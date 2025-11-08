Ein über 30 Jahre altes Spiel feiert sein Comeback auf der PS5 und Nintendo Switch und ihr könnt es jetzt abstauben!

Seit wenigen Tagen könnt ihr das neueste Meisterwerk einer legendären Spiele-Reihe erwerben.

Eigentlich hätte niemand mehr ein Comeback dieser in Vergessenheit geratenen Spiele-Perle der 90er gerechnet, doch dann war der neue Teil plötzlich da, und bringt nach 30 Jahren endlich wieder frischen Wind, der richtig Spaß macht.

Ein Comeback, mit dem keiner mehr gerechnet hatte

Es war einigermaßen überraschend, als Simon the Sorcerer: Origins angekündigt wurde – 15 Jahre nach dem letzten Teil der Reihe, der von Kritik nicht gerade mit Lob überschüttet wurde. Doch das Spiel ist nun hier, und auf jeden Fall wesentlich besser als die vorangegangenen Fortsetzungen. Die Kollegen von GameStar haben in ihrem Test 80 Punkte vergeben. Besonders gelobt werden dabei die Treue zur Vorlage, der charmante Zeichenstil und der bissige Humor.

1:02 Simon the Sorcerer: Origins bringt einen der ältesten Adventure-Helden zurück

Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich bei Simon the Sorcerer: Origins um ein Prequel, welches einige Wochen vor den Ereignissen des allerersten Spiels aus 1993 spielt. Fans der alten Spiele werden also viele der Charaktere wie den Sumpfling oder den alten Zauberer Calypso wiedererkennen.

Liebevolle, handgezeichnete Grafik

Der große Trumpf von Simon the Sorcerer: Origins ist die tolle Atmosphäre, die sich vor allem durch die Grafik bemerkbar macht. Der Comic-Look ist wirklich herzallerliebst und passt perfekt in das Cozy-Setting eines Point & Click-Adventures. Dass die Bilder alle per Hand gezeichnet wurden, unterstreicht den einzigartigen Look noch einmal zusätzlich.

Der Look des Spiels erinnert stark an alte Disney-Klassiker, hat aber auch genügend eigene Elemente.

Harry Potter mit einem großen Augenzwinkern

Klar, ein kleiner Junge entdeckt, dass er magische Kräfte hat und wird in eine Fantasy-Welt geworfen. Das schreit nach Harry Potter und das wissen die Macher von Simon the Sorcerer: Origins auch, weshalb sich auch einige Anspielungen finden lassen. Zum Beispiel Eulen, als Überbringer von Nachrichten, lebende Gemälde oder sprechende Hüte.

Wie in einem guten Point& Click Spiel, gilt es allerlei Rätsel zu lösen, die im Vergleich zu vielen anderen Vertretern des Genres wirklich schwer sind und einiges an Hirnschmalz erfordern. Dazu setzt ihr natürlich eure erlernten, magischen Fähigkeiten ein.

Wer mal wieder Lust auf ein klassisches Point & Click Adventure hat, echte, handgemachte Grafik genießen will oder auf der Suche nach ein bisschen 90er-Nostalgie ist, der ist bei diesem Spiel goldrichtig. Das Spiel ist sowohl für die PS5, als auch die Nintendo Switch auf Amazon verfügbar.