Das ist das mit Abstand beste günstige 5.1 Soundsystem, das ich je gehört habe - und es ist absurd stark reduziert!

Dieses 5.1 Soundsystem ist das beste günstige, das ich jemals probegehört habe - für diesen Preis gibt's nichts Besseres.

Ich predige schon lange: Beim Fernsehen ist der Sound ein massiv unterschätzter Bestandteil und in meinen Augen solltet ihr lieber ein bisschen mehr Geld in eine richtig gute Anlage investieren, als die Euro für ein Bild auszugeben, an das ihr euch nach einer halben Stunde ohnehin schon wieder gewöhnt habt.

Muss das teuer sein? Nö! Es gibt eine echte 5.1 Surround-Anlage schon richtig günstig und sie schlägt für mich so gut wie jede Soundbar auf dem Markt.

8 Wochen Probe hören: Dieses 5.1 Soundsystem zeigt, wie günstig Surround ist!

Ein guter Freund von mir hat dieses Set in seinem Wohnzimmer stehen. Ich besitze selbst ein größeres Teufel-System und habe schon unzählige Lautsprecher gehört, aber was dieses "kleine" Set bei Filmen wie Interstellar leistet, ist grandios. Wenn die Orgelmusik von Hans Zimmer einsetzt, wird es mit diesem Set noch epischer, als es ohnehin schon ist.

Darum ist das Teufel Consono 35 MK3 mein Preis-Leistungs-Sieger

Viele verbinden das Aufstellen einer Surround-Anlage mit einer hohen Anfangsinvestition und viel Aufwand. Das muss aber nicht sein.

Das Consono 35 Mk3 ist eine verhältnismäßig kompakte 5.1-Anlage, die dafür allerdings mit 5 Satelliten und einem Subwoofer kommt. Ich empfehle übrigens unbedingt die Consono 35, nicht die 25. Der Unterschied in den Satelliten-Lautsprechern ist gewaltig!

Die Satelliten: Zwei-Wege-Lautsprecher mit zwei Mitteltönern

Im Vergleich zum kleineren Bruder (dem Consono 25) oder den älteren Vorgängern hat Teufel hier ordentlich nachgebessert. Jeder der fünf Satelliten arbeitet als echtes 2-Wege-System mit zwei Mitteltönern. Das bedeutet, dass die Arbeit aufgeteilt wird: Zwei Mitteltöner kümmern sich um die Stimmen und Grundtöne, während ein separater Hochtöner die feinen Details der höheren Frequenzen übernimmt.

Meiner Erfahrung nach hat die Feinauflösung der Höhen und Mitten nun endlich das Niveau des kraftvollen Subwoofer-Tieftons erreicht. Die Stimmen im Center-Lautsprecher bleiben glasklar, selbst wenn es um euch herum in einem Action-Blockbuster ordentlich kracht. Die Mitten sind häufig bei günstigen Lautsprechern ein Problem.

Mächtiger Subwoofer und ein Preis, der von keinem geschlagen wird

Außerdem ein Highlight ist für mich der Subwoofer. Er ist nicht nur leistungsstark, sondern auch flexibel in der Aufstellung: Dank der Bauweise könnt ihr ihn als Frontfire oder Downfire Subwoofer einsetzen.

Frontfire: Der Schall wird nach vorne in den Raum abgegeben. Ideal für Teppichböden oder wenn der Bass präziser und direkter sein soll.

Der Schall wird nach vorne in den Raum abgegeben. Ideal für Teppichböden oder wenn der Bass präziser und direkter sein soll. Downfire: Der Schall wird gegen den Boden abgestrahlt. Das sorgt für ein raumfüllendes, fast schon körperlich spürbares Beben – perfekt für harte Actionfilme auf harten Böden (wie Parkett oder Fliesen). Eure Nachbarn werden das aber weniger mögen.

Der Subwoofer in diesem Set ist eine Besonderheit, denn ihr könnt ihn als Fron- als auch als Downfire-Bass aufstellen.

Das Consono 35 Mk3 ist der Preis-Leistungs-König im Einstiegssegment. Es ist deutlich günstiger als die legendäre Teufel Ultima 40 5.1 mit ihren Standlautsprechern, bietet aber für kleinere bis mittlere Räume (bis ca. 30 m²) einen wirklich voluminösen Sound.

Für aktuell weit unter 400 Euro werdet ihr kein gleichwertiges Set finden, das so ausgewogen und kraftvoll spielt. Ich war beim Testhören wirklich überrascht, wie gut der Sound ist und wie sehr sich die kleinen Teufel-Satelliten im Vergleich zu den Vorgenerationen weiterentwickelt haben.

Dieses Set beweist: Echt guter Surround-Sound muss nicht teuer sein!