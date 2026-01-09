100 Zoll Samsung-Fernseher zum besten Preis aller Zeiten: Jetzt 50% Rabatt auf diesen monströsen QLED 4K-TV sichern!

Diesen 100 Zoll großen Samsung QLED 4K-Fernseher könnt ihr euch jetzt zum halben Preis schnappen.

Keine Lust mehr auf Kompromisse bei der Größe eures Fernsehers? Dann könnt ihr euch jetzt einen gigantischen QLED 4K-Fernseher im Top-Angebot schnappen: Bei Otto bekommt ihr den 100 Zoll großen Samsung QN80F mit Mini-LED-Display und 144Hz stolze 50 Prozent günstiger. Laut Vergleichsplattformen wie Geizhals gab es Samsungs einzigen aktuellen 4K-TV dieser Größe noch nie zu einem besseren Preis. Hier findet ihr den Deal:

Falls euch der Samsung-Fernseher trotz des starken Rabatts zu teuer sein sollte, findet ihr übrigens bei Amazon einige günstigere Alternativen, die ebenfalls 100 Zoll bieten. Von den drei besten Angeboten, die wir euch hier herausgesucht haben, verfügt allerdings nur der Hisense U7Q wie der Samsung QN80F über ein Mini-LED-Display:

QLED, Mini-LED & 144Hz: Das bietet Samsungs 100-Zoll-Fernseher!

Der Bildschirm des Samsung QLED-Fernsehers ist nicht nur riesengroß, sondern bietet auch eine gute Bildqualität.

Der Samsung QN80F zeichnet sich gegenüber Low-Budget-Fernseher vor allem durch sein Mini-LED-Display aus. Dieses verfügt über besonders kleine Leuchtdioden für die Hintergrundbeleuchtung, was besseres Local Dimming ermöglicht. Beim Local Dimming wird der gesamte Bildschirm in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln geregelt wird. Das erhöht den Kontrast und verbessert die Darstellung von Szenen mit hellen und dunklen Teilen stark.

Mini-LED-Fernseher können dadurch zwar noch nicht ganz mit OLED-Fernseher mithalten, bei denen jedes Pixel einzeln reguliert wird, sie kommen jedoch zumindest nah heran. Der Samsung QN80F kann zudem durch eine hohe Spitzenhelligkeit punkten, die bei der 100-Zoll-Version bei über 1200 cd/m2 liegt. Damit können selbst viele OLED-TVs nicht mithalten.

Hier die Maße des 100 Zoll großen Samsung QN80F, damit ihr euch mit dem riesigen 4K-TV nicht mehr holt, als ihr im Wohnzimmer unterbringen könnt.

Die maximale Helligkeit ist wichtig, um mit HDR für leuchtende Farben sorgen zu können. Darüber hinaus bietet der Samsung QN80F natürlich auch noch die übliche QLED-Filterschicht. Diese sorgt mithilfe sogenannter Quantum Dots für besonders kräftige und akkurat dargestellte Farben.

Obwohl auf der Shopseite von Otto von 100Hz die Rede ist, unterstützt der Samsung QN80F übrigens Framerates von bis zu 144Hz, wodurch er schnelle Bewegungen flüssig darstellen und die Leistung der PS5 und der Xbox Series X von maximal 120Hz bei 4K-Auflösung vollständig ausnutzen kann. Auch durch den niedrigen Input Lag, der Spielen ohne wahrnehmbare Eingabeverzögerung ermöglicht, ist der Samsung QN80F bestens fürs Gaming geeignet.