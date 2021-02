25 Jahre Pokémon: Post Malone gibt ein virtuelles Konzert zum Jubiläum

Pokémon feiert diesen Monat sein 25-jähriges Bestehen. Der Geburtstag und das Vierteljahrhundert müssen natürlich gefeiert werden. Dabei soll unter anderem Rapper und Musiker Post Malone helfen. Der gibt am Pokémon-Tag, dem eigentlichen Geburtstag, ein virtuelles Konzert, um den Anlass gebührend zu feiern. Ihr könnt euch das Spektakel dann im Livestream ansehen.

Post Malone und Katy Perry feiern mit Pokémon das 25-jährige Jubiläum

Großes virtuelles Konzert: Post Malone soll am Pokémon Day, dem 27. Februar, ein großes Online-Konzert geben. Das Ganze findet offenbar auch aufgrund der Coronavirus-Pandemie virtuell statt, aber wie genau das abläuft, wurde noch nicht verraten. Dafür gibt es aber schon mal einen netten Teaser-Trailer:

Link zum YouTube-Inhalt

Wann genau? Das Post Malone-Konzert soll am Samstag, den 27. Februar um 7 p.m. EST stattfinden, was Sonntagmorgen um 1 Uhr mitteleuropäischer Zeit entspricht. Zum Glück ist das am Wochenende, lange wach bleiben müsst ihr aber trotzdem.

Nicht in-Game: Auch wenn der Post Malone-Look im Trailer sofort an die Fortnite-Konzerte von Travis Scott und anderen erinnert, findet das Pokémon-Event nicht innerhalb eines Spiels statt. Ihr könnt es aber entweder auf der offiziellen Webseite, bei YouTube oder Twitch live im Stream verfolgen.

Nur der Anfang: Offenbar kommt da noch viel mehr auf uns zu als einfach 'nur' ein virtuelles Pokémon-Konzert mit Post Malone. Das Event stellt wohl nur den Startschuss für das sogenannte P25 Music-Programm dar, bei dem unter anderem auch Katy Perry mitwirken soll. Auch hier wissen wir leider noch nichts Genaueres, aber es geht um "Musik durch die Pokémon-Linse". Obendrauf gibt es wohl auch noch weitere Ankündigungen, die rund um das Konzert noch enthüllt werden sollen.

Mehr Pokémon-News gibt es hier:

Zusätzlich locken diverse andere Jubiläums-Aktionen rund um den 25. Pokémon-Geburtstag. Da wäre zum Beispiel das Tour: Kanto-Event, bei dem ihr einen speziellen Pikachu für Pokémon Schwert und Schild herunterladen könnt. Außerdem wartet ein Anime-Marathon auf Pokémon TV auf euch, der sich in erster Linie ebenfalls um Musik dreht und auf das Konzert einstimmen soll.

Wie findet ihr Post Malone im Videospiel-Look? Schaut ihr euch das Konzert an?