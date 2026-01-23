Über 1000 Spiele für Switch & Switch 2 im Angebot: Bis zu 90% Rabatt sichern!

Wer Spiele-Nachschub für Switch und Switch 2 braucht, sollte mal wieder im Nintendo eShop vorbeischauen.

Im Nintendo eShop könnt ihr gerade mal wieder haufenweise Spiele für Switch und Switch 2 günstiger abstauben. Insgesamt gibt es rund 1500 Sonderangebote mit Rabatten von bis zu 90 Prozent! In diesem Artikel stellen wir euch zehn Highlights vor, vom Horror-Hit bis zum brandneuen Indie-Geheimtipp. Wer lieber selbst die Deals durchstöbern möchte, kann stattdessen diesem Link folgen:

Little Nightmares Enhanced Edition – Complete Edition

In Little Nightmares seid ihr als kleines Mädchen in einer Welt riesiger Kannibalen unterwegs.

Angebot gültig bis: 31. Januar

Das Horror-Abenteuer Little Nightmares könnt ihr jetzt 75 Prozent günstiger abstauben, und zwar in der Complete Edition. Die liefert euch neben dem Hauptspiel auch die Erweiterung „Geheimnisse des Schlunds“, in der ihr aus einem von verlorenen Seelen bewohnten Labyrinth entkommen müsst. Der Deal gilt sogar für die Enhanced Edition für Switch 2, die bessere Grafik und flüssige 60 fps bietet, aber auch für die ältere Switch-Version.

Little Nightmares hebt sich von anderen Horrorspielen schon allein durch seinen Animationsfilm-Look ab, der Niedlichkeit mit skurrilen Schrecken verbindet. Als junges Mädchen müsst ihr aus einem mysteriösen Bauwerk entkommen, dessen überdimensionale Bewohner euch auffressen wollen. Das Gameplay besteht aus Erkundung, Rätseln und Platforming. Kämpfen könnt ihr gegen die übermächtigen Feinde nicht.

One Piece: Unlimited World Red – Deluxe Edition

3:40 One Piece: Unlimited World Red - Trailer zur Deluxe Edition

Angebot gültig bis: 31. Januar

One Piece: Unlimited World Red gibt’s jetzt stolze 88 Prozent günstiger, und das in der komplett überarbeiteten Deluxe Edition, die neben dem Hauptspiel auch noch über 50 DLCs mitliefert. In dem Action-Abenteuer müsst ihr mit Ruffy die vom Roten Baron entführten Strohhut-Piraten befreien. Dabei könnt ihr auf die Kräfte des Waschbärs Pato zurückgreifen, der Papier in alles verwandeln kann, was man darauf zeichnet.

Ihr spielt jedoch nicht nur Ruffy, sondern könnt im Spielverlauf in die Rollen vieler anderer beliebter Charaktere aus der Anime-Vorlage schlüpfen, um mit ihnen in spektakulären Kämpfen gegen bekannte Schurken anzutreten. Dabei macht ihr von zahlreichen Kombos und Spezialattacken Gebrauch. Zwischen den Kämpfen sammelt ihr Material, um eure Crew mit besserer Ausrüstung zu verstärken und eine ganze Stadt aufzubauen. Ihr könnt allein oder zu zweit im Koop spielen.

Yakuza Kiwami & Yakuza Kiwami 2 Bundle

6:08 Yakuza Kiwami 2 - Test-Video: Japanischer Gangster-Krimi

Angebot gültig bis: 25. Januar

Mit dem Yakuza Kiwami & Yakuza Kiwami 2 Bundle bekommt ihr die neuen, erst im November erschienenen Switch 2-Versionen der Actionspiele günstiger. Bei den Yakuza-Kiwami-Spielen handelt es sich um stark verbesserte und modernisierte Neuauflagen der ursprünglich in den Jahren 2005 und 2006 erschienenen Klassiker. Diese erzählen euch die filmreife und dramatische Geschichte des Gangsters Kazuma Kiryu und seiner komplizierten Beziehung zu seinem Clan.

Neben ihren packenden Storys zeichnen sich die Yakuza-Spiele durch ihre offenen Spielwelten aus. Diese sind zwar nicht riesig, dafür aber prall gefüllt mit Details, Anspielungen auf die japanische Popkultur und ungewöhnlichen Minispielen, was sie unglaublich lebendig wirken lässt. Spielerisch setzen die frühen Teile der Reihe vor allem auf spektakulär inszenierte Nahkämpfe, die sich durch ihre Kombos fast wie ein Fighting Game spielen.

