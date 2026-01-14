ARC Raiders-Fans bekommen endlich einen herbeigesehnten Skin, aber jetzt finden alle die Hose hässlich

Ein neuer Skin in ARC Raiders sorgt mit einem eigentümlichen Detail für Aufsehen.

Jonas Herrmann
14.01.2026 | 20:32 Uhr

Die obere Hälfte des Outfits kommt bei vielen Spieler*innen gut an. Die obere Hälfte des Outfits kommt bei vielen Spieler*innen gut an.

Entwickler Embark hat am 13. Januar das erste Update des neuen Jahres für ARC Raiders veröffentlicht. Neben kleineren Balance-Anpassungen enthält das auch einen Skin, der die Community spaltet.

ARC Raiders-Skin polarisiert mit besonderer Hose

Es geht dabei um das "Abyss"-Outfit, das schon seit geraumer Zeit von vielen Fans herbeigesehnt wird. Ein Teil davon war schon in Marketingmaterial zum Spiel zu sehen, bisher aber noch nicht nutzbar. Der Teil, der nicht zu sehen war, sorgt jetzt für Diskussionen.

Während die obere Hälfte des Skins mit einem coolen Piloten-Helm inklusive rotem Licht überzeugen kann, fallen im unteren Teil in erster Linie vielfach verschnürte "Lederstrümpfe" ins Auge.

Auf Reddit wird der Skin aufgrund dieses Details aktuell zum "Kinky Raider"-Outfit umbenannt und als Meme verwendet. Den Skin seht ihr hier im Post:

Und das wird daraus gemacht:

Die Meinung vieler: Wäre die Hose anders, könnte der Skin direkt zu den allerbesten im Spiel gehören. So sparen sich viele Spieler*innen ihre Ingame-Tokens aber lieber für zukünftige Outfits.

Sieht man sich die Kommentare genauer an, findet man aber auch viele Stimmen, die durchaus Gefallen an dem neuen Outfit finden und gerade das "Besondere“ daran schätzen. Durch solche Details hebe sich ARC Raiders eben von anderen Spielen ab.

Mehr zu ARC Raiders
Arc Raiders schenkt euch nur heute Goldene Axt - Beeilt euch und loggt euch fix ein, wenn ihr es noch nicht getan habt
von Linda Sprenger
PC-Spieler verschaffen sich in ARC Raiders einen unfairen Vorteil - und bringen damit PS5- und Xbox-Fans auf die Palme
von Jonas Herrmann
Arc Raiders macht sogar Hollywood neugierig – jetzt äußern sich die Macher zu einer Film- und Serienumsetzung
von Stephan Zielke

Der Reddit-User "investornewb" liefert in einem anderen Post mögliche Hintergrundinformationen. So habe es früher tatsächlich Anti-G-Anzüge mit einem ganz ähnlichen Design gegeben. Die "Strümpfe" dienten dabei als Kompresse, sodass das Blut der Pilot*innen bei hoher G-Belastung nicht zu sehr in die Beine fließt.

Embark setzt bei ARC Raiders auf eine "Retro-Sci-Fi"-Ästhetik, viele Geräte im Spiel erinnern an Technik aus den 1980er-Jahren und die Ära der ersten Raumfahrtprogramme. Aus dieser Sicht passt der Skin also sogar ziemlich gut ins Setting.

Was sagt ihr zu dem neuen Outfit? Gefällt er euch oder seid ihr auch von der Hose abgeschreckt?

