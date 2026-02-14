Das schönste deutsche Spiel seit Jahren: Diese Pracht könnt ihr euch jetzt für PS5 & PC günstig sichern!

Dieser deutsche Hit gehört auch international zu den schönsten Spielen des letzten Jahres.

Das wohl schönste deutsche Videospiel der letzten Jahre könnt ihr euch jetzt im Angebot schnappen: Den erst im November 2025 erschienenen Hit bekommt ihr bei Amazon jetzt sowohl für PC als auch für PS5 günstiger im Angebot, wobei ihr die PC-Version sogar in einer Sonderedition mit Steelbook und Lithografien zum Sparpreis abstauben könnt. Hier findet ihr den Deal:

Die PS5-Version soll es laut Shop-Angaben nur noch bis zum 15. Februar, also bis morgen, im Angebot geben. Bei der PC-Version macht Amazon zwar keine Angaben, aber es ist gut möglich, dass dieser Deal ebenfalls bald endet. Euch bleibt also nicht mehr viel Zeit.

Prachtvolle Antike: Das ist das Prachtspiel aus Deutschland!

Eine so schöne römische Antike wie in Anno 117 haben wir selten gesehen.

Wir sprechen hier natürlich von Anno 117: Pax Romana, das unsere Kollegen im GameStar-Testvideo als eines der schönsten Spiele des Jahres 2025 bezeichnet haben, und das aus gutem Grund, denn optisch ist das Aufbauspiel eine Wucht: Aus der Ferne bekommen wir einen prachtvollen Anblick über malerische Landschaften und Städte mit eindrucksvoller antiker Architektur geboten. Wenn wir hineinzoomen, können wir das Gewusel auf den lebhaften Straßen in all seinen Details genießen.

Aus diesem Grund ist es in Anno 117 schon eine Freude, einfach mal für ein paar Minuten gar nichts zu tun und die Welt zu beobachten. Trotzdem ist es natürlich kein Grafikblender, sondern hat auch spielerisch eine Menge zu bieten. Wie üblich in der Reihe startet ihr auf einer einsamen Insel mit einem Kontor, baut eine funktionierende Wirtschaft auf und errichtet ein Dorf, das ihr zu einer blühenden Stadt weiterentwickelt.

28:30 Anno 117 ist nicht perfekt - kann es aber noch werden

Autoplay

Dabei müsst ihr stets die Bedürfnisse der Bewohner im Blick behalten, denn nur dann steigt diese auf höhere Stufen, wodurch ihr mehr Bauoptionen freischaltet. Wird euch eure Insel irgendwann zu klein oder braucht ihr Ressourcen, die sich dort nicht finden, schickt ihr eure Schiffe zu neuen Ufern. Dabei führt euch eure Reise nach Albion, dessen tückische Sümpfe euch beim Städtebau mit ganz neuen Herausforderungen konfrontieren, dafür aber auch eigene Waren bieten.

Neu im Vergleich zum Vorgänger ist unter anderem, dass es diesmal nicht nur Seeschlachten, sondern auch Kämpfe an Land gibt. Diese steuern sich ähnlich, wie man es aus Total-War-Spielen kennt, und spielen sich erstaunlich spannend. Trotzdem bleiben der Aufbau und die Verwaltung eurer Städte natürlich der Fokus des Spiels, und auch hier hat sich Anno 117 weiterentwickelt, indem es komplexere Auswirkungen von Waren und Gebäuden auf die Bevölkerung bietet.

Insgesamt ist Anno 117 also ein rundum gelungenes Gesamterlebnis, auch wenn es so kurz nach Release natürlich noch nicht die Menge an Content bietet, über die der Vorgänger Anno 1800 nach Jahren zusätzlicher DLC-Inhalte verfügt. Doch das dürfte sich mit der Zeit noch ändern. Für alle, die auch nur ein wenig mit der Fantasie anfangen können, in die Rolle eines römischen Statthalters zu schlüpfen, ist das Spiel aus Deutschland jedenfalls eine klare Kaufempfehlung.