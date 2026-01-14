Stardew Valley-Fans finden den perfekten Platz für den Stall und wir alle sollten unsere Pferde nur noch dort parken

Das ist der perfekte Platz um euren Stall in Stardew Valley zu bauen.

In Stardew Valley könnt ihr große Teile eurer Farm frei gestalten. Dazu gehört auch, dass sich neue Gebäude frei platzieren lassen. Einige Fans haben für den Stall den wirklich perfekten Platz gefunden und jetzt wo wir ihn kennen, gibt es eigentlich gar keine andere Option mehr.

"Ehrlich, wo sollte ich es sonst hinbauen?"

Der Fashion-Tipp für euren Bauernhof stammt von Reddit-User u/thatonewriter2, der seine Entdeckung auf der Plattform teilt. Ein kurzer Blick auf den Screenshot wird reichen und ihr werdet sofort verstehen, warum der Platz so genial ist.

Platziert ihr euren Stall links direkt neben euer Wohnhaus, passt das Dach der Pferdeunterkunft präzise an das Dach des Nachbargebäudes. Es sieht fast so aus, als wäre diese Verbindung von ConcernedApe so geplant gewesen.

“Wenn dein Stall mit der Kante deines Hauses verbunden ist, bist du ohne weitere Erklärung mein Freund”, lautet der Titel des Posts. Kein Wunder, denn wenn ihr von selbst auf diese Idee gekommen seid, zeugt das auf jeden Fall für ein gutes Auge und noch besseren Geschmack!

Es gibt sogar einen kleinen spielerischen Vorteil, denn mit dieser Bauweise wohnt euer Pferd sehr nah am Ausgang zur Stadt, was euch für die meisten Ausritte ein kleines bisschen Zeit spart.

Hier im Bild zu sehen ist das bereits ausgebaute Farmhaus. Theoretisch sollte der nahtlose Übergang beider Dächer aber auch mit dem Starthaus funktionieren, das auf der linken Seite ebenfalls ein kleines Vordach für darunter lagerndes Brennholz hat.

Schade ist nur, dass diese Methode auf die linke Hausseite beschränkt ist. Tischlerin Robin bietet keine gespiegelte Version des Stalls an.

Vielleicht ändert sich das mit Stardew Valley 1.7. Das große Update befindet sich derzeit in Entwicklung und hat noch keinen Releasetermin. Zu den konkreten Inhalten wissen wir bisher etwa, dass auf jeden Fall ein neuer Farm-Typ dabei sein wird, mit dem ihr zukünftige Spielstände verfeinern könnt.

Spätestens dann könnt ihr beim Platzieren eures Stalls darauf achten, dass ihr den einzig waren Platz an der linken Seite eures Hauses wählt – einfach nur für mehr Stylepoints, versteht sich.

Was denkt ihr: Hattet ihr den perfekten Stallplatz schon gefunden und werdet ihr ihn zukünftig nutzen?