Bildschönes Open-World-Spiel: Einen der größten PS5-Exklusivhits 2025 könnt ihr jetzt im Top-Angebot abstauben!

Dieses Open-World-Meisterwerk für PS5 schickt euch in eine amtosphärische, historische Welt.

Bei Amazon könnt ihr gerade eines der besten Open-World-Spiele des Jahres 2025 im Top-Deal abstauben. Der Rabatt ist mit 28% zwar nicht gigantisch, aber für den noch sehr jungen und bislang sehr preisstabilen PS5-Exklusivhit ist das trotzdem ein tolles Angebot. Laut Vergleichsplattformen ist Amazon jedenfalls mit großem Abstand der günstigste Anbieter. Hier findet ihr den Deal:

Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange der günstigste Preis noch gilt. Übrigens könnt ihr euch bei dem Händler gerade noch weitere PS5-Spiele aus 2025 im Angebot schnappen. Hier ein paar Beispiele:

Bildschöne Reise ins 17. Jahrhundert: Das bietet der Open-World-Hit für PS5

Die Landschaften von Ghost of Yotei sind ein optischer Augenschmaus, für den allein sich der Ausflug ins Japan des 17. Jahrhunderts schon lohnt.

Es geht hier natürlich um Ghost of Yotei, den Nachfolger des Megahits Ghost of Tsushima. Dieser schickt euch erneut in eine wunderschöne Open World im alten Japan, welche mit bildhübschen Landschaften und idyllischer Natur beeindruckt. Diesmal geht es allerdings in die Ezo-Region (also ins heutige Hokkaido) rund um den schneebedeckten Vulkan Yōtei, wo ihr ihr im frühen 17. Jahrhundert Jagd auf eine Gruppe abtrünniger Samurai namens Yōtei 6 macht.

An dieser Gruppe will die Protagonistin Rache für die Ermordung ihrer Familie nehmen. Die Story ist nicht schlecht, aber auch nicht das Glanzstück des Spiels. Neben seiner atmosphärischen Welt begeistert Ghost of Yotei stattdessen vor allem durch das tolle Kampfsystem. Wie im Vorgänger bekommt ihr spannende Schwertkampfduelle geboten, in denen ihr Angriffe parieren und die Vorteile verschiedener Kampfhaltungen ausnutzen müsst, um eine Chance zu haben.

13:44 Ghost of Yōtei ist das nächste Open-World-Highlight - mit einem Haken

Autoplay

Ihr müsst euch Feinden jedoch nicht immer im offenen Kampf stellen, sondern könnt euch auch anschleichen und sie still erledigen oder euch mit Pfeil und Bogen um sie kümmern. Daneben stehen euch auch brachialere und lautere Werkzeuge wie Bomben und frühe Feuerwaffen zur Verfügung. Für genügend Möglichkeiten, sich eigene Taktiken beim Angriff auf feindliche Stützpunkte zu überlegen, ist also gesorgt.

Für alle, die schon Ghost of Tsushima geliebt haben oder die einfach nur ein Open-World-Actionspiel wollen, das mehr Wert auf packende Atmosphäre als auf haufenweise Nebenaufgaben legt, ist auch Ghost of Yotei wieder eine klare Kaufempfehlung, zumal euch mit knapp 50 Spielstunden genügend Umfang geboten wird. Ihr solltet nur keine großen Innovationen, sondern schlicht mehr vom Bekannten erwarten.