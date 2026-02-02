Ein genialer E-Reader für Manga, Comics und Co ist gerade lächerlich günstig

Comics machen erst dann wirklich Sinn, wenn euer E-Reader ein Farbdisplay hat.

Es hat lange gedauert, aber mittlerweile finden Comics und Manga großen Zuspruch und werden immer beliebter. Das gilt auch für digitale Comics für E-Reader. Doch bei klassischen Modellen ergibt sich ein immenses Problem: Wie soll man Comics so richtig genießen, wenn sie nur in Schwarz-Weiß angezeigt werden? Hier hat der Kindle Colorsoft seinen Auftritt, den ihr euch gerade besonders günstig bei Amazon sichern könnt.

Satte Farben und das typische E-Reader-Feeling

Für wen lohnt sich ein E-Reader mit Farbe überhaupt? Mir fallen im Wesentlichen zwei gute Gründe dafür ein. Den ersten habe ich bereits angeschnitten: Fans von Comics oder Manga, brauchen für ihre digitalen Lieblingsstücke eigentlich zwangsläufig ein Farbdisplay. Nicht, weil Comics sich auf einem normalen E-Reader nicht öffnen lassen, sondern weil ein Comic jeglichen Charme verliert, wenn ihm die Farbe genommen wird. Deswegen tut euch selbst einen Gefallen und lest Comics nur so wie gedacht sind, und zwar mit Farbe

Farben gibt es nicht nur auf dem Tablet, sondern auch auf dem E-Reader.

Der zweite Einsatzbereich betrifft Kinder. Denn Bilderbücher in Farbe machen einfach wesentlich mehr Spaß. Wenn das Bücherregal im Kinderzimmer also schon überquillt, aber unbedingt was neues her muss, ist ein Bilderbuch auf dem Kindle vielleicht eine sinnvolle Alternative.

Natürlich solltet ihr keine Explosion der sattesten Farben wie bei einem OLED-Display auf dem Tablet oder Smartphone erwarten, aber ihr werdet erstaunt darüber sein, wie imposant Farben auf modernen E-Readern aussehen können.

Kindle Colorsoft Signature Edition, was sind die Unterschiede zum Standard-Modell?

Durch das Angebot ist die Signature Edition genauso teuer, wie die normale Ausgabe des Kindle Colorsoft. Diese bietet aber einiges mehr:

Speicher: Mit 32 GB ist der interne Speicherplatz bei der Signature-Variante verdoppelt.

Mit 32 GB ist der interne Speicherplatz bei der Signature-Variante verdoppelt. Beleuchtung: Die Beleuchtung des Displays erfolgt beim Signature automatisch und passt sich den Lichtverhältnissen der Umgebung an. Beim Standard-Modell müsst ihr die Helligkeit selbst einstellen.

Die Beleuchtung des Displays erfolgt beim Signature automatisch und passt sich den Lichtverhältnissen der Umgebung an. Beim Standard-Modell müsst ihr die Helligkeit selbst einstellen. Aufladen: Die Signature Edition kann auch kabellos aufgeladen werden, das Standard-Modell hat dieses Feature nicht.

Es gibt daher gerade keinen Grund, nicht zur Signature Edition zu greifen, da es preislich keinen Unterschied macht.

Amazon hat nach wie vor ein großes E-Reader-Problem

Ich habe persönlich ein großes Problem mit den Kindles von Amazon, und zwar das geschlossene Betriebssystem und Format-Praxis. DennE-Books aus dem Kindle-Store haben ein anderes Format, als E-Books aus anderen Shops. Auf Kindle-Geräten werden nur Bücher aus dem Kindle-Store selbst akzeptiert. Andere Format kann der E-Reader nicht anzeigen. Somit seid ihr dazu gezwungen eure Bücher nur noch bei Amazon zu kaufen.

Wer sich nicht auf diese Weise an Amazon binden will, der muss umschwenken. Die in meinen Augen beste Alternative zum Kindle Colorsoft kommt aus der Schweiz von Pocketbook. Deren E-Reader haben ein offenes Ökosystem, sind technisch fast so gut wie ein Kindle und dazu auch noch günstiger. Ich habe mich auch schon selbst von ihrem Farb-E-Reader überzeugt.