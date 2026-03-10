Historisches Open-World-Spiel im Top-Angebot: Dieses PS5-Soulslike schickt euch ins Jahr 1863!

Ein Open-World-Spiel mit historischem Setting ist euch lieber als Fantasy? Dann ist dieses PS5-Spiel jetzt das richtige Schnäppchen für euch.

Gerade könnt ihr euch bei Amazon ein großes Open-World-Spiel, das euch in eine historische Welt im 19. Jahrhundert schickt, günstig im Angebot schnappen. Das Action-Rollenspiel mit Soulslike-Elementen, das im PlayStation Store noch immer 79,99€ kostet, bekommt ihr dort aktuell schon für schlappe 19,99€. Einen besseren Preis findet ihr laut Vergleichsplattformen nirgendwo. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Falls dieses Spiel nicht das Richtige für euch sein sollte, könnt ihr bei Amazon gerade übrigens noch einige weitere PS5-Hits günstig im Angebot abstauben. Hier eine kleine Auswahl:

Schwertkämpfe und Attentate im 19. Jahrhundert: Das ist das günstige Open-World-Spiel für PS5!

Der Gleiter verschafft euch in der Open World interessante spielerische Möglichkeiten.

Wir sprechen hier von Rise of the Ronin, das euch in eine konfliktreiche Zeit im Japan des 1863 schickt. Als abtrünniger Samurai kämpft ihr in der historischen Spielwelt, die auf Fantasy-Elemente verzichtet, gegen den tyrannischen Shogun und seine Schergen. Das Studio Team Ninja, das schon mit der Nioh-Reihe ein paar echte Soulslike-Hits abgeliefert hat, bietet euch dabei erneut spannende Nahkämpfe und knallharte Bosse.

Die spannenden Schwertkampfduelle, in denen ihr erst die Haltung eurer Gegner durchbrechen müsst, bevor ihr ernsthaften Schaden anrichten könnt, sind tatsächlich das spielerische Highlight des Action-RPGs und erinnern angenehm an Sekiro. Allerdings ist Rise of the Ronin kein reines Soulslike, sondern zugleich auch ein Open-World-Spiel im Stil eines Assassin's Creed, und hat dementsprechend noch einiges mehr zu bieten.

13:14 Rise of the Ronin verspricht Assassin's Creed in Japan - kann es abliefern?

Autoplay

Ihr bekommt hier das typische Attentäter-Gameplay mit Schleichangriffen, aber auch mit ein paar Elementen, die man nicht in jedem Spiel dieser Art sieht. So könnt ihr die Welt nicht nur zu Fuß, sondern auch zu Pferd oder mit einem Gleiter aus der Luft erkunden. Letzterer ist natürlich ebenfalls praktisch, um Feinde aus der Luft zu überraschen. Durch das komplexe Fortschrittssystem könnt ihr zudem einige spektakuläre Fähigkeiten freischalten und etwa Wildtiere zähmen.

Ein perfektes Spiel ist Rise of the Ronin zwar nicht, unter anderem deshalb, weil die Produktionsqualität trotz hübscher Landschaften nicht auf dem Niveau von Konkurrenten wie Assassin's Creed Shadows oder Ghost of Yotei ist. Die Mischung aus Soulslike und Open-World-Rollenspiel funktioniert trotzdem gut und das historische Setting ist stimmungsvoll umgesetzt, sodass ihr Rise of the Ronin wenigstens jetzt zum Schnäppchenpreis mal eine Chance geben solltet.