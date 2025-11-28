PS5 Slim ab heute 170€ günstiger: Amazon lässt den Preis der Konsole im Black-Friday-Angebot noch tiefer fallen!

Amazon hat die PS5-Preise am Black Friday weiter gesenkt. Bei der günstigsten Version, der PS5 Slim Digital, gibt es jetzt 170€ Rabatt!

Die PS5 Slim gibt es zwar eigentlich schon seit einer Woche bei Amazon im Black-Friday-Angebot, pünktlich zum richtigen Black Friday, der heute stattfindet, hat der Händler seine Preise jedoch noch einmal gesenkt: Die PS5 Slim Digital Edition bekommt ihr jetzt über 170€ günstiger und die PS5 Slim mit Disc-Laufwerk über 120€ günstiger im Vergleich zum aktuellen UVP. Hier findet ihr die Angebote:

Wenn ihr eure PS5-Spiele in der größtmöglichen Grafikpracht erleben wollt, könnt ihr alternativ auch zur PS5 Pro greifen. Auch bei dieser hat Amazon den Preis heute noch einmal nach unten korrigiert, ihr bekommt sie jetzt 120€ günstiger:

Durch die Preissenkung ist Amazon jetzt laut Vergleichsplattformen der günstigste Anbieter für die Konsole an diesem Black Friday. Prinzipiell sollten die Angebote noch bis zum 1. Dezember, also bis Montag, laufen. Ihr müsst aber damit rechnen, dass Preise sich jederzeit ändern oder Deals ausverkauft sein können.

Übrigens bekommt ihr bei Amazon natürlich nicht nur die PS5 selbst, sondern auch Zubehör wie Controller und Headsets sowie zahlreiche PS5-Spiele günstiger im Black Friday Sale. Die Übersicht über die Angebote findet ihr hier:

Auch PS5-Bundles im Black-Friday-Angebot!

Das Bundle mit EA Sports FC 26 ist aktuell nur noch mit der PS5 Pro verfügbar.

Die neuen Preise gelten nur dann, wenn ihr euch die PS5 Slim einzeln kauft. In Bundles ist die Konsole sowohl in der Disc als auch in der Digital Edition ein paar Euro teurer, was sich aber natürlich lohnen kann, wenn man sich für die jeweiligen Spiele interessiert.

Einige der PS5 Slim Bundles sind allerdings bereits ausverkauft, darunter auch das Paket mit EA Sports FC 26, das derzeit laut Vergleichsplattformen bei keinem Händler mehr zu bekommen ist. Für die PS5 Pro ist es jedoch noch verfügbar! Hier haben wir euch einen kleinen Überblick mit den noch zum Angebotspreis verfügbaren PS5-Bundles zusammengestellt und dabei auf den jeweils günstigsten Händler (bzw. bei Gleichstand auf Amazon) verlinkt: