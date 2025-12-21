Episches Switch 2-Rollenspiel im Angebot: Diese Neuauflage eines Fantasy-Hits mit 89 Punkten im Test gibt's jetzt zum Top-Preis!

Das fantasievolle Artdesign der Spielwelt ist längst nicht alles, wodurch sich dieses Switch 2-Rollenspiel auszeichnet.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade ein exklusives, episches Fantasy-Rollenspiel für Nintendo Switch 2 im Top-Angebot sichern. Dabei handelt es sich um die Neuauflage eines Hits, dem wir im Original seinerzeit stolze 89 Prozent im GamePro-Test gegeben haben. Laut Vergleichsplattformen findet ihr das umfangreiche RPG aktuell nirgendwo sonst so günstig wie hier:

Amazon macht keine Angaben zur Dauer des Deals, der Preis kann sich also jederzeit ändern. Falls dieses Spiel nicht das Richtige für euch ist, könnt ihr bei Amazon gerade übrigens auch noch einige weitere Spiele für Switch und Switch 2 günstig abstauben. Hier ein paar Beispiele:

4 Helden, 24 Klassen & 80 Spielstunden: Das ist der Switch 2-Rollenspielhit

Bravely Default: Dieser gewaltige Abgrund wird zu einer Bedrohung für das Fantasy-Reich Luxendarc.

Es geht hier um Bravely Default Flying Fairy HD Remaster, die Neuauflage des Rollenspielhits aus dem Jahr 2012 für Switch 2. Diese bietet neben neuen Komfort-Features, überarbeiteter Steuerung (einschließlich Maussteuerung) und auch ein paar zusätzliche Inhalte wie neuen Minispielen vor allem deutlich verbesserte Grafik. Diese lässt das ohnehin schon hervorragende, fantasievolle Artdesign des Originals in neuen Details mit höherer Auflösung erstrahlen, wodurch es jetzt erst richtig zur Geltung kommt.

Daneben bietet natürlich auch die Neuauflage wieder all die Qualitäten, die schon das Original zu einem Hit mit 89 Punkten in unserem GamePro-Test gemacht haben: Bravely Default ist ein klassisches JRPG im Stil früher Final-Fantasy-Spiele, in dem ihr mit einer vierköpfigen Heldengruppe durch eine große Fantasy-Welt reist, Städte und Dungeons besucht und euch auch immer wieder Zufallskämpfen stellen müsst, die in einem separaten Kampfbildschirm stattfinden.

Die Kämpfe laufen im klassischen JRPG-Stil ab, bieten aber eine Menge taktischen Tiefgang.

Das Kampfsystem bietet dabei sehr viel mehr taktischen Tiefgang, als man es von frühen JRPGs gewohnt ist, nicht zuletzt durch die beiden Befehle Brave und Default, von denen das Spiel seinen Namen hat. Durch diese könnt ihr nämlich mehrfach pro Runde angreifen und dafür später aussetzen oder euch Aktionen für spätere Runden aufsparen, was vielfältige taktische Optionen bietet.

Komplex ist auch das Fortschrittssystem, allein schon wegen der 24 Charakterklassen, die ihr im Spielverlauf wechseln und dadurch Skills verschiedener Klassen miteinander kombinieren könnt. Auch sonst wird euch eine Menge Umfang geboten: Allein schon die Hauptstory dauert rund 50 Stunden, insgesamt dürfte euch eure Reise durch das Fantasy-Reich Luxendarc sogar rund 70 bis 80 Spielstunden lang beschäftigen.