Moving Out 2

1:11 Ihr steht auf Couch-Koop-Spiele? Dann schaut euch Moving Out 2 mal genauer an

Angebot gültig bis: 3. Februar

Wie der Vorgänger ist auch Moving Out 2 ein chaotisches Koop-Spiel, in dem bis zu vier Spieler*innen gemeinsam ein Umzugsunternehmen führen, und zwar online oder auch lokal an einer Konsole. Um Betriebswirtschaft geht es dabei jedoch nicht. Stattdessen stehen Geschicklichkeit und Teamarbeit im Vordergrund: Eure Aufgabe ist es, möglichst schnell fremde Wohnungen auszuräumen, um den Highscore zu knacken.

Wenn ihr gut abschneiden wollt, müsst ihr klug die Aufgaben verteilen und euch gegenseitig Gegenstände zuwerfen, um Zeit zu sparen. Im Vergleich zum Vorgänger gibt es ein paar Neuerungen. So könnt ihr jetzt beispielsweise durch Portale in fremde Dimensionen reisen, wodurch das ohnehin schon abgedrehte Spiel noch grotesker wird. Wer vor dem Kauf erst mal Probe spielen will, findet eine kostenlose Demo im Nintendo eShop.

NBA 2K26 x WWE 2K25 Bundle

NBA 2K bietet auch in der aktuellen Saison wieder ein umfangreiches Gesamtpaket.

Angebot gültig bis: 30. Januar

Mit dem NBA 2K26 x WWE 2K25 Bundle für Switch 2 könnt ihr jetzt zwei der großen Sportspiel-Highlights des letzten Jahres günstig abstauben – und bezahlt dabei nur halb so viel, wie die Switch 2-Version von NBA 2K26 normalerweise allein kostet. Das Basketballspiel liefert euch das volle NBA-Paket mit den aktuellen Lizenzen und einer reichen Auswahl an Solo- und Multiplayer-Modi, von der Karriere bis zum MyTeam-Modus, in dem ihr legendäre Spieler sammelt.

WWE 2K25 wiederum lässt euch nicht nur mit aktuellen Wrestlerinnen und Wrestlern, sondern auch mit zahlreichen Legenden der Vergangenheit wie dem Undertaker in den Ring steigen. Insgesamt stehen mehr als 300 Charaktere zur Verfügung. Mit The Island wird euch zudem erstmals eine ganze WWE-Welt mit verschiedenen Arenen und Events geliefert. Darüber hinaus bekommt ihr eine komplexe Storyline geboten, welche die Women’s und die Men’s Division vereint.

Balatro

1:07 Balatro: Der Indie-Hit zeigt im Trailer, wie Poker und Deckbuilding zusammenpassen

Angebot gültig bis: 25. Januar

Balatro ist einer der größten Indie-Überraschungshits überhaupt und hat sich nicht nur millionenfach verkauft, sondern auch hervorragende Bewertungen bekommen. Laut OpenCritic steht der internationale Durchschnitt bei eindrucksvollen 92 Punkten. Das Kartenspiel erinnert oberflächlich an Poker, ist jedoch ein cleverer Roguelike-Deckbuilder: In jeder Runde müsst ihr eine bestimmte Punktzahl schlagen, indem ihr Pokerhände vom Paar bis zum Royal Flush spielt.

Die Komplexität kommt durch die 150 verschiedenen Joker ins Spiel, die euch Boni fürs Spielen bestimmter Karten bringen und miteinander kombiniert werden können. Schafft ihr es, eine effiziente Strategie zu entwickeln, und habt dazu noch ein bisschen Glück, schießt euer Score gewaltig nach oben. Für Erfolge werdet ihr mit Ingame-Währung belohnt, mit der ihr euch weitere Joker kaufen und euer Kartendeck weiter verbessern könnt.

CASSETTE BOY

Das Action-RPG CASSETTE BOY wirkt auf den ersten Blick zweidimensional, ist aber ein 3D-Spiel mit einem besonderen Kniff.

Angebot gültig bis: 28. Januar

Das erst letzte Woche erschienene CASSETTE BOY ist eine Mischung aus Action-Rollenspiel und Puzzle-Adventure und punktet durch eine ungewöhnliche Spielmechanik: Die Welt wirkt durch ihren Retro-Pixellook zwar zweidimensional, tatsächlich handelt es sich aber um drehbare 3D-Grafik. Da in dieser Welt jedoch nur das existiert, was sichtbar ist, könnt ihr Feinde und Fallen hinter anderen Gegenständen verschwinden lassen, indem ihr die Perspektive dreht.

