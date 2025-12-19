Diablo 4 gibt's jetzt 75% günstiger: Action-Rollenspiel-Hit für PS5 & PS4 im Top-Angebot abstauben!

Jetzt ist die perfekte Gelegenheit, um Diablo 4 auf PS5 oder PS4 nachzuholen.

Den Action-Rollenspiel-Hit Diablo 4 könnt ihr euch gerade zum Schnäppchenpreis bei Otto sichern. Dort bekommt ihr das Cross-Gen-Bundle, das die PS5- und PS4-Version beinhaltet, jetzt für nur noch 19,99€ und somit 75% günstiger im Vergleich zum ursprünglichen UVP im Sonderangebot. Das ist eine tolle Gelegenheit, noch in Diablo 4 einzusteigen, bevor im April 2024 die große Erweiterung Lord of Hatred erscheint. Hier geht's zum Deal:

Otto macht bislang keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt. Er könnte also schon bald wieder enden. Falls ihr zu spät kommen solltet, könnt ihr euch immerhin damit trösten, dass auch der Konkurrent Amazon gerade ein paar PS5-Rollenspiele im Angebot hat, auch wenn diese spielerisch in eine andere Richtung gehen:

Düster wie früher, aber mit Open World: Das bietet Diablo 4

30:01 Wir haben endlich die Vollversion von Diablo 4 gespielt: Das ist unser erstes Fazit

Autoplay

Der jüngste Teil der berühmten Action-Rollenspiel-Reihe hat sich nach dem bunteren Diablo 3 wieder deutlich mehr in Richtung des zweiten Teils orientiert, was bedeutet: Diablo 4 ist düster und blutig, vielleicht sogar mehr denn je, denn durch die hervorragende Präsentation kommt die finstere Atmosphäre nun noch sehr viel besser zur Geltung als in den ersten beiden Spielen. Hinzu kommt, dass die Story diesmal deutlich komplexer und spannender ist.

Dass die Spielwelt anders als früher nicht mehr in relativ kleine, sich meist nicht ganz natürlich anfühlende Areale zerstückelt ist, sondern ihr jetzt eine große Open World bekommt, die sich wie aus einem Guss anfühlt, trägt ebenfalls viel zur Immersion bei. Abgesehen davon, dass ihr so mehr Freiheit bei der Erkundung habt und auch mal ein paar Nebenaufgaben geboten werden, ändert diese neue Struktur der Welt jedoch kaum etwas am Gameplay und Spielgefühl.

Lilith, die Erschafferin der Welt, ist die neue Antagonistin in Diablo 4.

Das ist auch gut so, denn die bekannte Formel aus Kämpfen gegen Heerscharen von Monstern, Aufleveln des eigenen Charakters und der Suche nach immer besserer Ausrüstung funktioniert nach wie vor ausgezeichnet. Im Basisspiel stehen euch dabei fünf Charakterklassen (Barbar, Druide, Jäger, Totenbeschwörer und Zauberer) zur Verfügung, die sich alle völlig unterschiedlich spielen und diesmal alle komplexe Skilltrees haben.

Ebenfalls gelungen ist die Steuerung, die nun viel flüssiger und komfortabler funktioniert als noch in der Neuauflage Diablo 2 Resurrected. Die größte Schwäche von Diablo 4 ist das Endgame, das zumindest für manche Fans nicht ganz die Langzeitmotivation bietet, die sie sich erhofft hatten. Allerdings dürftet ihr allein schon mit der Kampagne Dutzende Stunden Spaß haben, was den aktuellen Preis von 19,99€ auf jeden Fall wert ist: