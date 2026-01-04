  • Anzeige

Legendäres Actionspiel aus 1994: Das PS5-Remake dieses Shooter-Meisterwerks gibt's jetzt zum halben Preis im Angebot!

Gerade könnt ihr euch das PS5-Remake eines legendären, vor über 30 Jahren erschienenen Actionspiels im Angebot sichern. Bei Amazon bekommt ihr den Klassiker mit Shooter-Gameplay jetzt zum halben Preis.

GamePro Deals
04.01.2026 | 09:24 Uhr


zum Shop

30 Jahre nach dem ursprünglichen Release ist dieser Klassiker mit einem Remake auf die PS5 gekommen. 30 Jahre nach dem ursprünglichen Release ist dieser Klassiker mit einem Remake auf die PS5 gekommen.

Einen der ganzgroßen Action-Klassiker der 90er, ohne den es viele spätere Reihen wie Bioshock und Deus Ex vermutlich nie gegeben hätte, könnt ihr euch gerade günstig sichern: Bei Amazon bekommt ihr das PS5-Remake zum halben Preis. Wenn ihr Lust habt, ein Stück Spielegeschichte nachzuholen, und euch nicht davon abschrecken lasst, dass auch die Neuauflage ziemlich gnadenlos ist, lohnt es sich auf jeden Fall, ihr mal eine Chance zu geben:

Action-Klassiker günstig im PS5-Remake sichern!

Amazon macht keine Angaben zur Dauer des Deals. Falls ihr zu spät kommen solltet, könnt ihr euch immerhin damit trösten, dass es bei Amazon gerade noch weitere PS5-Spiele im Angebot gibt, darunter sogar ein paar große Hits aus 2025. Die Übersicht findet ihr hier:

PS5-Spiele jetzt im Amazon-Angebot abstauben!

Gnadenloser Kampf gegen die KI: Das bietet der Action-Klassiker im PS5-Remake

Video starten 4:14 System Shock: Das Remake ist fast fertig und präsentiert sich im neuen Trailer

Es geht hier um System Shock, eines der ersten Spiele, das das Gameplay eines First-Person-Shooters mit Rollenspiel-Elementen und einer immersiven, glaubwürdigen Spielwelt statt traditioneller Level verbunden hat. Dieses Konzept, das heute oft als Immersive Sim bezeichnet wird, haben später viele berühmte Spiele kopiert, darunter das vom selben Studio stammende Dark Project oder auch Deus Ex, Bioshock, Dishonored und Prey.

PS5-Neuauflage eines Action-Meilensteins im Angebot abstauben!

Das Remake ist zwar sehr viel hübscher als das Original, und glücklicherweise wurde auch die damals noch sehr sperrige Steuerung modernisiert. Ansonsten bleibt die Neuauflage dem Klassiker jedoch weitgehend treu. Wie damals müsst ihr euch einen Weg durch eine riesige Raumstation bahnen, die von der feindseligen KI SHODAN beherrscht wird, und bekommt es dabei mit der Ex-Crew zu tun, die in Cyborgs und Mutanten verwandelt wurde, sofern sie nicht tot ist.

Wenn wir nicht aufpassen, enden wir in System Shock schnell wie die übrigen Crew-Mitglieder. Wenn wir nicht aufpassen, enden wir in System Shock schnell wie die übrigen Crew-Mitglieder.

Wie ihr vorgehen wollt und welchen Weg durch die Raumstation ihr wählt, bleibt weitgehend euch überlassen: System Shock bietet auch heute noch erstaunliche spielerische Freiheit. Das bedeutet allerdings, dass euch das Spiel nicht an die Hand nimmt, sondern euch gnadenlos in Fallen, übermächtige Gegner und Irrwege laufen lässt. Immerhin sorgt das Rollenspiel-Fortschrittssystem dafür, dass ihr stärker werdet und früher oder später auch harte Stellen überwindet, wenn ihr genügend Geduld mitbringt.

System Shock Remake jetzt für PS5 im Angebot schnappen!
Weitere aktuelle Angebote:
Bildschönes Open-World-Spiel: Einen der größten PS5-Exklusivhits 2025 könnt ihr jetzt im Top-Angebot abstauben!
von GamePro Deals
Switch 2 Pro Controller im Angebot: Bis zu 51€ Rabatt – Jetzt mit Top-Spielen wie Donkey Kong Bananza abstauben!
von GamePro Deals
Die Zeit klassischer 4K-TVs ist vorüber: Eine neue Fernseher-Alternative ist da, die Heimkino neu definiert - mein nächster TV wird so einer!
von GamePro Deals
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Angebote
alle anzeigen
zum Shop
Zum Thema

vor einer Stunde

Legendäres Actionspiel aus 1994: Das PS5-Remake dieses Shooter-Meisterwerks gibt's jetzt zum halben Preis im Angebot!

vor 22 Stunden

Bildschönes Open-World-Spiel: Einen der größten PS5-Exklusivhits 2025 könnt ihr jetzt im Top-Angebot abstauben!

vor einem Tag

Switch 2 Pro Controller im Angebot: Bis zu 51€ Rabatt – Jetzt mit Top-Spielen wie Donkey Kong Bananza abstauben!

vor einem Tag

Die Zeit klassischer 4K-TVs ist vorüber: Eine neue Fernseher-Alternative ist da, die Heimkino neu definiert - mein nächster TV wird so einer!

vor einem Tag

11.000 Teile, über einen Meter groß und SO günstig?! Sternenzerstörer der wohl besten LEGO-Alternative zum Hammerpreis im Sale!
mehr anzeigen