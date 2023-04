3 für 2: Spiele für PS5, PS4 & Xbox nur noch bis morgen günstig bei MediaMarkt abstauben

Der große 3-für-2-Sale bei MediaMarkt und Saturn mit Spielen für PS5, PS4 und Xbox geht bald zu Ende.

Nur noch bis morgen laufen bei MediaMarkt und Saturn die Osterangebote, zu denen auch eine große Gaming-Aktion gehört: Ihr könnt drei Spiele für PS5, PS4, Xbox oder PC kaufen und müsst nur zwei bezahlen. Das günstigste gibt es geschenkt. Zur Auswahl steht fast das gesamte Spiele-Sortiment der beiden Händler, selbst neue AAA-Hits wie das Resident Evil 4 Remake oder Hogwarts Legacy sind mit dabei. Hier kommt ihr zur Aktion:

Spiele für Nintendo Switch sind zwar nicht Teil der 3-für-2-Aktion, dafür gibt es in den Osterangeboten eine ganze Reihe von Mario-Spielen günstiger. Daneben gibt es natürlich auch noch viele andere Deals außerhalb des Gaming-Bereichs, beispielsweise 4K Smart TVs, Laptops und Handys. Die komplette Übersicht über die Sales bei beiden Händlern findet ihr hier:

Die Highlights des 3-für-2-Sales

Wie immer lohnen sich solche 3-für-2-Angebote natürlich am meisten, wenn man Spiele auswählt, die ungefähr gleich teuer sind und die es nicht ohnehin woanders viel günstiger gibt. Deshalb bieten sich vor allem neue Titel an, die noch nicht oft in Sales aufgetaucht sind, oder eben Spiele, die gerade ohnehin schon reduziert sind. Hier haben wir euch eine kleine Auswahl an größtenteils noch recht aktuellen Spielen zusammengestellt: