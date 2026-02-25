LEGO-Pokémon ist da, aber diese günstigen Sets im Abverkauf behalten einen Platz in meinem Herzen!

*die ihr euch von MEGA kaufen könnt. 2026 landet die Lizenz bei LEGO und den Rest könnt ihr aktuell richtig günstig abstauben!

Sie sind mir schon ein wenig ans Herz gewachsen, die Pokémon-Sets von MEGA. Evoli und Pikachu gibt's in verschiedensten Formen und Größen, aber so süß wie sie sind, würde ich sie mir alle schnappen wollen. Nun hat sich LEGO dieses Jahr aber die Lizenzrechte für Pokémon von GAME FREAK und Nintendo sichern können und die ersten Sets sollen 2026 auf den Markt kommen. Dieser Dezember könnte der letzte Monat sein, in dem ihr euch diese Pokémon-Sets noch holen könnt – und das sogar zu absoluten Top-Preisen!

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro und stieß auf großes Interesse. Wir haben ihn für euch auf Aktualität überprüft. Wenn ihr dieses Thema bislang verpasst habt, bekommt ihr jetzt erneut die Chance.

Pikachu, Glumanda & Co. – süße Pokémon Modelle

Das gelbe Mäuschen mit roten Backen ist eins der bekanntesten Maskottchen aller Zeiten. Dementsprechend ist es nicht überraschend, dass Pikachu bei MEGA gleich mehrfach zu bekommen ist. Als Minifigur, als kleineres und als größeres Modell. Das find' ich aber fair, denn Pikachu sieht heutzutage deutlich schlanker aus, als es noch in der klassischen ersten Generation von Pokémon Rot, Blau, Gelb und Grün war.

Wie süß sieht denn bitte Glumanda aus? Auch das knuffige klassische Pikachu ist cuteness in Höchstform!

Das "klassische" Pikachu gibt es als 30cm großes Modell aus 825 Teilen. Wer auch mit anderen Pokémon zur ersten Generation zurückkehren möchte, kann sich auch dieses absolut süße Glumanda zulegen. Von den Startern gibt es auch noch mehr Modelle oder sogar die ganze Entwicklungsreihe Glumanda, über Glutexo, bis Glurak, aber die aktuellen Preise und Bestände signalisieren, dass sie schnell vergriffen sein können. Also werft eure Pokébälle und schnappt sie euch alle!

Pokémon-Pixelart im LEGO-Stil – für Fans der ersten Generationen

Zwischen Pokédex-Eintrag "Nr. 1: Bisasam" und "Nr. 151: Mew" befinden sich noch die anderen Starter und Evoli.

Einen gewissen Charme haben auch die alten Pixel-Sprites der Pokémon aus den GameBoy-Generationen von Kanto bis Hoenn. Die Pixel-Pokémon von MEGA sind weniger an den Original-Stil der Gen 1 angelehnt, sondern an den GameBoy-Advanced-Editionen, die aber farblich deutlich mehr herzugeben haben und moderner designt sind.

Pokémon-Center & Arena – auch größere Sets gibt es!

In der Arena gesellen sich auch neuere Pokémon wie Krokel und Resladero hinzu.

Wer für seine Kinder ein Modell zum Spielen sucht, kann sich eines von zahlreichen größeren Sets aussuchen, wie zum Beispiel die Pokémon-Arena, die es aktuell um ganze 56% günstiger zu holen gibt! Diese Sets liefern nicht nur kleine Figuren der beliebten Pokémon, sondern auch reichlich Spielfunktionen. Feuert in der Arena eine Hydropumpe gegen euren Gegner ab oder lasst Mauzi auf einem Riesenrad fahren.

MEGA hat nach Jahren ein breites Repertoire an Pokémon-Sets zu bieten und dass sie die Lizenz verlieren finde ich persönlich echt schade. Klar, ich bin gespannt, was LEGO aus der Lizenz macht, aber so süße Modelle, wie sie MEGA liefert, hinterlassen große Fußstapfen. Beim Ausverkauf profitiert ihr aber ordentlich!