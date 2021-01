15 coole Kinder- und Familienspiele für PS4 und PS5, die ihr jetzt zocken könnt

Videospiele sprechen alle Altersschichten an und werden insbesondere auch für Kinder immer interessanter. Und in Zeiten der Corona-Pandemie halten sich zudem viele Familien einen Großteil der Zeit zuhause auf. Was spricht also dagegen, mit dem Nachwuchs oder generell der Familie eine gepflegte Runde zu spielen?

Richtig, nichts, allerdings stellt sich natürlich die Frage nach den richtigen Titeln für dieses Vorhaben. Denn nicht jeder mit einer PS4 oder PS5 im Haus weiß sofort, welche Titel am besten mit Kindern oder der Familie gezockt werden können. Wir haben deshalb in unserer Liste 15 Titel zusammengestellt, die sich dafür super eignen. Und das Beste: All diese Titel sind bereits erhältlich und entsprechend sofort verfügbar, wenn ihr Lust drauf habt.

Dabei sei allerdings auch erwähnt, das diese Auswahl natürlich rein subjektiv getroffen ist und nicht automatisch euren Geschmack oder den eurer Kinder treffen muss. Kriterien für diese Liste waren unter anderem kinderfreundliche Themen und Gestaltung, kein hoher Gewaltgrad, überschaubare Komplexität, Potenzial für Lerneffekte und natürlich die Möglichkeit, zusammen spielen zu können.

Hinweis: Wir konzentrieren uns in dieser Liste auf Spiele, die auf PS4 und PS5 erhältlich sind. Ein Großteil der Titel ist allerdings auch auf anderen Plattformen, also der Xbox One (und damit auch auf der Xbox Series X/S) sowie der Switch verfügbar.

Overcooked 2

Genre: Action

Action Spielerzahl (offline): 1-4

1-4 Auch für: Xbox Series X, Xbox One, Switch, PC

Darum geht's: In Overcooked 2 müsst ihr unter Zeitdruck unterschiedliche Speisen kochen und diese anschließend euren Gästen servieren. Doch das ist komplizierter als es klingt. Zutaten müssen vor- und zubereitet werden, Töpfe nicht auf dem Herd vergessen und außerdem halten auch die Level im Spiel einige fiese Überraschungen bereit, wenn sich zum Beispiel im wahrsten Sinne des Wortes Abgründe auftun.

Zu den Neuerungen des zweiten Teils gehören unter anderem neue Gameplay-Elemente wie Portale oder sich verändernde Kochbereiche, außerdem wurde etwa die Anzahl der wählbaren Köche erhöht. Eure Kinder sollten für dieses Spiel vermutlich schon etwas älter sein, weil das Spielgeschehen recht hektisch werden kann und auch gute Koordination gefragt ist. Für die PS5 ist zudem die "All You Can Eat"-Version erschienen, die sämtliche erschienenen Overcooked-Inhalte enthält - darunter auch den ersten Teil.

Just Dance 2021

Genre: Tanzspiel

Tanzspiel Spielerzahl (offline): 1-6

1-6 Auch für: Xbox Series X, Xbox One, Switch, PC

Darum geht's: Es ist ganz simpel: In Just Dance laufen auf dem Bildschirm Songs und Choreographien ab, die ihr dann davor mit vollem Körpereinsatz nachtanzen könnt. Diverse Modi und eine ganze Reihe von Liedern sorgen für Abwechslung. Die 2021er-Variante ist zudem direkt mit dem Streaming-Dienst Just Dance Unlimited verknüpft, der über 600 Songs enthält, aber auch nach einem Gratis-Monat kostenpflichtig wird. Erkannt werden eure Bewegungen übrigens über eine App auf dem Smartphone, was gerade den Einstieg für Kids erleichtert.

An die wurde ohnehin gedacht, denn Just Dance enthält insgesamt acht Songs und Choreographien für Kinder. Da bis zu sechs Spieler*innen gleichzeitig abzappeln können, ist der Titel auch für größere Familien geeignet. Wenn ihr übrigens nicht sicher seid, ob euch und eurer Familie diese Art von Spiel gefällt, könnt ihr euch eine kostenlose Demo im PS Store herunterladen, die zwei Songs enthält.

Paw Patrol: Im Einsatz

Genre: Action

Action Spielerzahl (offline): 1

1 Auch für: Switch

Darum geht's: Paw Patrol ist ein Hit bei vielen Kindern und die Umsetzung mit dem Untertitel "Im Einsatz" überraschend gut gelungen. An unterschiedlichen Orten in der Abenteuerbucht müssen Marshall, Chase und Co. in insgesamt 16 Missionen für Ordnung sorgen, darüber hinaus gibt es auch diverse kleine Minispiele. Jeder der Superwelpen hat dabei unterschiedliche Fähigkeiten, die für das Lösen der Aufgaben eingesetzt werden müssen.

