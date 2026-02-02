  • Anzeige

Eines der besten Action-Adventures der 90er ist für PS5 zurück – und jetzt supergünstig!

Jetzt könnt ihr euch gleich zwei vor gut 25 Jahren erschienene Action-Klassiker als schicke PS5-Neuauflage im Angebot schnappen. Die beiden Spiele gibt es aber nur für sehr kurze Zeit günstig!

02.02.2026 | 08:43 Uhr


Wenn ihr diese Neuauflage eines Klassikers günstig für PS5 abstauben wollt, müsst ihr schnell sein. Wenn ihr diese Neuauflage eines Klassikers günstig für PS5 abstauben wollt, müsst ihr schnell sein.

Nach rund 25 Jahren haben zwei Klassiker des Action-Adventure-Genres eine aufwendige Neuauflage für PS5 bekommen. Ab heute könnt ihr beide Spiele zusammen zum Schnäppchenpreis bei Amazon abstauben. Obwohl der Deal offiziell noch bis zum 7. Februar läuft, ist allerdings schon jetzt ein großer Teil der verfügbaren Exemplare weg. Wir rechnen deshalb damit, dass das Angebot schon heute ausverkauft sein wird:

Action-Klassiker jetzt für PS5 im Angebot abstauben!

Falls ihr bei diesem Deal zu spät kommen solltet, könnt ihr euch übrigens damit trösten, dass es bei Amazon gerade noch einige weitere PS5-Spiele im Angebot gibt. Hier ein paar Beispiele:

Rache an Vampiren: Das ist der Action-Klassiker für PS5!

Der grafische Sprung zwischen dem Original (links) und dem Remaster ist insbesondere dem Protagonisten von Soul Reaver deutlich anzusehen. Der grafische Sprung zwischen dem Original (links) und dem Remaster ist insbesondere dem Protagonisten von Soul Reaver deutlich anzusehen.

Es geht hier um Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered, eine Neuauflage der beiden Action-Adventure-Klassiker, die zum 25. Jubiläum des 1999 veröffentlichten ersten Teils erschienen ist. Obwohl es sich dabei nicht um ein vollständiges Remake handelt, wurde die Grafik doch stark verbessert, Die Auflösung ist um ein Vielfaches gestiegen und insbesondere die im Original noch sehr kantigen Charaktermodelle sehen jetzt buchstäblich runder aus. Auf Wunsch könnt ihr aber auch zum alten Look wechseln.

Eines der besten Action-Adventures der 90er im Angebot schnappen!

Die Soul-Reaver-Spiele drehen sich um Raziel, einen treuen Diener des Vampirfürsten Kain, der Hauptfigur der anderen Legacy-of-Kain-Spiele. Als Raziel zu mächtig wird, wird er jedoch von seinem Meister verraten und kurzerhand hingerichtet. Jahrhunderte später kehrt Raziel aus dem Reich der Toten zurück und will Rache, muss aber erst mal nacheinander seine übrigen Vampirbrüder besiegen, bevor er sich seinem Meister stellen kann.

Video starten 17:17 Soul Reaver 1&2 Remastered - Test-Video zur Neuauflage der Vampir-Klassiker

Eine der innovativsten Ideen von Soul Reaver, die noch heute immer mal wieder kopiert wird, ist die Möglichkeit, zwischen der Welt der Lebenden und der Toten zu wechseln. Dabei stößt man auf Gegenstände und verborgene Wege, die nur in einer der beiden Welten existieren. Ansonsten handelt es sich bei Soul Reaver um klassische Action-Adventure im Tomb-Raider-Stil, die neben Kämpfen auch viele Rätsel und Kletterpassagen bieten.

