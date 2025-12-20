Dieser 55 Zoll QLED 4K-Fernseher ist bei Amazon jetzt absurd günstig: Perfekten TV für Streaming und Gaming im Top-Angebot schnappen!

Diesen QLED 4K-Fernseher mit 144Hz gibt's bei Amazon bis Sonntag zu einem echten Schnäppchenpreis.

Wenn ihr euch für möglichst wenig Geld einen neuen 4K-Fernseher sichern wollt, der hervorragendfürs Gaming und Streaming geeignet ist, hat Amazon jetzt ein absolutes Schnäppchen zu bieten. Dort könnt ihr euch nämlich gerade den 55 Zoll großen QLED 4K-Fernseher TCL T8C im Sonderangebot sichern, und zwar zu einem Preis, zu dem man einen Fernseher dieser Größe und Qualitätsstufe nur selten findet. Hier kommt ihr direkt zum Deal:

Das Angebot gilt laut Shopseite bis zum 21. Dezember, also nur bis Sonntag! Falls dieser TV trotz des Top-Preises nicht das Richtige für euch sein sollte, hat Amazon gerade übrigens noch einige weitere 4K-Fernseher günstig im Angebot. Hier ein paar Beispiele:

Google, 144Hz und tolle Gaming-Performance: Das bietet der günstige QLED 4K-Fernseher

Das 144Hz-Display ist einer der größten Pluspunkte des günstigen TCL T8C 4K-Fernsehers.

Der TCL T8C ist vor allem für diejenigen der richtige Fernseher, die sich möglichst günstig einen gut für Gaming und Sportübertragungen geeigneten 4K-TV sichern wollen. Er verfügt nämlich über ein 144Hz-Display, das auch schnelle Bewegungen flüssig darstellen kann. Aus der PS5 und der Xbox Series X kann er somit das Maximum von 120 fps bei 4K-Auflösung herausholen, mehr schaffen die Konsolen nicht. Auch der niedrige Input Lag macht den TCL T8C zu einem tollen Gaming-TV.

Ansonsten bietet der TCL T8C trotz des geringen Preises solide Mittelklassequalität. Das QLED-Display sorgt durch eine zusätzliche Filterschicht mit sogenannten Quantum Dots für kräftige und akkurat dargestellte Farben. Das HVA-Panel bietet zudem einen relativ hohen Kontrast im Vergleich zu vielen anderen Fernsehern der Preisklasse, auch wenn er natürlich nicht mit teuren Mini-LED- oder gar OLED-TVs mithalten kann.

Das QLED-Display sorgt beim TCL T8C für satte und akkurate Farben.

Ähnliches gilt auch für die Helligkeit: Mit einem Maximum von circa 450 cd/m2 ist der TCL T8C den allermeisten Low-Budget-TVs überlegen, die es oft nicht mal auf 300 cd/m2 schaffen. Dadurch kann er HDR-Formate etwas besser ausnutzen und Farben mit HDR ein stärkeres Leuchten verleihen. Von High-End-TVs, die oft auf über 1000 cd/m2 kommen, ist der günstige QLED-Fernseher in dieser Hinsicht jedoch deutlich entfernt.

Dafür kann er immerhin beim Betriebssystem punkten: Der TCL T8C verwendet nämlich Google TV und unterstützt deshalb so ziemlich alle halbwegs bekannten Streaming-Dienste und viele weitere Funktionen. Alles in allem ist der 4K-Fernseher damit ein echtes Schnäppchen für alle, die nach einem guten Kompromiss aus Preis und Leistung suchen. Nur darf man zu diesem Preis eben keine High-End-Bildqualität erwarten.