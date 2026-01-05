Mario-Spiel im Angebot: Switch-Neuauflage eines Meisterwerks der 90er jetzt bei Amazon zum Top-Preis abstauben!

Dieses Mario-Spiel bekommt ihr bei Amazon gerade rund 52 Prozent günstiger im Vergleich zum UVP.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade ein großes Mario-Spiel im Angebot schnappen: Den exklusiven Switch-Hit, der im Nintendo eShop 59,99€ kostet, bekommt ihr dort jetzt schon für 28,60€. Für eines von Nintendos First-Party-Spielen ist das ein ungewöhnlich stattlicher Rabatt. Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist. Hier findet ihr ihn:

Übrigens könnt ihr euch bei Amazon gerade noch einige weitere Switch-Spiele günstig im Angebot schnappen. Hier eine kleine Auswahl:

Neuauflage eines Klassikers: Das ist das günstige Mario-Spiel für Switch

1:28 Super Mario RPG: Mit dieser Crew tretet ihr im Remake des Klassikers an

Autoplay

Wir sprechen hier von Super Mario RPG, der Neuauflage des ursprünglich vor fast 30 Jahren erschienenen Klassikers, mit dem Mario damals zum ersten Mal einen Ausflug ins Rollenspiel-Genre gewagt hat: Das von Square (Final Fantasy) entwickelte Spiel verknüpfte die Welt und einige Mechaniken der Mario-Reihe mit dem typischen JRPG-Spielprinzip.

Das bedeutet, dass ihr mit einer kleinen Gruppe aus Helden durch das Pilzkönigreich und seine Umgebung zieht und Abenteuer erlebt. Sogar Dauerschurke Bowser schließt sich dabei Marios Gruppe an, denn als mit Schmiederich ein neuer Bösewicht auftritt, der Bowsers Schloss kurzerhand mitsamt der schon zuvor entführten Prinzessin Peach stiehlt, vereinen die beiden Erzfeinde ausnahmsweise ihre Kräfte.

Das neue Super Mario RPG behält den isometrischen Stil des Originals bei, sieht aber viel hübscher aus.

Die taktischen, rundenbasierten Kämpfe, in denen ihr die Spezialfähigkeiten all eurer Charaktere klug ausnutzen müsst, bilden dabei das Gameplay-Rückgrat des Spiels. Daneben gibt es aber auch noch zahlreiche Mini-Spiele und Jump&Run-Einlagen, die etwas mehr vom typischen Mario-Feeling einbringen, darunter etwa ein Abschnitt, indem Mario auf Fässern über einen reißenden Fluss balanciert.

Die Neuauflage sieht zwar sehr viel hübscher und detaillierter aus, behält den Look des Originals allerdings im Wesentlichen bei, einschließlich der isometrischen Perspektive. Außerdem bekommt ihr neue Zwischensequenzen, die aufwendig auf dem aktuellen Stand der Technik produziert sind und zumindest in die Nähe von Animationsfilm-Qualität kommen. Nachgebessert wurde zudem beim Kampfsystem, um die Gefechte dynamischer, flüssiger und spannender zu gestalten.