open-World-Reihe fortsetzt, bekommt ihr dort jetzt schon für nur 29,99€. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt. Alternativ könnt ihr es derzeit allerdings auch bei MediaMarkt abstauben. Falls ihr noch mehr günstige PS5-Hits sucht, haben beide Händler übrigens gerade noch viele weitere Deals zu bieten. Bei MediaMarkt läuft noch bis Montagmorgen ein großer Gaming-Sale, bei Amazon findet ihr viele Top-Angebote über die PS5-Bestseller-Liste:

Zurück zu den Wurzeln des organisierten Verbrechens: Das ist der PS5-Actionhit

Das Gameplay von Mafia: The Old Country bietet konventionelle Third-Person-Action, aber das Setting ist frisch und unverbraucht.

Wir sprechen hier von Mafia: The Old Country, dem vierten Teil der Reihe, der einen etwas anderen Weg einschlägt als die Vorgänger. So seid ihr erstmals nicht in den USA unterwegs, sondern werdet nach Sizilien geschickt, zu den Wurzeln der italienischen Mafia, und reist dabei weiter in die Vergangenheit zurück als je zuvor: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts sucht ihr als Enzo, der als Kind Zwangsarbeit leisten musste, als Krimineller nach einem besseren Leben.

Der neue Schauplatz ist wunderschön in Szene gesetzt: Sizilien bietet traumhafte Landschaften, malerische Dörfer und sogar die eine oder andere uralte Ruine, die es zu erkunden gilt. Obwohl euch dabei noch immer weite, offene Gebiete geboten werden, ist Mafia: The Old Country kein typisches Open-World-Spiel mehr, sondern eine weitgehend lineare Spielerfahrung, die euch von Story-Mission zu Story-Mission schickt.

16:28 Mafia: The Old Country - Test-Video zum tollen Serien-Prequel in Sizilien

Autoplay

Von Mafia 1 und 2 ist der neue Teil damit gar nicht mal so weit entfernt, schließlich waren auch diese Spiele stark auf die Story fokussiert. Mit Mafia 3 oder GTA-Spielen hat Mafia: The Old Country hinsichtlich der Spielstruktur jedoch kaum noch was gemein. Beim Kern-Gameplay hingegen ist die Ähnlichkeit schon größer: Das neue Mafia ist im Grunde ein Third-Person-Shooter, in dem ihr ab und zu schleicht und vor allem oft mit Fahrzeugen unterwegs seid.

Euch stehen verschiedene frühe Automobile zur Verfügung. Da gut ausgebaute Straßen in dem unwegsamen Gelände eine Seltenheit sind, ist allerdings das Pferd oft eine gute Alternative. Alles in allem ist Mafia: The Old Country zwar ein etwas kleineres, kompakteres Spiel, als sich manche Fans erhofft haben mögen, aber das frische, toll umgesetzte Setting und die packende Atmosphäre sind spätestens zum jetzigen Angebotspreis auf jeden Fall einen Blick wert.