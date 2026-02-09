Ich liebe dieses Spiel: Star Wars war in 15 Jahren nicht mehr so gut wie hier - jetzt supergünstig!

Dieses Star Wars-Spiel habe ich lange vernachlässigt - ein großer Fehler, denn es ist einfach brillant!

Star Wars steckt in der Krise. Abgesehen von Andor gab es für Fans in den letzten Jahren wenige wirklich gute Highlights. Im Gaming sieht's nicht viel anders aus, aber nicht ganz so düster. Denn zwei Star Wars-Spiele haben zuletzt etwas geschafft, was wir von Disney so vermissen:

Sie zeigen, was Star Wars wirklich ausmacht: Eine richtig gute Geschichte, toller Erzählstil, viel Atmosphäre und Charaktere, für die man sich interessiert. Wenn dann auch noch gute Grafik und ein verflixt spaßiges Gameplay dazukommen, dann landen wir genau bei diesem Spiel:

Star Wars kann so gut sein - und dieses Spiel fängt die Essenz davon perfekt ein!

Ich habe diese beiden Spiele leider selbst sehr lange links liegen lassen, denn einerseits war meine Begeisterung für Star Wars nach den Episoden 7 bis 9 sehr gebremst, andererseits höre ich die Alarmsirenen in meinem Kopf surren, wenn ich "EA" auf einer Spielepackung lese.

Im Sale habe ich dann doch mal zugeschlagen - und bin wochenlang nicht mehr losgekommen. Star Wars hat mehr als 10 Jahre lang auf solche Spiele gewartet: Lichtschwert-Kämpfe, eine weite Spielwelt, gute Story.

2:08 Star Wars Jedi Survivor-Trailer zeigt nicht nur Gameplay sondern auch Release-Date

Star Wars Jeid: Fallen Order und Survivor sind gerade echte Schnäppchen!

Diese zwei Titel haben nicht nur Star Wars-Spiele wieder gut gemacht, sondern einen der wohl spannendsten und sympathischsten Charaktere seit langem erschaffen: Cal Kestis. Während Fallen Order 2019 überraschte und viele Kritiker- und Spielerherzen im Sturm eroberte, legte Survivor 2023 noch eine Schippe drauf und zeigte, wie tief ein Action-Adventure im Star Wars-Universum gehen kann.

Beide Spiele erzählen die Geschichte des jungen Cal, eines ehemaligen Jedi-Schülers, der nach den Ereignissen von Episode III – Die Rache der Sith ums Überleben kämpft.

Während Fallen Order Cal noch als verletzlichen, unsicheren Charakter zeigt, der gerade erst wieder lernt, sich seiner Vergangenheit und seiner Machtfähigkeit zu stellen, zeigt Survivor, wie sehr er gewachsen ist – aber auch, wie schwer dieser Weg war. Aber: Cal ist niemals übermächtig und genau das macht die Spiele so spannend.

Ein bisschen Metroidvania, ein bisschen Dark Souls und ganz viel Atmospähre!

Das Kampfsystem der Jedi-Spiele ist besonders gut gelungen, denn wie gesagt: Cal ist nicht übermächtig. Ihr müsst genau darauf achten, wie und wann ihr ausweicht oder blockt. Besonders zu Beginn müsst ihr echt aufpassen.

Fachsprachlich nennt man das übrigens "Poise-System". Wenn ihr den Rhythmus dann aber einmal raus habt, dann bekommt ihr hier mit das beste Lichtschwert-Gameplay überhaupt.

Wiedersehen mit Darth Vader: Die Duelle gegen Lord Vader sind in Jedi: Fallen Order brutal - und zeigen, wie mächtig Vader ist.

Eine grafische Augenweide ist das Spiel auch noch!

Jedi: Survivor setzt technisch noch eine ordentliche Schippe drauf. Wir reden hier von einer massiven Spielwelt, die vor allem auf Current-Gen-Konsolen (PS5/Xbox Series X) und auch PC richtig gut aussieht.

Auch, wenn ihr nicht einmal die größten Star Wars-Fans seid: Diese beiden Spiele haben richtig viel Seele und sind selbst ohne den Stempel "Star Wars" richtig gut.

Dass sie dann aber auch noch eine der besten Star Wars-Stories der letzten 10 Jahre erzählt und genau das bietet, was viele Fans unter Star Wars verstehen, setzt diesen tollen Spielen nochmal die Kirsche auf das Sahnehäubchen auf.