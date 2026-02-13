  • Anzeige

Großer LEGO-Sale auf Amazon: Diese Sets werden euch gerade hinterhergeworfen

Fans von Pixar, Star Wars oder einfach nur schöner LEGO-Baukunst sollten dringend bei Amazon vorbeischauen, denn dort sind gerade viele Sets mit starken Rabatten zu bekommen.

GamePro Deals , Elias Mohr
13.02.2026 | 15:04 Uhr


Gerade bekommt ihr einige echte Highlight-Sets von LEGO extrem reduziert bei Amazon.

Die Klemmbaustein-Sets von LEGO werden regelmäßig mit starken Rabatten versehen, aber gerade sind auf Amazon einige wahre Schätze reduziert, die Fans verschiedener Franchises richtig glücklich machen werden. Wir geben euch einen Überblick.

Alle LEGO-Angebote in der Übersicht

Star Wars, aber im kleinen Format: Das perfekte Modell für alle Gelegenheitsbauer

Sind wir mal ehrlich: Die aller wenigsten von uns haben wirklich Lust, Zeit und Platz, um ein gigantisches LEGO-Modell mit Tausenden von Teilen aufzubauen und dann auch angemessen auszustellen. Da kommen kleinere Sets, die ins Regal oder auf den Schreibtisch passen doch gerade recht. Und genau so ein Set ist das neue Mini-Modell des AT-AT aus Star Wars – inklusive einem kleinem Gleiter.

Die ikonische Szene aus Star Wars könnt ihr jetzt günstig aus Klemmbausteinen nachbauen. Die ikonische Szene aus Star Wars könnt ihr jetzt günstig aus Klemmbausteinen nachbauen.

Das Modell ist erst vor knapp einem Monat erschienen und trotzdem direkt im Angebot gelandet. Es besteht aus 525 Teilen und ist damit ein perfektes Modell zum verschenken oder den kleinen Bauspaß zwischendurch. Denn wer wird nicht gerne an einen der epischsten Momente der Filmgeschichte erinnert?

Holt euch den Kampfläufer günstig bei Amazon

Süßer wird es nicht: Wall-E und EVE als LEGO-Set

Wall-E ist wohl einer der besten und prägendsten Pixar-Filme aller Zeiten. Wer hat den kleinen Müllentsorger denn bitte nicht ins Herz geschlossen? Und wo Wall-E ist, darf auch EVE nicht fehlen, es ist also nur logisch, dass das Set beide Roboter beinhaltet. Obendrauf gibt es auch noch einen der kleinen Roboter von der Raumstation und den kleinen Stiefel mit Pflänzchen darin.

Mit den Figuren von Wall-E und EVE könnt ihr verschiedene, süße Szenen nachstellen. Mit den Figuren von Wall-E und EVE könnt ihr verschiedene, süße Szenen nachstellen.

Insgesamt hat das Set 811 Teile und ist aufgrund der starken Beweglichkeit sowohl als Sammlerstück fürs Regal, als auch zum Spielen geeignet. Wall-E kann auf seinen Räder richtig fahren und sogar mit EVE Händchen halten. Verdammt, wer hat die Zwiebeln hier hin gestellt?

Schnappt euch das Set im Angebot

Weitere LEGO-Sets im Sale

Auch andere Klemmbaustein-Marken sind reduziert

Neben LEGO haben sich mittlerweile eine ganze Reihe von anderen Klemmbausteinherstellern am Markt etabliert, die vor allem mit wesentlichen günstigeren Preisen als der Marktriese aus Dänemark auffallen. Auch von den LEGO-Alternativen sind gerade einige Sets ordentlich im Preis gesenkt. Darunter auch viele Sets, die sehr an Star Wars erinnern, wie dieser Sternenzerstörer von Mould King.

Mit diesen Maßen ist das Raumschiff kein kleines Set, aber auch nicht überdimensioniert. Mit diesen Maßen ist das Raumschiff kein kleines Set, aber auch nicht überdimensioniert.

Diese Modelle sehen zwar aus wie Star Wars, haben aber keine offizielle Lizenz, sie bedienen sich lediglich sehr großzügig beim Original. Wenn euch aber Originalität wichtig ist, solltet ihr bei den Produkten von LEGO bleiben.

Hier alle Angebote in der Übersicht
