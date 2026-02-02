92 Punkte auf Metacritic: Rollenspiel-Klassiker jetzt günstig als Switch-Neuauflage abstauben!

Dieses Rollenspiel-Meisterwerk, das ursprünglich 2001 erschienen ist, schickt euch in warme Gefilde.

Lust darauf, sich auf der Switch mal wieder in ein episches Rollenspiel-Abenteuer zu stürzen? Dann könnt ihr euch jetzt die Neuauflage eines echten Meisterwerks im Bundle zusammen mit dem ebenfalls hochgelobten Nachfolger günstig sichern. Bei Amazon bezahlt ihr gerade nur noch 19,99€ für das Paket und somit 60 Prozent weniger, als die digitale Version derzeit im Nintendo eShop kostet.

Falls dieses Spiel nicht das Richtige für euch sein sollte, könnt ihr bei Amazon gerade übrigens noch einige weitere Rollenspiele für Switch günstiger abstauben. Hier eine kleine Auswahl:

Das bieten die beiden Rollenspiel-Klassiker im Switch-Remaster

Die Welt der beiden Rollenspiel-Klassiker hat einen einzigartigen Look.

Wir sprechen hier von dem Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, das euch zwei zwar miteinander verknüpfte, aber trotzdem völlig eigenständige Rollenspiel-Klassiker in einem günstigen Paket liefert. Die beiden ursprünglich in den Jahren 2001 und 2003 erschienenen Spiele bekommt ihr in einer grafisch deutlich verbesserten Version mit höherer Auflösung und mit weiteren Modernisierungen wie automatischem Speichern und der Möglichkeit, Zufallskämpfe zu deaktivieren.

Beide Spiele drehen sich um das Medium Yuna und schicken euch in die Welt Spira, die sich schon durch ihren an südpazifische Inseln erinnernden Look deutlich von anderen Rollenspiel-Welten abhebt. Vor allem Final Fantasy X, das in der Originalversion bei 92 Punkten auf Metacritic steht, gilt bis heute als echtes Meisterwerk. Hier spielt ihr hauptsächlich den Blitzball-Spieler Tidus, der 1000 Jahre in die Zukunft gereist ist.

4:22 Final Fantasy X/X-2 HD - Testvideo - Wie gut sind die PS2-Klassiker?

Autoplay

Im Gegensatz zu älteren Final-Fantasy-Spielen, die außerhalb von Städten meist auf eine Übersichtskarte gewechselt sind, bewegt ihr euch diesmal durchgehend in der modernen Third-Person-Perspektive durch die Welt. In Final Fantasy X wurden zudem die üblichen Active Time Battles zugunsten eines Rundenkampfsystems abgeschafft. Mit dem Unterwassersport Blitzball hat dieses Spiel obendrein eines der prominentesten Minispiele der Reihe zu bieten.

Final Fantasy X-2, das mit 85 Punkten auf Metacritic noch immer sehr gut abgeschnitten hat, stellt neben Yuna ihre beiden Freundinnen Rikku und Paine in den Vordergrund. Gemeinsam machen sich die drei auf die Suche nach dem verschwundenen Tidus. Die Fortsetzung wechselt wieder zu den Active Time Battles zurück und ist weit weniger linear als der Vorgänger. Ihr könnt euch freier durch die Welt bewegen und die Story in verschiedene Richtungen lenken.