Glückspilz staubt für schlappe 13 Euro Game Boy-Spiele und 2 Konsolen im Wert von über 1.300 Euro ab: "Irgendwer ist jetzt sehr sehr sauer auf seine Eltern"

Was für ein Mega-Haul! Die Spiele kommen alle mit Verpackung in super Zustand (Bild: reddit.com/user/Phedis/).

Stellt euch vor, ihr stöbert auf dem Flohmarkt herum und findet eine ominöse Box, auf der die Hülle eines Nintendo 3DS-Ladegeräts festgeklebt ist. Ihr werft einen Blick hinein und entdeckt unzählige Game Boy-Spiele in perfektem Zustand, mit Hüllen, Anleitungen, allem Drum und Dran. Plus ein Nintendo 3DS XL in der Galaxy Edition und ein Nintendo DS Lite – für nur 12,50 Euro. So ist es diesem Menschen ergangen.

Schnäppchenjäger zahlt für eine Kiste Game Boy-Spiele und Konsolen in perfektem Zustand nur $14,50

Es sei einer der besten Funde seines Lebens und das glauben wir sofort. So viel Glück muss man erstmal haben, dass man auf so einen Gaming-Schatz stößt. Irgendwo ganze Sammlungen gebrauchter Spiele abzugreifen, ist vielleicht gar nicht so selten, dass sie aber so günstig und in so gutem Zustand sind, ist das Besondere.

Der Reddit-User schreibt, er sei aus einer Laune heraus zu einem örtlichen Gebrauchtwarenladen gegangen und habe dort zufällig eine völlig zugeklebte Aufbewahrungskiste entdeckt. Auf deren Oberseite sei die Hülle eines Nintendo 3DS-Ladegeräts festgeklebt gewesen. Er wurde neugierig und hat gefragt, ob er die Kiste öffnen dürfte.

Was darin war, könnt ihr euch hier anschauen, dazu kommt sogar noch ein Nintendo DS Lite, der es nicht aufs Bild geschafft hat:

"Jede Box ist in exzellentem Zustand und hat alles dabei, das ursprünglich mit in der Box war (Promos und alles). Das Preisschild auf der Box? $14.50. Jemand hat das für $14.50 in Kommission gegeben! Ich bin mehr als nur begeistert!"

Und zwar zu recht: Was hier für den schlappen Wert von umgerechnet 12,52 Euro erstanden wurde, ist das Hundertfache wert. Kein Scherz. Vor allem die Tatsache, dass die Schachteln mit Anleitungen und dem ganzen Rest mit dabei und in so einem guten Zustand sind, macht einzelne Spiele zu echten Schätzen. Allein die beiden Pokémon-Titel und der Nintendo 3DS XL in der Galaxy-Edition kosten zusammen über 1.000 Euro.

3DS XL Galaxy Edition: um die 300 Dollar,

Pokémon Green Leaf CIB (Complete in Box): locker um die 400 Dollar

Pokémon Crystal Edition CIB: um die 700 US-Dollar

Teilweise ist die Kristall-Edition in der Box mit allem, was dazugehört, auch schon für sehr viel mehr Geld verkauft worden. Dazu kommt natürlich noch der Nintendo DS Lite. Die restlichen Spiele wurden hier ebenfalls noch nicht mit dazugerechnet, aber alles in allem könnte diese Spiele-Kiste wahrscheinlich locker für deutlich über 1.300 Euro verkauft werden.

Reddit-User SkinnyFiend schreibt:

"Jemand hat die Instruktionen falsch gelesen und es für $14,50 statt $1.450 gelistet."

Dementsprechend flippen die Leute in den Kommentaren auch aus. Die Reaktionen reichen von Glückwünschen über Scherze ("Das ist meine Kindheits-Kiste, ich bräuchte sie bitte zurück.") bis hin zu ungläubigem Staunen. Viele fragen sich natürlich, wieso hier irgendwer solche Schätze zu so einem Preis verkauft haben sollte.

Der Käufer vermutet, dass die Eltern dahinterstecken und schlicht nicht wussten, was sie da hatten und schreibt:"Ich fühle mich fast schuldig, dass irgendwer für Thanksgiving nach Hause kommt und herausfindet, dass seine Mutter seine Kindheit verkauft hat."

Habt ihr schon einmal so etwas ähnliches gefunden oder ist es euch andersherum so gegangen, dass irgendwer eure Sachen verkauft hat?