Da Optik und Stil der Vorlage sehr gut getroffen werden, ist Paw Patrol: Im Einsatz für alle kleinen und größeren Fans der Serie in jedem Fall einen Blick wert. Allerdings kann jeweils nur ein(e) Spieler oder Spielerin an die Konsole, einen Koop- oder Multiplayer-Modus gibt es leider nicht.

Sackboy: A Big Adventure

Genre: Jump&Run

Jump&Run Spielerzahl (offline): 1-4

1-4 Auch für: -

Darum geht's: Im charmanten Jump&Run muss sich Held Sackboy mit dem Bösewicht Vex herumschlagen, der alle Freundinnen und Freunde des zusammengenähten Sympathieträgers gefangen genommen hat. Dafür hüpft ihr durch etliche extrem liebevoll gestaltetet 3D-Levels und sammelt unter anderem neue Kostüme für den Helden ein.

Die Plattforming-Passagen können sich für jüngere Kinder eventuell als etwas anspruchsvoll erweisen, insbesondere im späteren Verlauf des Spiels, wenn der Schwierigkeitsgrad auch etwas anzieht. Allerdings können Eltern ihren Sprösslingen im Koop-Modus unter die Arme greifen oder sogar unendlich Leben einstellen, um den möglichen Frust bei einem Bildschirmtod abzumildern.

Rocket League

Genre: Rennspiel

Rennspiel Spielerzahl (offline): 1-4

1-4 Auch für: Xbox One, Switch, PC

Darum geht's: Rocket League hat zwar schon über fünf Jahre auch dem Buckel, ist aber immer noch ein absoluter Dauerbrenner, was nicht zuletzt an seinem simplen, aber doch süchtig machenden Prinzips liegt. Zwei Teams treten in Autos gegeneinander an und müssen versuchen, einen überdimensionalen Ball ins gegnerische Tor zu befördern. Das ist schon von der Grundidee motivierend und spaßig, wird durch die Lernkurve aber auch auf lange Sicht interessant.

Denn wer fleißig übt, bekommt mithilfe der Boost- und Sprungfunktion der Autos richtige Tricks hin und wird durch die immer bessere Beherrschung der Boliden zu einem echten Rocket League-Crack. Notwendig, um mit Rocket League Spaß zu haben ist das aber nicht. Im Gegenteil, insbesondere im Splitscreen für bis zu vier Spieler*innen haben auch all diejenigen Spaß, die normalerweise nichts mit Videospielen zu tun haben.

Minecraft

Genre: Action

Action Spielerzahl (offline): 1-4

1-4 Auch für: Xbox, Switch, PC

Darum geht's: Natürlich darf eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten auf dieser Liste nicht fehlen. Denn Minecraft hat alles, was ein gutes Kinder- und Familienspiel braucht: Leichte Zugänglichkeit, einen großen Umfang, einen gewissen Lernfaktor und natürlich die Möglichkeit, durch das Bauen einer eigenen Welt enorm kreativ zu sein. Das können dann im Koop-Modus auch bis zu vier Personen gleichzeitig, Eltern und Kinder können also problemlos zusammenspielen.

Über die Jahre kamen immer neue Features und Elemente ins Spiel, darunter auch ein Story-Modus für Solospieler, der Minecraft auch im Jahr 2021 immer noch zu einem der empfehlenswertesten Sandbox-Spiele überhaupt macht.

Lego: Die Unglaublichen

Genre: Action

Action Spielerzahl (offline): 1-2

1-2 Auch für: PS4, Switch, PC

Darum geht's: Eigentlich ist es unfair, sich hier einen bestimmten Lego-Titel herauszupicken. Denn nahezu alle der Klötzchenspiele sind für Familien und Kinder empfehlenswert und setzen auf ein ähnliches Prinzip. Alleine oder zu zweit im Koop spielt ihr Szenen aus den jeweiligen Filmvorlagen nach, baut auf dem Weg unterschiedliche Elemente innerhalb der Level zusammen, nutzt Spezialfähigkeiten und bekämpft Gegner. Das ist stets mit enorm viel Charme und Witz präsentiert, sodass auch Erwachsene viel Spaß mit den Spielen haben können.

Die Unglaublichen gehört allerdings zu den besten Lego-Spielen der letzten Jahre, weswegen wir es hier exemplarisch herausgegriffen haben. Über 130 Figuren, durchdachte Spezialmanöver und eine optionale Open World sind die perfekte Mixtur für einen gemütlichen Familiennachmittag vor dem Fernseher. Wobei dank der kurzen Missionen das Spiel auch super in Häppchen gespielt werden kann.

