100 Zoll QLED-Fernseher zum besten Preis aller Zeiten: Amazon startet Hammer-Angebot!

QLED, 165Hz, Mini-LED: Das kann der 100 Zoll große 4K-Fernseher!

Einen 4K-Fernseher mit so vielen Features und zugleich mit 100 Zoll Bildschirmdiagonale bekommt man nicht oft zu einem so moderaten Preis.

Der Hisense U7Q ist ein 4K-Fernseher aus 2025, der zur oberen Mittelklasse gehört und nicht allzu weit von High-End-TVs entfernt ist. Das QLED-Display mit seiner zusätzlichen Filterschicht, die für bessere Farbdarstellung sorgt, ist noch einer seiner kleineren Vorteile. Viel wichtiger ist das Mini-LED-Panel, das über besonders kleine Leuchtdioden verfügt und dadurch hervorragendes Local Dimming ermöglicht.

Bei der 100-Zoll-Version ist der Bildschirm in 608 Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln geregelt wird. Durch diese kann der Fernseher höheren Kontrast bieten und sich besser an Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen anpassen. Das bedeutet, dass ihr etwa in dunklen Szenen hellere Details leichter wahrnehmen könnt. An teure OLED-Fernseher, bei denen jedes Pixel einzeln reguliert wird, kommt Hisense QLED-TV in dieser Hinsicht allerdings nicht ganz heran.

Bei der Helligkeit hingegen kann der Hisense U7Q auch mit OLED-TVs mithalten und manche sogar übertreffen. Er bietet im Maximum rund 1000 cd/m2, was gut und gerne das Dreifache vieler Low-Budget-TVs ist. Dadurch kann er HDR-Formate wie das unterstützte Dolby Vision gut ausnutzen und bunte Farben so richtig zum Leuchten bringen.

Dank seines schlanken Designs macht sich der Hisense U7Q auch gut an der Wand.

Während die kleineren Varianten 144Hz bieten, bekommt ihr bei der 100-Zoll-Version des Hisense U7Q sogar 165Hz, was selbst für High-End-Fernseher ungewöhnlich viel ist. Dafür gibt es allerdings einen triftigen Grund: Bei so großen Bildschirmen nimmt man nämlich leichter wahr, wenn schnelle Bewegungen nicht flüssig dargestellt werden. Deshalb ist hier eine hohe Bildwiederholrate noch viel wichtiger als bei kleinen TVs.

Mit einem solchen Display ist der Hisense U7Q natürlich auch bestens fürs Gaming geeignet. Die PS5 und die Xbox Series X schaffen allerdings ohnehin maximal 120 fps nativ bei 4K-Auflösung. Für die vollen 165 fps bräuchtet ihr schon einen leistungsstarken Gaming-PC. Auch an den Konsolen profitiert ihr aber vom niedrigen Input Lag des Hisense U7Q, der je nach Framerate circa 5 bis 6 ms beträgt und mit bloßen Augen nicht mehr wahrnehmbar ist.