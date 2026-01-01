3 Spiele für 49€ bei MediaMarkt: PS5- & Switch-Hits ab jetzt mit Mengenrabatt im Top-Angebot abstauben!

MediaMarkt beginnt das neue Jahr mit einem neuen Gaming-Sale, durch den ihr drei Spiele zusammen für 49€ bekommen könnt.

Wenn ihr das neue Jahr mit neuen Spielen zum Schnäppchenpreis beginnen wollt, hat MediaMarkt gerade die passende Aktion für euch gestartet. Dort könnt ihr jetzt nämlich Spiele für PS5, PS4 und Nintendo Switch (ein paar wenige Xbox-Titel sind auch dabei) mit Mengenrabatt abstauben: Ihr bekommt drei Spiele zusammen für nur 49€! Dieser Link bringt euch zur Übersicht über die Spiele, die zur Auswahl stehen:

Offiziell läuft die Aktion noch bis zum 19. Januar um 9 Uhr morgens. Bei solchen Aktionen sind die besten Spiele allerdings in der Regel recht schnell vergriffen. Deshalb solltet ihr besser möglichst früh einen Blick auf die Auswahl werfen.

Übrigens ist die Aktion Teil eines großen, neuen MediaMarkt-Sales, durch den ihr natürlich auch noch viele andere Angebote abstauben könnt. Unter anderem gibt es 4K-Fernseher, Handys und Soundbars zu Top-Preisen, im Gaming-Bereich bekommt ihr außerdem die PS5 refurbished und den Switch 2 Pro Controller im Bundle mit großen Spielen wie Donkey Kong Bananza im Angebot. Die Übersicht über die Deals findet ihr hier:

3 Spiele für 49€ im MediaMarkt-Sale: Das sind die Highlights

In der Aktionsauswahl findet ihr natürlich nicht die ganz großen, aktuellen Blockbuster, sondern teils schon etwas ältere Spiele und teils neue Titel aus 2025, die nicht ganz die erhofften Erfolge waren, darunter Geheimtipps wie das Rennspiel Wreckreation oder auch die Neuauflage des deutschen Action-Rollenspiel-Klassikers Sacred 2. Es sind aber durchaus auch ein paar große AAA-Titel dabei, etwa das Open-World-Spiel Star Wars Outlaws oder der Switch-Shooter Splatoon 2.

Für diejenigen unter euch, die sich nicht selbst durch die Liste wühlen möchten, haben wir hier eine kleine Auswahl mit 10 besonders spannenden Spielen zusammengestellt: