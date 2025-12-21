  • Anzeige

PS5 Pro Controller jetzt 180€ günstiger: Amazon haut einen der besten DualSense-Edge-Konkurrenten im absoluten Top-Angebot raus!

Wenn der gewöhnliche DualSense euch nicht gut genug ist, könnt ihr jetzt einen hervorragenden PS5 Pro Controller zum absoluten Schnäppchenpreis bei Amazon abstauben!

21.12.2025 | 09:31 Uhr


180€ Rabatt: Diesen High-End-Controller für PS5 bekommt ihr jetzt bei Amazon im Top-Angebot. 180€ Rabatt: Diesen High-End-Controller für PS5 bekommt ihr jetzt bei Amazon im Top-Angebot.

Bei Amazon könnt ihr gerade einen der beliebtesten Konkurrenten des Sony DualSense Edge zum absoluten Schnäppchenpreis abstauben: Auf den Razer Wolverine V2 Pro bekommt ihr dort jetzt stolze 180€ Rabatt im Vergleich zum UVP, damit ist der PS5 Pro Controller sogar noch günstiger als am Black Friday! Laut Vergleichsplattformen findet ihr nirgendwo einen besseren Preis. Das Angebot gilt sowohl für die weiße als auch die schwarze Version:

PS5 Pro Controller jetzt im Top-Angebot abstauben!

Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch läuft. Der Preis könnte sich also schon bald wieder ändern. Übrigens gibt es bei dem Händler gerade noch einige weitere spannende PS5-Angebote, darunter sowohl Hardware als auch Spiele. Hier erfahrt ihr mehr:

PS5-Angebote bei Amazon: Deals im Überblick

Viele Extras und hohe Präzision: Das ist Razers PS5 Pro Controller

Die präzisen Tasten mit tollem Feedback sind eines der besten Features des Razer Wolverine V2 Pro PS5-Controllers. Die präzisen Tasten mit tollem Feedback sind eines der besten Features des Razer Wolverine V2 Pro PS5-Controllers.

Der Razer Wolverine V2 Pro verfügt über ein besonderes Feature, das ihn von anderen Pro Controller für PS5 abhebt, nämlich die sogenannten mecha-taktilen Tasten: Sowohl die Buttons als auch das D-Pad funktionieren ähnlich wie eine mechanische Tastatur und produzieren ein Klickgeräusch, das eindeutiges Feedback liefert, sobald eine Taste ausgelöst wird. Dadurch fühlen sie sich präziser an als die Tasten anderer Controller.

Razer Wolverine V2 Pro PS5-Controller im Angebot schnappen!

Ansonsten bietet der Razer Wolverine V2 Pro natürlich alle jene Extras, die man von einem ordentlichen Pro Controller erwarten kann, etwa programmierbare Extra-Tasten. Davon bekommt ihr hier mit sechs Stück sogar ungewöhnlich viele: Vier davon in Form von Paddles gut erreichbar auf der Rückseite und zwei oben zwischen den Schultertasten. Außerdem gibt es natürlich Schieberegler für die Trigger Stops, durch die ihr die Wege der Trigger verkürzen und so zum Beispiel schneller feuern könnt.

Der Razer Wolverine V2 Pro PS5-Controller bietet sechs Extra-Tasten und Schieberegler für die Trigger Stops. Der Razer Wolverine V2 Pro PS5-Controller bietet sechs Extra-Tasten und Schieberegler für die Trigger Stops.

Ein großer Vorteil des Razer Wolverine V2 Pro gegenüber dem Sony DualSense Edge ist zudem die längere Akkulaufzeit: Zwar ist diese bei Razers PS5-Controller mit circa 12 Stunden nicht ungewöhnlich lang, beträgt aber eben doch gut das Doppelte der knapp sechs Stunden, die der DualSense Edge durchhält. So seid ihr auch für längere Gaming-Sessions gerüstet.

Ein paar Nachteile hat der Razer Wolverine V2 Pro aber natürlich auch. So fehlen ihm die adaptiven Trigger und das haptische Feedback, die die DualSense Controller bieten. Diese bekommt ihr nämlich nur bei Sony. Wenn ihr einen Pro Controller wollt, der auf maximale Immersion angelegt ist, kommt ihr deshalb um den DualSense Edge nicht herum. Wenn es euch jedoch eher auf Präzision ankommt, ist der Razer Wolverine V2 Pro eine hervorragende Alternative, vor allem jetzt zum Schnäppchenpreis.

DualSense-Edge-Alternative jetzt zum Top-Preis abstauben!
