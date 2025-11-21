Tausende Switch 2- und Switch-Spiele im Angebot: Hits von Zelda bis Mario jetzt zum Sparpreis im Nintendo eShop Black Friday Sale abstauben!

Jetzt habt ihr die Chance, eine riesige Auswahl an Spielen für Switch und Switch 2 im Black Friday Sale abzustauben.

Im Nintendo eShop läuft jetzt der riesige Black Friday Sale: Bis zum 30. November könnt ihr Tausende Spiele für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 günstiger abstauben. Darunter sind auch große First-Party-Titel, von Animal Crossing über Mario bis hin zu Zelda. In diesem Artikel stellen wir euch zehn der Highlights vor. Wer lieber selbst die Deal durchstöbern will, kann diesem Link folgen:

Bonus-Monate für Nintendo Switch Online-Mitglieder!

NSO-Mitglieder bekommen im Nintendo eShop Black Friday Sale einen Bonus spendiert.

Wenn ihr Nintendo Switch Online abonniert habt, könnt ihr euch übrigens über einen Bonus freuen: Gebt ihr im Nintendo eShop Black Friday Sale mindestens 25€ aus, bekommt ihr einen Extra-Monat für eure laufende Mitgliedschaft dazu spendiert. Sind es 40€ oder mehr, bekommt ihr sogar zwei Monate. Bei den zahlreichen Schnäppchen im Sale ist es nicht schwer, auf diese Summen zu kommen. Hier unsere zehn Kauftipps:

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

12:07 In diesem Zelda zeigt die Prinzessin endlich, was in ihr steckt!

Echoes of Wisdom macht ein paar Dinge anders als andere Zelda-Spiele. Zum einen spielt ihr diesmal die Prinzessin Zelda persönlich, die ihr Reich selbst retten muss, nachdem Link in einer mysteriösen Dimensionsspalte verschwunden ist. Zum anderen bietet das Action-Adventure eine ganz neue Gameplay-Idee: Mithilfe des Zauberstabs Trirod kann Zelda Kopien, die sog. Echos, von Gegenständen und sogar Monstern erschaffen, denen sie zuvor im Spiel begegnet ist.

Durch den Trirod habt ihr viele kreative Möglichkeiten, um Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Feinden könnt ihr etwa einen Fels auf den Kopf fallen lassen oder ein Monster auf den Hals hetzen. Daneben wird natürlich auch die Zelda-typische Mischung aus Action, Erkunden und Rätseln geboten. Echoes of Wisdom setzt dabei auf die Top-Down-Perspektive und jenen niedlichen, nostalgischen Spielzeuglook, der schon beim Remake von Link's Awakening wunderschön aussah.

EA Sports FC 26

14:38 EA Sports FC 26 im Test

Das erst vor ein paar Monaten erschienene EA Sports FC 26 bekommt ihr jetzt sowohl für Switch als auch in der technisch überlegenen Switch 2-Version zum halben Preis. Der neue Teil der erfolgreichsten Fußballspiel-Reihe bringt ein paar Verbesserungen mit, darunter ein neues Preset namens „authentisches Gameplay“, das für ein realistischeres Spielerlebnis sorgt, und neue Events, die mehr Spannung und Abwechslung in den Karrieremodus bringen.

Ansonsten bietet natürlich auch EA Sports FC 26 wieder das übliche umfangreiche Paket mit hunderten Mannschaften aus dutzenden verschiedenen Ligen. Aus Deutschland sind die 1. und 2. Bundesliga, die 3. Liga und die Frauen-Bundesliga dabei. Außerdem bekommt ihr eine Vielzahl verschiedenster Single- und Multiplayer-Modi geboten, von der Management- und Profi-Karriere über Turniere bis hin zum beliebten Ultimate-Team-Modus.

Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise

9:44 Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise im Trailer

Die umfangreiche Erweiterung Happy Home Paradise für den Switch-Exklusivhit Animal Crossing: New Horizons schickt euch auf eine neue Inselgruppe. Dort widmet ihr euch ganz neuen Herausforderungen, die eure Kreativität auf die Probe stellen: Im Auftrag eines Unternehmens entwerft ihr traumhafte Ferienhäuser in idyllischer Lage. Da jeder eurer Kunden eigene Bedürfnisse und Wünsche hat, ist das gar nicht mal so einfach.

Neben den Ferienhäusern baut ihr auch noch viele wichtige Gebäude des öffentlichen Lebens, von der Schule übers Krankenhaus bis hin zum Restaurant. Zahlreiche neue Möbelstücke und Designtechniken verschaffen euch den nötigen kreativen Spielraum für diese Aufgaben. Die neuen Gegenstände könnt ihr übrigens auch auf eurer Heimatinsel verwenden. Umgekehrt könnt ihr zudem Bewohner eurer alten Insel in die neuen Ferienhäuser locken.

Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition

2:04 Hogwarts Legacy für Switch im Trailer

Die Switch-Version von Hogwarts Legacy könnt ihr jetzt schon für 10,49€ abstauben, und das sogar in der Digital Deluxe Edition, die euch ein Thestral als Reittier sowie die Kampfarena der Dunklen Künste und verschiedene zusätzliche In-Game-Items bietet. Das Open-World-Spiel ist ein Muss für jeden Harry-Potter-Fan, da es euch nicht nur die berühmte Zauberschule, sondern auch ihr Umland einschließlich des Dörfchens Hogsmeade frei erkunden lässt.

Neben der bildhübschen Fantasy-Welt hat Hogwarts Legacy aber auch spielerisch einiges zu bieten: Ihr lernt zwanzig verschiedene Kampfzauber, durch die ihr in den Gefechten mit Zauberern, Monstern und magischen Wesen mit den verschiedensten Taktiken experimentieren könnt. Daneben habt ihr den Alltag eines Zauberschülers zu meistern und erlebt eine spannende, im späten 19. Jahrhundert angesiedelte Geschichte, die euch verzauberte Geheimnisse erforschen lässt.

5:18 Paper Mario: Die Legende vom Äonentor - Das erwartet euch im Switch-Remake des GameCube-Spiels

Die Neuauflage des vom GameCube stammenden Klassikers Paper Mario: Die Legende vom Äonentor bietet stark verbesserte Grafik, ändert aber natürlich nichts an dem niedlichen Papierfigürchen-Stil, durch den sich die Rollenspiel-Reihe schon immer ausgezeichnet hat. Diesmal folgt Mario den Spuren von Prinzessin Peach, die auf der Suche nach einem Schatz verschwunden ist, und erkundet dabei die Geheimnisse einer uralten Stadt.

Spielerisch handelt es sich um ein klassisches JRPG mit rundenbasierten Kämpfen, allerdings mit einem Action-Element: Durch gutes Timing könnt ihr Angriffe verstärken oder Attacken eurer Gegner schwächen. Außerdem kämpft Mario nicht allein, sondern nimmt stets einen der vielen Begleiter mit unterschiedlichen Spezialfähigkeiten mit. Neben den Gefechten gibt es zahlreiche Rätsel, bei deren Lösung oft Paper Marios Verwandlungsfähigkeiten zum Einsatz kommen.

Tony Hawk's Pro Skater 3+4

15:04 Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 im Test

Mit Tony Hawk's Pro Skater 3 und 4 haben zwei der besten Skateboard-Spiele aller Zeiten, die auf Metacritic bei 97 und 94 Punkten stehen, im Sommer dieses Jahres eine aufwendige Neuauflage bekommen. Diese bringt die beiden Klassiker nicht nur mit zeitgemäßer Grafik, sondern auch mit neuen Komfortfunktionen und einigen zusätzlichen Inhalten wie neuen Skateparks und Modi sowie mit einem New Game+ zurück.

Dabei gibt es auch einige große Änderungen. So wurden die Missionen aus Teil 4 abgeschafft, um das Gameplay an die ersten drei Spiele anzugleichen: Im Standard-Modus habt ihr zwei Minuten Zeit, um möglichst viele Tricks und Kombos auszuführen und den Highscore zu knacken. Neben einer Solo-Kampagne wird euch natürlich auch Multiplayer geboten. Ihr könnt zu zweit an einer Konsole oder mit bis zu sieben Mitspieler*innen online spielen.

Split Fiction

11:19 Split Fiction ist eines der besten Spiele des Jahres!

Mit Split Fiction könnt ihr euch jetzt eines der besten Koop-Spiele des Jahres, das auf Metacritic bei 91 Punkten steht, günstiger für Nintendo Switch 2 sichern. In dem Action-Adventure des Studios Hazelight, das schon mit It Takes Two einen mit Lob überhäuften Hit abgeliefert hat, spielt ihr eine Fantasy- und eine Science-Fiction-Autorin, die in den Welten ihrer Bücher gefangen sind und nun zusammenarbeiten müssen, um den Weg zurück in die Realität zu finden.

In der Third-Person-Perspektive durchquert ihr bildschöne, märchenhafte Fantasy-Landschaften und die Straßen einer futuristischen Metropole. Wie in It Takes Two wird euch dabei jede Menge spielerische Abwechslung geboten, von Platforming über knifflige Rätsel bis hin zu rasanten Flügen auf dem Rücken eines Drachen. Manchmal wechselt das Spiel sogar plötzlich das Genre sowie die Perspektive und wird etwa kurzzeitig zu einem klassischen 2D-Shooter.

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga – Deluxe Edition

12:13 So viel Lego Star Wars gab's noch nie - Die Skywalker Saga im Test

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga bekommt ihr jetzt in der Deluxe Edition, die euch sieben zusätzliche Charakterpakete liefert, stolze 80 Prozent günstiger. Schon das Hauptspiel bietet eine Menge Umfang: Es lässt euch alle drei Star-Wars-Filmtrilogien nachspielen und führt euch dabei über 23 verschiedene Planeten, auf denen ihr mehr als 300 bekannte Charaktere trefft. Star-Wars-Fans sollten das Action-Adventure schon deshalb auf keinen Fall verpassen!

Beim Gameplay wird euch zwar die übliche Mischung aus Action, Rätseln, Platforming und Erkundung geboten, die man schon aus früheren LEGO-Spielen kennt, jedoch diesmal mit einem neuen Kampfsystem, das durch Kombos für mehr Tiefgang sorgt. Außerdem kommt durch den riesigen Fuhrpark mehr Vielfalt ins Spiel: Ihr könnt über 100 Fahrzeuge und Fluggeräte benutzen und erlebt sogar spektakulär inszenierte Weltraumschlachten.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin Deluxe Edition

1:43 Monster Hunter Stories 2 zeigt dramatische Momente im Story-Trailer

Die Monster Hunter Stories 2 Deluxe Edition mit zusätzlichen Kostümen und anderen In-Game-Gegenständen gibt's jetzt zum halben Preis im Angebot. Anders als bei der Monster-Hunter-Hauptreihe geht es in Monster Hunter Stories 2 nicht darum, Monster zu jagen und in spektakulären Kämpfen zu erlegen. Stattdessen sammelt ihr in dem Rollenspiel die Eier der Monster, zieht sie groß, nachdem sie geschlüpft sind, und trainiert sie, damit sie in rundenbasierten Gefechten antreten können.

Es handelt sich also im Kern um ein klassisches Monstersammelspiel im Pokémon-Stil, allerdings mit einer riesigen, abwechslungsreichen Open World und gewaltigen Umfang: Rund 80 Spielstunden lang erforscht ihr die Welt auf der Suche nach den wertvollsten Eiern und erlebt eine Geschichte rund um ein mächtiges Monster, das die Apokalypse herbeiführen könnte. Die aufwendigen Anime-Zwischensequenzen und der tolle Soundtrack sorgen dabei für eine dichte Atmosphäre.

Dave the Diver

10:33 Dave the Diver im Test-Video

Mit Dave the Diver könnt ihr euch jetzt einen echten Indie-Überraschungshit zum Sparpreis sichern. In der kreativen Genre-Mixtur aus Roguelike, Management und Rollenspiel spielt ihr einen Taucher, der sein eigenes Sushi-Restaurant führt. Tagsüber taucht ihr tief ins Meer hinab, um dort Ressourcen zu sammeln und Fische zu fangen, die ihr dann am Abend verarbeitet und euren Gästen serviert. Das so verdiente Geld steckt ihr dann in bessere Tauchausrüstung.

Je besser ihr ausgerüstet seid, desto tiefere Regionen des Ozeans könnt ihr erkunden, wobei ihr auf skurrile Geheimnisse und riesige Kreaturen stoßt, die euch in gefährliche Kämpfe verwickeln. Wie üblich in Roguelikes sind die Umgebungen dabei zufallsgeneriert, sodass kein Tauchgang dem anderen gleicht. Daneben liefert Dave the Dive auch noch eine überraschend komplexe Geschichte, die mehrere Handlungsstränge und schrullige Charaktere bietet.

Tausende weitere Switch-Spiele jetzt im Angebot abstauben!

Wie schon gesagt, sind die hier vorgestellten Angebote nur ein kleiner Ausschnitt aus dem großen Black Friday Sale. Bis zum 30. November warten im Nintendo eShop noch tausende weitere Spiele für Switch und Switch 2 darauf, von euch entdeckt zu werden. Falls ihr in unserem Artikel noch nicht das Richtige für euch gefunden habt, solltet ihr also auf jeden Fall selbst noch einmal einen Blick auf die Deals werfen. Hier findet ihr sie: