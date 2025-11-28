Ich war lange zufrieden mit Earbuds, doch jetzt will ich nie wieder zurück – diese Over-Ear-Headphones zum Black-Friday-Bestpreis sind der Grund!

Diese Kopfhörer haben mich 2025 komplett umgehauen – beim Amazon Black Friday bekommt ihr sie jetzt günstig wie noch nie!

Ich war die letzten Jahre total der Earbud-Typ. Reinstecken, Bluetooth an, los geht’s – egal ob im Bus, im Gym oder auf dem Weg ins Büro. Drei Jahre lang hatte ich praktisch nichts anderes im Ohr. Und ja, In-Ears sind superpraktisch. Aber seit diesem Jahr nutze ich ebenfalls das Nothing Headphone (1) – und manchmal frage ich mich fast schon, ob ich vorher überhaupt echte Musik gehört habe.

Over-Ears wirkten für mich immer irgendwie klobig und unhandlich. Aber das, was Nothing mit dem Headphone (1) rausgebracht hat, spielt für mich in einer ganz anderen Liga. Superschickes Design, eine geniale App und vor allem ein Sound, der so sauber und intensiv ist, dass man automatisch Gänsehaut bekommt.

Wenn ich mir das Nothing Headphone (1) so ansehe, kommt bei mir immer wieder die folgende Frage auf: "Können wir bitte mehr Technik mit transparentem Look haben?"

Nothing bleibt seinem Style treu: Auch das Headphone (1) kommt wieder im typischen transparenten Look. Ihr seht direkt, was drinsteckt – ohne dass das Ganze zu verspielt oder nerdig wirkt. Im Gegenteil: Das Design ist clean, minimalistisch und macht richtig was her. Wenn ihr also auf unauffällige Eleganz mit einem kleinen Twist steht, fühlt ihr euch hier sofort zuhause.

Und die Haptik? Wirklich top. Die Tasten sitzen genau da, wo man sie intuitiv erwartet, klar spürbar und ohne Rätselraten. Kein wildes Rumgetippe auf Touchflächen, kein „Welche Taste war das nochmal?“. Man merkt sofort: Das Teil wurde für den Alltag gebaut – und zwar für einen, in dem Dinge auf Knopfdruck passieren müssen.

Exzellentes Active Noise Cancelling für maximalen Fokus

Noise Cancelling gehört inzwischen ja fast schon zum "guten Ton" – aber Nothing legt hier nochmal ordentlich nach. Die hybride ANC-Technologie checkt alle 600 Millisekunden eure Umgebung und reguliert die Geräuschunterdrückung komplett automatisch.

Und das merkt ihr sofort: Straßenlärm, rumpelnde Bahnen oder das endlose Gemurmel im Großraumbüro? Wird einfach weggefiltert. Ihr landet in eurer eigenen Sound-Bubble, ohne dieses komische Druckgefühl, das manche ANC-Kopfhörer verursachen. Selbst klackernde Tastaturen oder das Stimmengewirr im Café wirken plötzlich angenehm gedämpft. Das ist nicht „ein bisschen ruhiger“ – das ist richtig gutes, echtes Noise Cancelling.

Per Nothing X-App könnt ihr das Nothing Headphone (1) in Sachen Sound, Tastenbelegung und Co. nach euren Präferenzen konfigurieren.

Der Akku vom Nothing Headphone (1) ist wirklich ein kleiner Dauerläufer. Mit aktiviertem ANC komme ich locker auf rund 35 Stunden – mehr als genug für mehrere Tage voller Pendeln, Arbeiten, Gym und Zocken. Schaltet ihr ANC aus, sind sogar bis zu 80 Stunden drin. Das ist schon eine wahre Hausnummer.

Und falls es mal schnell gehen muss: Fünf Minuten am Kabel reichen für bis zu fünf Stunden Laufzeit. Perfekt, wenn ihr gerade zur Tür rausmüsst und merkt, dass der Akku eine Auszeit braucht.

Earbuds haben für mich jetzt erstmal Pause

Ich hätte wirklich nie gedacht, dass mich ein Over-Ear so vom Hocker hauen kann – aber das Nothing Headphone (1) hat’s geschafft. Der Sound ist großartig, das Design genau mein Ding, der Tragekomfort superangenehm, und mit Features wie starkem ANC, einer einfach zu bedienenden App und der langen Akkulaufzeit ist dieser Kopfhörer einfach das perfekte Gesamtpaket für mich.

Wenn ihr – so wie ich früher – jahrelang nur mit Earbuds unterwegs wart: Gebt dem Teil eine Chance. Ihr werdet überrascht sein, was da klanglich drinsteckt. Und wahrscheinlich fragt ihr euch am Ende, warum ihr nicht schon viel früher gewechselt habt.