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Genre: Rennspiel

Rennspiel Spielerzahl (offline): 1-4

1-4 Auch für: Xbox One, Switch

Darum geht's: Was der Nintendo Switch ihr Mario Kart 8 Deluxe ist, ist für die PS4 Crash Team Racing Nitro Fueled. Dabei handelt es sich um ein von Grund auf neu entwickeltes HD-Remake des PS1-Klassikers aus dem Jahr 1999. Der Fun-Racer bietet alle bekannten Charaktere und Strecken des Originals, außerdem gibt es einen Adventure-Modus, in dem es Bösewicht Nitros Oxide an den Kragen geht. Grundsätzlich setzt auch Nitro-Fueled auf das typische Funracer-Prinzip: Ihr flitzt über diverse Strecken und versucht unter anderem mit dem Einsatz von Extra-Items möglichst weit oben auf dem Treppchen zu landen. Versteht jeder, kann jeder.

Wer keine Sympathien für Crash hat, kann sich alternativ auch Team Sonic Racing anschauen. Das ist ebenfalls ein Funracer, setzt aber auf Strecken und Charaktere aus dem Sonic-Universum und hat darüber hinaus noch eine coole Team-Mechanik zu bieten, bei der sich die Fahrer eines Teams helfen können, um dann zusammen am Ende die meisten Punkte zu sammeln.

Tearaway Unfolded

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Spielerzahl (offline): 1

1 Auch für: -

Darum geht's: Tearaway Unfolded fällt vor allem durch seinen ungewöhnlichen und unverwechselbaren Grafikstil auf. Sämtliche Objekte, Charaktere und Leveldetails bestehen aus virtuellem Papier in den unterschiedlichsten Formen und Farben. In dieser Welt müsst ihr als gottgleiches Wesen einem kleinen Boten dabei helfen, eine wichtige Nachricht zu übermitteln. Gameplaytechnisch erwartet euch ein Mix aus Jump&Run und Adventure, das aber nicht nur durch seine Optik, sondern auch viele kleine ausgefallene Ideen einzigartig wird.

Die PS4-Fassung ist dabei eine optimierte Version des Original-Tearaway, das noch für Sonys verblichenen Vita-Handheld erschien. Aber für familienfreundliche Unterhaltung ist das ungewöhnliche Spiel auch über fünf Jahre nach seinem Release immer noch einen Blick wert.

Gang Beasts

Genre: Action

Action Spielerzahl (offline): 1-4

1-4 Auch für: Xbox One, PC

Darum geht's: Die einfachsten Ideen sind oft die besten: In Gang Beasts tretet ihr mit Geleefiguren - ja, richtig gelesen - in diversen Arealen gegeneinander an und versucht, eure Widersacher*innen mit aller Macht aus dem Level zu kegeln. Dabei ist jedes Mittel recht: Zerren, Prügeln und das Werfen von Umgebungsobjekten sind an der Tagesordnung und machen Gang Beasts damit grundsätzlich schon zu einem kuriosen Spiel.

Für kuriose Situationen und Lachtränen vor dem Fernseher sorgt aber insbesondere die Physik der Geleefiguren, denn wenn die durch die Levels fliegen, kullern oder stolpern, bleibt kein Auge trocken. Aufgrund der Thematik natürlich eine Empfehlung für ältere Kinder bzw. Teenager, grundsätzlich gibt es aber wenig Spiele, die im Couch-Koop noch mehr Spaß machen.

Spyro: Reignited Trilogy

Genre: Action

Action Spielerzahl (offline): 1

1 Auch für: Xbox One, Switch, PC

Darum geht's: Spyro Reignited Trilogy ist das Remake der PS1-Originale, das alle drei Klassiker vereint. Es beinhaltet somit sowohl Spyro the Dragon, Spyro 2: Gateway to Glimmer (auch bekannt als Ripto's Rage) als auch Spyro: Year of the Dragon. Alle drei Titel wurden von Entwickler Toys For Bob komplett überarbeitet und laufen auf der Unreal 4 Engine.

Die Hauptfigur der Trilogie ist der kleine Drache Spyro, der in jedem Teil eine andere Welt retten muss. Dafür bewegt ihr euch frei durch die bunten 3D-Welten, sammelt Diamanten und erledigt kleine Aufgaben von NPCs. Wie viele Jump&Runs aus den Neunzigern besitzt die Spyro-Reihe ihren ganz eigenen und sehr liebenswürdigen Humor, der zusammen mit der liebevollen Aufmachung auch einer der Gründe ist, warum sich die Trilogy schon für kleine Zocker*innen super eignet.

