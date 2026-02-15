Piraten-Rollenspiel erscheint nächste Woche für PS5: Das bietet die stark erweiterte Neuauflage!

In diesem große Fantasy-Rollenspiel seid ihr in eurem eigenen Schiff unterwegs und liefert auch Kämpfe ähnlich wie in Assassin's Creed: Black Flag.

Schon am 20. Februar, also am Freitag, erscheint ein großes Fantasy-Rollenspiel mit Piraten und Schiffskämpfen in einer stark erweiterten und verbesserten Neuauflage für PS5. Falls ihr euch nicht mit der digitalen Version zufriedengeben wollt, könnt ihr euch jetzt bei Amazon die physische Deluxe Edition mit Mini-Artbook und Poster sichern und bekommt sie nach aktuellem Stand noch pünktlich zum Release-Tag geliefert:

Wikinger, Piraten & Untote: Das ist die Rollenspiel-Neuauflage für PS5!

Die Siedlungen in Ys X haben einen idyllischen, nordischen Look.

Es geht hier um Ys X: Proud Nordics, eine Neuauflage des erst 2024 erschienenen Ys X: Nordics, die nicht nur technisch verbessert, sondern auch inhaltlich deutlich erweitert wurde. Es gibt einen neuen Handlungsstrang der Haupt-Story sowie ganz neue Gebiete, Bosse und Spielmechaniken. Außerdem sind sämtliche Extra-Inhalte wie Kostüme, Items und Verschönerungen für euer Schiff, die seit dem ursprünglichen Release von Ys X erschienen sind, auch hier enthalten.

Ys X ist ein großes Fantasy-Rollenspiel, dessen ungewöhnliches Setting Wikinger und Piraten miteinander vermischt: Die im hohen Norden gelegene Insel Öland wird von unsterblichen Untoten namens Griegr bedroht. Der Krieger Adol tut sich deshalb mit der Piraten-Prinzessin Karja zusammen, um Öland zu retten. Mit ihrem eigenen Schiff und weiteren Mitstreitern brechen die beiden zu Abenteuern auf, erkunden mysteriöse Bauwerke in unerforschten Teilen der Insel und stürzen sich in die Schlacht gegen die Griegr.

Bei der Erkundung der riesigen Bauwerke müsst ihr auch mal Rätsel lösen und Platforming-Passagen meistern.

Spielerisch wird euch dabei neben Erkundung, kleinen Rätseln und ein bisschen Platforming vor allem schnelle Action geboten. An Land setzt ihr sowohl Zauber als auch spektakuläre Nahkampfattacken ein, wobei ihr zwischen den beiden Hauptcharakteren wechseln und sogar ihre Kräfte zu mächtigen Kombo-Attacken vereinen könnt. Auch auf See spielt sich Ys X actionreich, hier liefert ihr euch Schiffskämpfe mit Kanonen, ähnlich wie in Assassin's Creed: Black Flag.

Schon das ursprüngliche Ys X war mit einem internationalen Wertungsdurchschnitt von 79 Punkten laut OpenCritic ein sehr solides Rollenspiel und die Verbesserungen von Proud Nordics machen es noch einmal ein gutes Stück besser. Mit dem nun deutlich umfangreicheren Gesamtpaket könnt ihr also nicht viel falsch machen, sofern ihr etwas mit dem Look und Setting anfangen könnt und nichts gegen die auch in der Neuauflage nicht ganz taufrische Grafik einzuwenden habt.