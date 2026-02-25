Der beste Gasgrill seiner Klasse: Eine deutsche Marke zeigt, was für deutlich unter 1000€ möglich ist!

Ich bin großer Steak-Liebhaber und habe den besten Gasgrill dafür gefunden – aber er kann noch mehr!

Langsam aber sicher bahnt er sich endlich an: der Frühling. Mit im Gepäck hat die neue Jahreszeit für mich nicht nur etwas besseres Wetter, sondern auch die neue Grillsaison 2026! Vergangenes Jahr hat mich eine deutsche Marke mit ihren neuen Gasgrills total überrascht und deshalb kann ich es wirklich kaum noch erwarten. Der in meinen Augen beste Gasgrill seiner Klasse hat etwas, ohne das ich mir nie mehr einen Gasgrill kaufen würde!

Gasgrill aus Schwaben: Deine deutsche Marke hat für mich den besten Grill unter 1000€

Bei der Marke Rösle handelt es sich um alles andere als einen Geheimtipp. Die schwäbische Traditionsfirma ist unter anderem für ihre Gasgrills bekannt, die bis 2025 mit überraschend günstigen Preisen und einem schicken, wenngleich etwas in die Jahre gekommenen Design in Edelstahl überzeugten. Letztes Jahr hat Rösle aber eine komplett neue Produktserie auf den Markt gebracht und damit mich und viele andere aus den Socken gehauen.

Das sind die Rösle ALLFLAME Gasgrills

Der wunderschöne Gasgrill, ganz in Schwarz, ist in der ALLFLAME Hero 4-Variante mit vier Brennern ausgestattet.

Der Rösle ALLFLAME Hero 4 hat – wie der Name bereits vermuten lässt – vier Gasbrennstäbe unterm Grillrost und damit die perfekte Größe. Wenn ihr aber einen größeren oder kleineren Gasgrill sucht, gibt’s in der ALLFLAME-Serie auch dafür den passenden Grill:

So weit, so unspektakulär. Für mich kommt das wahre Highlight am neuen Rösle ALLFLAME Hero 4 erst noch. Denn Grillen bedeutet für uns mehr als Schweinenacken und Supermarkt-Würstchen. Wenn ich schon den Grill anwerfe, dann bitte für ein hochwertiges, saftiges Steak!

Heißer geht's nicht! Die 800°C heiße Sizzle-Zone ist unschlagbar für Steaks

Meine liebste Funktion am Gasgrill von Rösle ist die sogenannte Primezone – bei anderen Herstellern heißt sie häufig Sizzlezone. Hier legt ihr euer Grillgut buchstäblich ins Höllenfeuer bei satten 800 Grad. Der Zusatzbrenner, der sich im linken Seitentisch des Grills befindet, ist das perfekte Zuhause für eure Steaks.

Was bei anderen Gasgrills Sizzlezone heißt, nennt Rösle beim ALLFLAME Hero 4 Primezone. Es ist ein 800°C heißer Keramikbrenner.

Auch die Primezone ist heutzutage natürlich keine Seltenheit auf dem Markt für Gasgrills. Die Besonderheit ist hier einfach der Zusammenhang aus allen Funktionen, der wirklich hochwertigen Verarbeitung und dem in meinen Augen unschlagbaren Preis.

Der 800° Celsius heiße Keramik-Seitenbrenner ist nämlich noch nicht alles. Der ALLFLAME Hero 4 hat noch ein letztes Ass im Ärmel, mit dem er sich für mich als bestes Gesamtpaket seiner Klasse positioniert.

Dieser Gasgrill für weit unter 1.000€ hat sogar einen Heckbrenner!

Gerade habe ich es schon kurz angeschnitten. Es ist das Gesamtpaket, das Rösle hier für weit unter 1.000€ auf die Beine gestellt hat, das mich so vom ALLFLAME Hero 4 überzeugt. Er bietet eben neben den vier Brennern und der schicken, mattschwarzen Außenhülle aus hochwertigem Alu-Druckguss nicht nur die obengenannte Primezone. Der ALLFLAME hat in der Brennkammer sogar noch einen 3kW starken Heckbrenner verbaut.

Der schicke Gasgrill ist dank Seiten- und Heckbrenner um Welten vielseitiger als ein Kohlegrill.

Das eröffnet mir noch einmal ganz andere Möglichkeiten, was ich mit meinem Gasgrill alles anstellen kann. Wenn ich euch jetzt pünktlich vor der Grillsaison 2026 auch vom Gasgrill von Rösle überzeugen konnte, dann könnt ihr ihn euch jetzt sogar noch günstiger bei Amazon sichern.