Little Big Planet 3

Genre: Action

Action Spielerzahl (offline): 1-4

1-4 Auch für: -

Darum geht's: Das 2014 erschienene Little Big Planet 3 teilt sich in zwei größere Segmente auf. Auf der einen Seite müsst ihr im Abenteuer-Modus wie aus anderen Jump&Runs vom Startpunkt zahlreicher Abschnitte bis zum jeweiligen Endpunkt kommen. Zum anderen - und da wird LBP3 besonders - verfügt das Spiel aber auch über einen umfangreichen Kreativmodus, mit dem ihr eigene Spielwelten zusammenbasteln könnt. Und der ist ziemlich umfangreich. Etliche begehbare Ebenen und viele Tools machen den Editor zwar komplex, in der Bedienung aber dennoch einfach, was auch kleinere Spieler*innen schon erste Bastel-Testläufe ermöglicht.

Aber auch in den Jump&Run-Abschnitten stecken jede Menge Ideen: In einem Weltraumlevel wird beispielsweise die Schwerkraft außer Kraft gesetzt, an anderer Stelle an Wänden entlangelaufen. Damit ist LBP 3 auch heute noch ein rundum empfehlenswertes Kinder- und Familienspiel.

Rayman Legends

Genre: Jump&Run

Jump&Run Spielerzahl (offline): 1-4

1-4 Auch für: Xbox One, Switch, PC

Darum geht's: Ebenfalls ein echter Klassiker ist Rayman Legends. Denn kaum ein anderes 2D-Jump&Run ist derart hübsch, derart abwechslungsreich und zeitgleich auch so motivierend wie das bislang letzte Abenteuer der arm- und beinlosen Ubisoft-Figur. Genretypisch prügelt, hüpft und hetzt ihr durch etliche malerische 2D-Levels, in denen sich euch allerhand Hindernisse in den Weg stellen. Um die zu überbrücken, nutzt ihr Raymans besondere Fähigkeiten, darunter sein Propellerhaar oder den aufladbaren Schlag.

Das Leveldesign (die Musikabschnitte!) gehört auch heute noch zum Besten, was man in diesem Genre finden kann und da auch Thematik und Anspruch durchaus familienfreundlich sind, gehört Rayman Legends ohne jeden Zweifel auf diese Liste hier.

Ratchet & Clank

Genre: Action

Action Spielerzahl (offline): 1

1 Auch für: -

Darum geht's: Ratchet and Clank ist ein Plattform-Adventure mit Ähnlichkeiten zu Rayman, Sonic oder Mario. Der Titel hat gleich zwei Protagonisten: Ratchet, ein felliges Alien und Clank, einen freakigen Roboter. Sie befinden sich auf der Suche nach Captain Qwark und wollen die Galaxie vor dem Untergang retten. Jedes der 20 Levels ist riesig und umfasst sehr detaillierte Gebäude. Die Story ist nicht linear, so müsst ihr auch mal in vorangegangene Areale zurückkehren, um dort Aufgaben zu erfüllen. In Minispielen könnt ihr z.B. Geschütztürme besetzen und ballert dann aus der Ego-Ansicht.

Insbesondere durch die coole Cartoon-Optik wirkt Ratchet & Clank wie ein Animationsfilm zum Mitspielen. Und das kommt nicht von ungefähr: Denn die PS4-Neuinterpretation ist quasi ein Spiel zum Film zum Spiel. Wer also Lust hat, kann nach dem Abenteuer in Familienrunde den gleichnamigen Film anschauen.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Genre: Jump&Run

Jump&Run Spielerzahl (offline): 1

1 Auch für: Xbox One, Switch

Darum geht's: Und noch ein großartiges 2D-Jump&Run. In Yooka-Laylee and the Impossible Lair hat Bösewicht Capital B die Bienenwelt versklavt. Als Chamäleon Yooka und Fledermaus Laylee ist es jetzt an euch, die Bienen zu befreien und Capital B das Handwerk zu legen. Und dafür durchlauft ihr insgesamt 20 größere Level, die durch Modifikation in der schicken Oberwelt aber jeweils noch eine Alternativversion bieten.

Der größte Clou ist das namensgebende Impossible Lair, das bockschwere letzte Level, für das ihr im Verlauf des Spiels Bienen sammelt, mit denen ihr dann jeweils einen zusätzlichen Treffer einstecken könnt. Durch den generell höheren Schwierigkeitsgrad empfehlen wir Yooka-Laylee daher etwas älteren Kindern bzw. spielerfahrenen Familien.

Was sagt ihr zu unserem Empfehlungen? Habt ihr selbst noch welche?