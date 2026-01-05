85 Zoll QLED-Fernseher zum besten Preis aller Zeiten: Im neuen MediaMarkt-Sale gibt’s diesen riesigen 4K-TV mit 144Hz jetzt im Top-Angebot!

Der neue MediaMarkt-Sale bietet einen riesigen QLED 4K-Fernseher zum besten Preis aller Zeiten.

Bei MediaMarkt könnt ihr euch gerade einen riesengroßen QLED 4K-Fernseher zum absoluten Bestpreis sichern: Auf den 85 Zoll großen und mit einem 144Hz-Display ausgestatteten TCL P8K bekommt ihr dort aktuell einen Rabatt von stolzen 47 Prozent. Laut Vergleichsplattformen gab es den Fernseher, der ohnehin schon ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, noch nie günstiger. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Alternativ könnt ihr euch übrigens auch bei Amazon den sehr ähnlichen TCL T8C mit 85 Zoll genauso günstig schnappen. Allerdings müsst ihr dort mit einer langen Lieferzeit rechnen, weil Amazon den QLED-TV aktuell nicht mehr auf Lager hat.

Bei MediaMarkt ist der Deal Teil eines größeren Sales, der noch bis zum 19. Januar um 9 Uhr läuft und durch den ihr noch hunderte weitere Technik-Angebote abstauben könnt, vom OLED-Fernseher über Handys bis zur PS5-Konsole. Den Überblick über sämtliche Deals findet ihr hier:

Das kann der riesige QLED 4K-Fernseher aus dem MediaMarkt-Angebot!

Das 144Hz-Display ist einer der größten Vorteile des TCL P8K QLED 4K-Fernsehers.

Der TCL P8K ist ein solider Mittelklasse-Fernseher aus 2025, der sich von Low-Budget-TVs vor allem durch das 144Hz-Display abhebt. Durch dieses kann er schnelle Bewegungen flüssig darstellen, was gerade bei großen Fernsehern besonders wichtig ist. Bei diesen fällt nämlich durch den längeren Weg, den schnelle Objekte zwischen zwei Frames zurücklegen, eine niedrige Framerate stärker auf.

Durch die 144Hz kann der TCL P8K auch die Power der PS5 und der Xbox Series X vollständig ausnutzen. Bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung sind möglich, mehr können die Konsolen nicht leisten. Die vollen 144 fps schafft nur ein starker Gaming-PC. Zudem ist der Input Lag des P8K niedrig, weshalb ihr keine Verzögerung eurer Eingaben wahrnehmen werdet. Durch ALLM (Auto Low Latency Mode) schaltet der Fernseher automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz.

Der TCL P8K bietet für einen 4K-Fernseher seiner Preisklasse eine erstaunliche Menge an Features.

Was die Bildqualität angeht, punktet der TCL P8K natürlich durch die QLED-Filterschicht. Diese verbessert mithilfe sogenannter Quantum Dots die Farbdarstellung. Außerdem bietet das neue HVA-Panel, das TCL 2025 eingeführt hat, einen vergleichsweise hohen Kontrast. Mit teuren Mini-LED oder gar OLED-Fernsehern kann der TCL P8K in dieser Hinsicht allerdings nicht mithalten.

Weil er Google-TV als Betriebssystem verwendet, kann der TCL P8K einen umfangreichen App-Support bieten. So gut wie alle halbwegs bekannten Streaming-Dienste und zahlreiche weitere Funktionen werden unterstützt. Alles in allem bekommt ihr mit dem günstigen QLED 4K-Fernseher also ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis geboten, vor allem jetzt im Sonderangebot.