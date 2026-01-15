Einer der beliebtesten Isekai-Anime kündigt zum zehnjährigen Jubiläum überraschend eine neue Staffel an

Konosuba bekommt eine neue Staffel. (© Natsume Akatsuki / Studio Drive)

Die Isekai-Comedy "KonoSuba: God's Blessing on This Wonderful World!" kehrt zurück! Nach dem Erfolg der dritten Season wurde die vierte Staffel nun offiziell bestätigt. Die Ankündigung erfolgte während eines speziellen Livestream-Events zum 10. Jahrestag der Anime-Adaption, das auf YouTube abgehalten wurde.

Ein genaues Startdatum für die neuen Konosuba-Folgen steht noch aus; möglicherweise erhalten wir auf dem nächsten Event zur Serie aber genauere Details: Am 26. Juli 2026 findet in Yokohama eine weitere Veranstaltung zum zehnjährigen Jubiläum statt. Ein Release in diesem Jahr dürfte damit aber ausgeschlossen sein.

KonoSuba - Der Start der dritten Staffel wurde mit einem japanischen Trailer vorgestellt

Konosuba-Fans mussten ein wenig zittern

Die Ankündigung erfolgte gemeinsam mit den Originalstimmen der vier Hauptfiguren. Jun Fukushima (Kazuma Satō), Sora Amamiya (Aqua), Rie Takahashi (Megumin) und Ai Kayano (Darkness) wirkten als Gäste beim Livestream mit.

Der neuen Staffel-Ankündigung gingen bereits Vorboten voraus: Im März 2025 wurde nach dem Finale der Bonus-Stage-OVA-Episoden erstmals eine Fortsetzung angekündigt, allerdings ohne das Format zu spezifizieren.

Nun wurde bekannt gegeben, dass es sich um eine vollständige vierte Fernsehstaffel handelt und nicht etwa um einen Film oder eine OVA.

Entsprechend erfreut sind die Fans auf Reddit, die bis zum Event zitterten, dass es sich bei der Fortsetzung "nur" um einen solchen Film handelt - ähnlich, wie es zwischen Staffel 2 und 3 geschehen ist. "Die Anime-Zukunft wird damit immer schöner", wie etwa "Haha91haha" meint.

Wer genau für die Animation verantwortlich sein wird, ist indes noch unklar. Seit der dritten Staffel steht Studio Drive hinter der Konosuba-Umsetzung, die beiden Staffeln zuvor wurden indes von Studio Deen entwickelt.

Für den Film zeichnete sich indes J.C. Staff verantwortlich – dasselbe Studio, das in den vergangenen Monaten wegen One Punch Man in die Kritik geraten war.

Die KonoSuba-Serie startete 2013 als Light Novel und entwickelte sich schnell zu einem kulturellen Phänomen. Das Anime-Debüt erfolgte im Januar 2016, Staffel 2 folgte 2017.

Nach einer längeren Pause - die dritte Staffel lief erst im April 2024 - können sich Fans also auf die Fortsetzung freuen. Parallel zum Hauptanime entstand die Spin-off-Serie "KonoSuba: An Explosion on This Wonderful World!", die 2023 ihre eigene Anime-Adaption erhielt.

Freut ihr euch auf die vierte Konosuba-Staffel?