2,99 Euro im eShop: Dieses unvergessliche Adventure bekommt ihr heute noch zum Schnapper-Preis

A Tale of Two Sons bekommt ihr gerade im eShop-Sale zu einem guten Kurs.

Derzeit findet im Nintendo eShop mal wieder ein Sale statt. Wie gewohnt bekommt ihr hier etliche Titel zu einem guten Kurs, sowohl größere als auch vermeintlich kleinere. Die perfekte Gelegenheit also, sich mit Spielefutter für die nächste Zeit auszustatten – und möglicherweise die ein oder andere Perle nachzuholen.

Und eine solche ist auch das Spiel, um das es hier geht. Es hat zwar schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, hat allerdings absolut nichts von seinem Charme verloren.

Spiel: Brothers: A Tale of Two Sons

Preis im Sale: 2,99 Euro

2,99 Euro Regulärer Preis: 14,99 Euro (Rabatt von 80 Prozent)

14,99 Euro (Rabatt von 80 Prozent) Angebot gültig bis: 25. Februar 2024

Berührende Geschichte von zwei Brüdern

Brothers: A Tale of Two Sons - Launch-Trailer für PS4 und Xbox One

Genre: Adventure

Adventure Plattformen: PS4, Xbox One, Switch, PS3, Xbox 360, PC

PS4, Xbox One, Switch, PS3, Xbox 360, PC GamePro-Wertung: 89

Darum geht's: In dem Adventure erlebt ihr die Geschichte zweier Brüder, deren Vater im Sterben liegt. Da das Heilwasser einer enfernten Quelle die ersehnte Rettung verspricht, machen sich die beiden auf den Weg dorthin und müssen auf dem Weg mal mehr, mal weniger komplexe Aufgaben lösen.

Die Besonderheit: Ein Analogstick steuert den einen, der andere den anderen Bruder. Um beispielsweise eine höhere Ebene zu erreichen, muss mit den beiden eine Räuberleiter gebildet werden, was gerade anfangs wegen des ungewohnten Steuerungskonzeptes ziemlich knifflig sein kann.

Kleinere Macken wie die nicht besonders herausfordernden Rätsel kann der Titel aber locker mit seiner emotionalen Geschichte wieder wett machen, die in uns noch lange nachgehallt ist.

Kollege Patrick Mittler schrieb damals in seinem Fazit:

"Brothers: A Tale of Two Sons hat in zweieinhalb Stunden mehr unvergessliche Spielmomente als so manches 40-Stunden-Epos. Es löst mit kleinen Gesten größere Emotionen aus, als jeder Shooter-Radau. Und wie bei anderen Downloadperlen konzentriert sich Brothers auf das Wesentliche und spielt seine Stärken in dieser kurzen Spielzeit nahezu perfekt aus. Meiner Meinung nach ein Kleinod, dass jeder Zocker gespielt haben sollte."

Pro- und Contra-Punkte für Brothers: A Tale of Two Sons:

+ beführende Geschichte

+ schön gestaltete Areale

+ unkonventioneller Steuerungsansatz

- keine wirklich großen Herausforderungen

- kurze Spielzeit (ca. 2,5 Stunden)

Brothers: A Tale of Two Sons erschien erstmals im Jahr 2013. Das eShop-Angebot ist die perfekte Gelegenheit, das Originalspiel – das in der Switch-Version unter anderem mit einem Zweispieler-Modus ausgestattet wurde – der eigenen Sammlung hinzuzufügen.

Wer dagegen eine etwa modernere Version bevorzugt, muss darauf nicht mehr lange warten. Denn Ende Februar erscheint ein Remake von Brothers: A Tale of Two Sons, das unter anderem eine deutlich aufgehübschte Grafik mitbringt. Das eigentlich Spielerlebnis dürfte sich in der Neuauflage aber mutmaßlich nicht groß unterscheiden.