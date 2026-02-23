Mein persönlicher Preis-Leistungs-Sieger bei 4K-TVs ist mit 75 Zoll gerade unfassbar günstig!

Dieser 4K-TV ist mein Preis-Leistungs-Sieger - ich habe ihn auch erst vor zwei Monaten meiner Schwester empfohlen.

Erst vor etwa zwei Monaten habe ich diesen Fernseher meine Schwester empfohlen, weitere zwei Monate vorher habe ich ihn auf der IFA 2026 in Berlin selbst sehen dürfen: Dieser 4K Smart-TV ist mein absoluter Preis-Leistungs-Sieger. Für unter 1000€ bekommt ihr meiner Meinung nach einfach keinen besseren TV.

Jetzt ist er wieder im Angebot und ich kann euch sagen: Das Bild wird euch umhauen!

Von 50 bis fast 100 Zoll: Dieser 4K-Smart-TV ist in Sachen Preis-Leistung nicht zu schlagen!

Gute TVs müssen zwingend teuer und von einer Marke wie Samsung, LG oder Sony sein? Nö! Wenn ich eine Preis-Leistungs-Krone für 4K-TVs vergeben müsste, dann geht sie nicht an einen der "Großen" im TV-Markt.

Der in meinen Augen beste 4K-Smart TV für euer Geld ist der TCL C7K. Schon sein Vorgänger war herausragend in Sachen Bildqualität, er ist nochmal eine Spur besser. Und das für einen Preis, bei dem man getrost auch eine Nummer größer nehmen kann, ohne arm zu werden.

Mini-LED hat im Vergleich zu OLED den Vorteil bei der Helligkeit. Besonders HDR-Inhalte sehen auf Mini-LED-TVs richtig gut aus!

Die 75 Zoll große Variante ist aktuell besonders günstig

Wenn ihr euch ein 75-Zoll-Monster ins Zimmer stellt (das sind immerhin knapp 190 cm Bildschirmdiagonale!), dann kann ich euch versprechen, dass das nochmal viel mehr her macht als die klassischen 65 Zoll.

Beim TCL C7K bekommt ihr die schon für unter 1000€ und dann stimmt auch noch die Bildqualität. Letzteres liegt vor allem daran, dass ein wirklich gutes QLED-Panel mit Mini-LEDs verbaut ist.

In meinen Augen ist der Kontrast für einen Fernseher in dieser Preisklasse beeindruckend. Durch das VA-Panel bekommt ihr ordentliche Schwarzwerte, die im dunklen Heimkino nicht wie ein verwaschenes Grau wirken. Als ich den TV selbst auf der IFA gesehen habe, war ich wirklich beeindruckt, wie stark und lebendig die Farben sind.

Ein klasse Gaming-TV für PS5 oder Xbox mitsamt 144Hz Bildwiederholrate

Ob PS5, Switch oder Xbox - in vielen Wohnzimmern wird auch direkt eine Konsole an den TV angeschlossen. Auch hier erlaubt sich der TCL C7K keinerlei Fehler, sondern glänzt sogar mit allen wichtigen Features:

144Hz Bildwiederholrate: Ihr habt richtig gelesen. Während viele Mittelklasse-TVs bei 60Hz oder 120Hz hängen bleiben, bietet der C7K native 144Hz. Das ist Gaming-Monitor-Niveau!

Ihr habt richtig gelesen. Während viele Mittelklasse-TVs bei 60Hz oder 120Hz hängen bleiben, bietet der C7K native 144Hz. Das ist Gaming-Monitor-Niveau! HDMI 2.1: Der Fernseher verfügt über volle HDMI 2.1 Unterstützung mit VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) . Das minimiert den Input-Lag – also die Verzögerung zwischen eurem Tastendruck und der Action auf dem Bildschirm.

Der Fernseher verfügt über volle HDMI 2.1 Unterstützung mit und . Das minimiert den Input-Lag – also die Verzögerung zwischen eurem Tastendruck und der Action auf dem Bildschirm. Game Master Pro: TCL bietet ein eigenes Overlay für Gamer an, mit dem ihr FPS-Anzeigen oder Fadenkreuze direkt einblenden könnt.

Mit 144Hz, HDMI 2.1, VRR und ALLM ist der TCL C7K auch ein richtig guter Gaming-TV für Xbox, PS5 oder PC.

Die technischen Highlights auf einen Blick

Hier sind nochmal alle Eckdaten für den 75-Zoll-Fernseher:

Bilddiagonale: 75 Zoll (189 cm) – ideal für Sitzabstände ab 2,5 bis 3 Metern.

75 Zoll (189 cm) – ideal für Sitzabstände ab 2,5 bis 3 Metern. Panel: QLED (Quantum Dot) mit 4K-Auflösung.

QLED (Quantum Dot) mit 4K-Auflösung. HDR-Support: Dolby Vision IQ, HDR10+, HLG.

Dolby Vision IQ, HDR10+, HLG. Gaming: 144Hz Bildwiederholrate, HDMI 2.1, Freesync Premium Pro.

144Hz Bildwiederholrate, HDMI 2.1, Freesync Premium Pro. Smart TV: Google TV (meiner Meinung nach das derzeit beste und flexibelste System für Apps).

Google TV (meiner Meinung nach das derzeit beste und flexibelste System für Apps). Sound: Integriertes Onkyo-Soundsystem mit Dolby Atmos Unterstützung.

Ganz ehrlich? Ich finde den TCL C7K in 75 Zoll einfach nur klasse. Er konzentriert sich auf das, was wichtig ist: Ein riesiges, helles Bild, tolle Farben und eine Gaming-Performance, die in dieser Preisklasse ihresgleichen sucht.

Durch die Nutzung von Google TV ist die Bedienung ebenfalls auf dem Stand der Zeit. Wenn ihr also ein Wohnzimmer-Upgrade plant und endlich das echte Kino-Feeling wollt, ohne einen Kleinkredit aufzunehmen, dann ist der C7K mein absoluter Tipp für euch.