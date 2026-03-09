PS5-Spiele jetzt im Amazon-Angebot: Diese 10 Top-Deals starten schon vor dem Spring Sale!

Schon vor dem Start der Frühlingsangebote gibt's bei Amazon große PS5-Spiele zu Top-Preisen!

Amazon hat überraschend schon vor dem Beginn der Frühlingsangebote am Dienstag eine ganze Menge PS5-Angebote gestartet, darunter sogar ein paar der ganz großen Exklusivspiele wie Astro Bot und God of War Ragnarök. Eine eigene Übersichtsseite hat Amazon bislang nicht für die Deals erstellt, die meisten Top-Angebote findet man jedoch leicht über Amazons PS5-Bestsellerliste:

Mit dem Frühlings-Sale scheinen die aktuellen PS5-Angebote bei Amazon übrigens wenig zu tun zu haben, in den meisten Fällen dürfte der Händler eher mit Deals des Konkurrenten MediaMarkt mitgezogen sein, der seit Sonntag plötzlich und ohne besonderen Sale zahlreiche PS5-Spiele günstig anbietet. Auch bei MediaMarkt gibt es keine ordentliche Übersichtsseite, die meisten Deals findet ihr aber hier:

Das sind die 10 besten PS5-Spiele im Amazon-Angebot!

11:01 Astro Bot für PS5 ist eines des besten 3D-Jump&Runs aller Zeiten!

Für alle, die keine Lust haben, sich die Angebote eigenhändig zusammenzusuchen, haben wir hier eine Liste mit 10 der besten PS5-Spiele aus den Amazon-Deals zusammengestellt und euch noch den Rabatt im Vergleich zum aktuellen Preis der digitalen Version im PlayStation Store beigefügt:

Da weder Amazon noch MediaMarkt Angaben zur Dauer der Deals machen, müsst ihr übrigens damit rechnen, dass sich die Preise jederzeit wieder ändern können. Gute Angebote mit großen PS5-Spielen sind bei Amazon zudem oft sehr schnell ausverkauft. Wenn ihr dort kaufen wollt, solltet ihr also besser nicht zu lange warten. Bei MediaMarkt halten sich solche Deals oft etwas länger.