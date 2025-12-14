98 Zoll QLED 4K-TV zum besten Preis aller Zeiten: Amazon startet neues Top-Angebot mit gigantischem 144Hz-Fernseher!

Diesen riesigen QLED-Fernseher könnt ihr euch bei Amazon jetzt zum besten Preis aller Zeiten schnappen - aber nur, wenn ihr schnell genug seid und der Deal noch nicht ausverkauft ist.

Wenn ihr euch einen riesengroßen 4K-Fernseher mit hoher Bildqualität und toller Gaming-Performance zum Sparpreis sichern wollt, hat Amazon jetzt ein Top-Angebot für euch: Dort bekommt ihr gerade den 98 Zoll großen Mini-LED-TV TCL QLED C7K (und auch den fast identischen TCL Q7C) im Sonderangebot. Laut Vergleichsplattformen gab es den gigantischen 4K-TV bislang noch nie günstiger, nicht mal am Black Friday. Hier findet ihr den Deal:

Falls euch das noch nicht günstig genug ist, könnt ihr euch alternativ bei Otto den ebenfalls 98 Zoll großen TCL P8K im Angebot schnappen. Wenn ihr dort auf der Produktseite auf „Jetzt 15% Extra sparen“ klickt, zahlt ihr 600€ weniger als bei dem Amazon-Angebot und bekommt einen 4K-Fernseher, der ebenfalls QLED und 144Hz bietet, müsst allerdings auf das Mini-LED-Display, das der C7K bietet, verzichten:

Das Angebot bei Otto soll noch bis zum 17. Dezember, der Amazon-Deal bis zum 21. Dezember laufen. Von letzterem scheinen jedoch schon jetzt nicht mehr viele Exemplare auf Lager zu sein, also solltet ihr besser nicht zu lange warten.

Mini-LED, QLED und hohe Helligkeit: Das kann der gigantische 4K-Fernseher!

Vor allem das Mini-LED-Display, aber auch die QLED-Filterschicht und die hohe Spitzenhelligkeit sorgen beim TCL C7K für ein tolles Bild.

Das Top-Feature des TCL C7K ist sein Mini-LED-Display: Durch besonders kleine Leuchtdioden für die Hintergrundbeleuchtung kann der Fernseher viel besseres Local Dimming als gewöhnliche TVs bieten und dadurch sehr hohen Kontrast und eine tolle Anpassung an Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen erreichen. Durch 2048 Dimming-Zonen bei der 98-Zoll-Version kommt der TCL C7K fast an die Bildqualität von OLED-Fernsehern heran, bei denen jedes Pixel einzeln reguliert wird.

Ein weiterer Pluspunkt des TCL C7K, den er günstigeren 4K-TVs wie etwa dem TCL P8K voraus hat, ist die hohe Spitzenhelligkeit von mehr als 2000 cd/m2, mit der selbst die meisten teuren OLED-Fernseher nicht mithalten können. Das sorgt dafür, dass der TV mit HDR für strahlende Farben sorgen kann, und ist außerdem sehr hilfreich beim Fernsehen bei hellem Tageslicht. Die QLED-Filterschicht sorgt zusätzlich für eine akkurate Farbdarstellung.

Dank des 144Hz-Displays stellt der TCL C7K schnelle Bewegungen flüssig dar und ist deshalb hervorragend fürs Gaming geeignet.

Fürs Gaming ist der TCL C7K ebenfalls bestens geeignet. Das 144Hz-Display und HDMI 2.1 sorgen dafür, dass der 4K-Fernseher die Power der PS5 und der Xbox Series X voll ausnutzen kann. Durch den niedrigen Input Lag braucht ihr euch zudem keine Sorgen darüber zu machen, dass eure Reaktionen von der Eingabeverzögerung ausgebremst werden. Auch andere wichtige Gaming-Features wie VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden unterstützt.