Daneben bietet CASSETTE BOY auch alles andere, was ein ordentliches Action-Rollenspiel braucht, nämlich eine geheimnisvolle Welt mit interessanten Bewohnern, jede Menge Monster und riesengroße Bossgegner sowie natürlich haufenweise Ausrüstungsgegenstände, die ihr im Laufe eures Abenteuers sammelt. Eure Mission besteht übrigens darin, den verschwundenen Mond zu suchen und die Welt vor dem Zerfall zu retten.

Mr. DRILLER DrillLand

In Mr. DRILLER DrillLand grabt ihr euch in fünf verschiedenen Setting in die Tiefe.

Angebot gültig bis: 31. Januar

Mit einem Rabatt von 90 Prozent und einem Preis von schlappen 1,99€ gehört Mr. DRILLER DrillLand zu den aktuell günstigsten Schnäppchen im Nintendo eShop. Es handelt sich um ein Action-Puzzlespiel, das euch in einen 500 Meter unter der Erde gelegenen Freizeitpark schickt und euch fünf verschiedene Attraktionen meistern lässt. Das tut ihr, indem ihr euch durch sie hindurchgrabt, bis ihr den finalen Boss erreicht.

Optisch erinnern die Level von Mr. DRILLER DrillLand ein wenig an gut gefüllte Tetris-Spielfelder. Während ihr euch durch die bunten Blöcke bohrt, müsst ihr stets darauf achten, dass euch von oben nichts auf den Kopf fällt und euch auch nicht die Luft ausgeht. Ihr könnt allein oder im Multiplayer für bis zu vier Personen spielen. Durch die Demo im Nintendo eShop könnt ihr das einzigartige Spielprinzip kostenlos ausprobieren.

Blasphemous

2:00 Launch-Trailer zu Blasphemous zeigt das knüppelharte 2D-Souls

Angebot gültig bis: 3. Februar

Blasphemous ist genau das Richtige für Fans von Spielen wie Hollow Knight, die es gern noch ein bis zwei Stufen düsterer hätten: Es handelt sich um einen knallharten 2D-Action-Platformer, der mit seiner albtraumhaften Spielwelt an Dark Souls erinnert. Diese wurde jedoch von der spanischen Inquisition inspiriert, weshalb ihr auf jede Menge religiöse Symbole und furchteinflößende Folterwerkzeuge stoßt.

Ihr schlüpft in die Rolle des sogenannten „Reumütigen“, der zwischen Leben und Tod gefangen ist, und müsst die Welt von einem Fluch befreien. Spielerisch ist das eine sehr fordernde Aufgabe: Insbesondere in den Bosskämpfen müsst ihr unter Beweis stellen, dass ihr die Kombos und Spezialfähigkeiten gut beherrscht. Neben Feinden warten in der Welt, die dem verschachtelten Metroidvania-Designprinzip folgt, zudem allerhand tückische Fallen auf euch.

Katamari Damacy REROLL

In Katamari erschafft ihr neue Sterne, indem ihr Gegenstände aufrollt.

Angebot gültig bis: 31. Januar

Katamari Damacy REROLL ist die Neuauflage des 2004 erschienenen ersten Teils der berühmten Katamari-Reihe. Die Switch-Version des Klassikers sieht weit hübscher aus als das Original und bietet neben höherer Auflösung auch komplett neu erstellte Zwischensequenzen. Die Steuerung wurde ebenfalls modernisiert, außerdem könnt ihr nun zu zweit an einer Konsole spielen, mit jeweils einem der beiden Joy-Con Controller.

Das ungewöhnliche Spielprinzip ist selbstverständlich erhalten geblieben: Als Sohn des King of All Cosmos ist es unsere Aufgabe, unseren Katamari über den Boden und alle möglichen Gegenstände hinwegzurollen. Alle Gegenstände, die kleiner sind als der Katamari selbst, bleiben dabei an ihm haften, wodurch er mit der Zeit immer größer wird, bis wir sogar ganze Städte aufsammeln. Unser Ziel ist es, auf diese Weise neue Sterne zu erschaffen.

Über 1000 weitere Spiele für Switch & Switch 2 jetzt im Angebot!

Wie schon gesagt, sind die hier vorgestellten Spiele nur ein kleiner Ausschnitt aus den weit über 1000 Sonderangeboten für Switch und Switch 2, die ihr aktuell im Nintendo eShop abstauben könnt. Falls ihr hier noch nicht das richtige Spiel für euch gefunden habt, lohnt es sich also definitiv, auch selbst noch einmal einen Blick auf die vielfältige Deal-Auswahl zu werfen. Dieser Link bringt euch direkt zur vollständigen Übersicht über die Angebote: