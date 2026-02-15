36 Jahren alte Rollenspiel-Reihe: Der jüngste Teil dieser Fantasy-Legende ist jetzt supergünstig!

Auf dieser schwebenden Insel namens Somniel wohnt der Protagonist des Switch-Rollenspielhits. Im Spiel dient sie als Hub-Areal, von dem aus ihr den Rest der Welt bereist.

Jetzt könnt ihr ein episches Fantasy-Rollenspiel, das exklusiv für Nintendo Switch erschienen ist, zum absoluten Top-Preis abstauben.



Drachen, Taktik und Armeen: Das ist der günstige Rollenspiel-Hit für Switch!

Fire Emblem Engage schickt euch in eine malerische, im aufwendigen Anime-Stil inszenierte Welt.

Wir sprechen hier von Fire Emblem Engage, dem Nachfolger von Fire Emblem: Three Houses, der allerdings eine ganz neue Geschichte in einer anderen Welt erzählt. Ihr schlüpft diesmal in die Rolle des sogenannten Wyrmgotts Alear, der aus einem tausendjährigen Schlaf erwacht ist, um die Welt vor einem dämonischen Drachen und seinen Schergen zu retten. Das tut ihr allerdings nicht allein, sondern indem ihr eine Armee um euch sammelt und mit ihr in die Schlacht zieht.

Durch die sogenannten Emblem-Ringe, die ihr im Lauf eurer Reise sammelt, könnt ihr legendäre Helden zu eurer Unterstützung rufen, bei denen es sich um Charaktere aus früheren Fire-Emblem-Spielen handelt. Auf diese Weise begegnet ihr auch Figuren aus Three Houses. Das tolle Rundenkampfsystem, das mit seinem Schere-Stein-Papier-Prinzip und den vielen verschiedenen Waffengattungen eine Menge taktischen Tiefgang bietet, ist eines der Highlights des Spiels.

Die märchenhafte Fantasy-Welt des Kontinents Elyos erkundet ihr zwar in weiten Teilen aus der Top-Down-Perspektive, was natürlich insbesondere in den Schlachten von Vorteil für die Übersicht ist. Attacken werden jedoch spektakulär in Szene gesetzt, indem ins Geschehen hineingezoomt wird. Außerdem könnt ihr viele der malerischen Schauplätze frei in der Third-Person-Perspektive erkunden.

Die Story wird zudem mit aufwendigen Anime-Zwischensequenzen in Szene gesetzt, weshalb Fire Emblem Engage neben dem Gameplay auch für die Präsentation eine Menge Lob erhalten hat. Die Geschichte selbst ist zwar nicht ganz so komplex und spannend wie im Vorgänger, aber dafür temporeicher und weniger ausschweifend. Alles in allem dürftet ihr für die circa 40 bis 70 Spielstunden bestens unterhalten werden, sofern ihr ein Herz für Taktik-Rollenspiele habt.