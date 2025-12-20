94 Punkte im Test: Das beste Open-World-Rollenspiel, das die PS5 zu bieten hat, gibt's jetzt im Sonderangebot!

Laut Metacritic ist es sogar das beste PS5-Spiel überhaupt: Dieses Open-World-Meisterwerk könnt ihr euch jetzt im Angebot schnappen!

Bei Amazon könnt ihr euch gerade eines der besten Open-World-Rollenspiele aller Zeiten im Angebot sichern. Den Soulslike-Hit, der in unserem GamePro-Test stolze 94 Punkte bekommen und international laut Metacritic sogar noch etwas besser abgeschnitten hat, bekommt ihr dort jetzt in der PS5-Version für die Hälfte des Preises, den ihr im PlayStation Store zahlen müsstet. Günstiger bekommt ihr ihn laut Vergleichsplattformen nirgendwo:

Übrigens bekommt ihr bei Amazon gerade auch noch einige weitere PS5-Spiele zu günstigen Preisen, darunter andere Rollenspiel-Hits und Open-World-Titel.

Riesig, düster und knallhart: Das ist das wohl beste Open-World-Spiel für PS5

Elden Ring überträgt das Spielgefühl von Dark Souls hervorragend in eine riesige Open World.

Es geht hier um nichts Geringeres als Elden Ring, das laut unseres GamePro-Tests das mit Abstand beste Soulslike-Spiel ist, das ihr für PS5 bekommen könnt, und laut Metacritic, wo es bei 96 Punkten steht, sogar das beste PS5-Spiel überhaupt, punktgleich mit Baldur’s Gate 3. Elden Ring nimmt die Formel und das Spielgefühl der Dark-Souls-Reihe und verlegt beides in eine riesige Open World, die ihr zu Fuß und zu Pferd erkundet.

Das sorgt nicht nur für einen gewaltigen Umfang mit einer Spielzeit von rund 100 Stunden, sondern auch dafür, dass Elden Ring ein gutes Stück einsteigerfreundlicher ist, als man es von Dark Souls gewohnt ist. Zwar sind die spektakulären Kämpfe gegen bizarre Bosse genauso schwer wie üblich, aber man kann einen Boss eben leichter erst mal umgehen, wenn man sich noch nicht bereit fühlt. Frustrierendes Festhängen an einem bestimmten Punkt ist dadurch viel seltener.

18:17 Mit Elden Ring übertrifft sich From Software selbst - Test/Review

Außerdem bietet Elden Ring auch spielerisch erstaunlich viel Freiheit. Zwar stehen die Nahkämpfe noch immer im Zentrum des Kampfsystems, doch es werden mehr als genug Fernkampfwaffen und Zauber geboten, um zu ganz unterschiedlichen Taktiken greifen zu können. Und falls alle Experimente nichts nutzen und ihr einen Boss einfach nicht kleinkriegt, habt ihr noch immer die Option, euch im Online-Koop Hilfe zu holen.

Ansonsten bietet Elden Ring natürlich wieder all jene Qualitäten, die schon die anderen Soulslike-Spiele von From Software so beliebt gemacht haben. Dazu gehören unter anderem das hervorragende, finstere Artdesign und die mysteriöse Spielwelt voller uralter Ruinen und furchterregender Kreaturen, die ihre Geheimnisse und Geschichten nur denjenigen preisgibt, die sich die Mühe machen, sie gründlich zu erkunden.

Wir können jedenfalls nur jedem, der sich bislang noch nicht an Elden Ring herangetraut hat, empfehlen, das Action-Rollenspiel noch nachzuholen, und zwar auch dann, wenn ihr andere harte Soulslike-Spiele wie Dark Souls oder Bloodborne bislang frustriert abgebrochen habt. Zum aktuellen Angebotspreis werdet ihr hier zweifelsfrei auf eure Kosten kommen, wenn ihr all die Möglichkeiten nutzt, die euch die Open World gibt.