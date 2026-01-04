PS5-Rennspielhit im Angebot: Diesen großen Open-World-Racer, der im PS Store 79,99€ kostet, gibt's bei Amazon jetzt für 19,96€!

Dieses Open-World-Rennspiel für PS5 lässt euch nicht nur durch schicke Landschaften rasen, sondern auch in der Großstadt vor der Polizei fliehen.

Gerade könnt ihr euch eines der besten Open-World-Rennspiele für PS5 im Angebot schnappen: Den Arcade Racer, der im PlayStation Store aktuell noch immer 79,99€ kostet, bekommt ihr bei Amazon jetzt schon für 19,96€. Laut aktuellen Angaben auf Amazons Shopseite soll der Deal noch bis zum 11. Januar laufen, er könnte aber natürlich auch schon früher ausverkauft sein.

Open World, Tuning und über 140 Wagen: Das bietet der Rennspielhit für PS5

Die Polizei lässt sich in Need for Speed Unbound nicht so leicht abschütteln.

Es geht hier um Need for Speed Unbound, den jüngsten Teil der berühmten, seit 1994 laufenden Rennspiel-Reihe. Wie schon der Vorgänger schickt euch dieser in eine große Open World: Ihr macht diesmal die Straßen von Lakeshore City unsicher, eine Großstadt, die an Chicago angelehnt ist und die über ein weites Umland mit Wiesen, Wäldern und Bergen verfügt, das ihr ebenfalls erkunden könnt.

Auch Need for Speed Unbound ist wieder ein einsteigerfreundlicher Arcade Racer, der weniger Wert auf Realismus als auf Spielspaß und halsbrecherische Höchstgeschwindigkeiten legt. Trotzdem ist der Anspruch etwas höher, als man es früher von der Reihe gewohnt war. Zum einen ist die KI schon seit NfS Heat viel erbarmungsloser geworden, zum anderen können die Verfolgungsjagden mit der Polizei ziemlich knifflig werden, da die Cops hartnäckig sind.

1:26 Need for Speed Unbound enthüllt im Trailer Polizei-Verfolgungsjagden

Need for Speed Unbound punktet zudem durch seine umfangreichen Tuning-Möglichkeiten: Vom Motor über verschiedene Kraftstoffsysteme bis hin zum Turbolader könnt ihr alles umrüsten und einstellen. Auch das Äußere lässt sich vielfältig gestalten. Für Auto-Fans wird hier also eine Menge Tiefgang geboten, zumal ihr nach und nach mehr als 140 lizenzierte Wagen freischalten könnt, vom Aston Martin über verschiedene Ferraris und Lamborghinis bis hin zum Porsche.

Eher Geschmackssache ist der besondere Grafikstil, der einen realistischen Look mit überzeichneten Comic-Effekten verbindet. Wenn euch das nicht stört und euch Realismus nicht allzu wichtig ist, solltet ihr Need for Speed Unbound auf jeden Fall mal eine Chance geben, vor allem zum stark reduzierten Preis. Schließlich gibt es nicht viele bessere Open-World-Rennspiele auf der PS5.