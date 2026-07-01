30 Milliarden Waffen: Großen Open-World-Shooter für PS5 jetzt günstig sichern!

Wie seine Vorgänger schickt euch auch dieser PS5-Shooter auf einen fremden Planeten.

Eines der großen Shooter-Highlights des letzten Jahres könnt ihr jetzt bereits zum Schnäppchenpreis abstauben. Die PS5-Version des Open-World-Spiels, die beim Release im September noch 79,99€ gekostet hat und digital im PlayStation Store noch immer so viel kostet, bekommt ihr bei MediaMarkt jetzt schon für 24,99€, und das bei versandkostenfreier Lieferung. Einen besseren Preis als hier gibt's laut Vergleichsplattformen nirgendwo:

MediaMarkt macht keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch laufen soll. Falls er schon weg sein sollte, wenn ihr diesen Artikel lest, findet ihr das Spiel momentan übrigens genauso günstig auch bei Amazon. Allerdings kommen dort noch die bei Ab-18-Spielen üblichen Versandkosten von 5€ dazu:

Action-Feuerwerk in großer Open World: Das bietet der günstige PS5-Shooter!

Durch die große Open World könnt ihr mit zehn verschiedenen Fahrzeugen reisen.

Wir sprechen von Borderlands 4, das wie die Vorgänger chaotische Action mit zahlreichen abgedrehten Schusswaffen auf einem bunten, fremden Planeten bietet. Diesmal verschlägt es euch auf den Planeten Kairos, der von dem sogenannten Zeitwächter beherrscht und wie ein Gefängnis geführt wird. Den Kampf gegen ihn und seine Schergen könnt ihr wie üblich nicht nur allein, sondern auch gemeinsam im Koop aufnehmen.

Im Koop dürftet ihr den meisten Spaß haben, auch deshalb, weil hier die Synergieeffekte der vier verschiedenen Charakterklassen, die diesmal einen komplexeren Skilltree mit mehr unterschiedlichen Entwicklungsmöglichkeiten bieten, erst richtig zum Tragen kommen. Auch beim Kampfsystem hat sich einiges getan: Eure Charaktere sind nun viel beweglicher und befördern sich mit dem Enterhaken in Windeseile zu höheren Positionen, was eine ganz neue Dynamik in die Kämpfe bringt.

24:44 Borderlands 4 im Test: So gut ist der neue Loot-Shooter mit Open World

Autoplay

Neu ist auch, dass euch diesmal eine große Open World geboten wird. Diese ist allerdings ein wenig größer, als sie hätte sein müssen, und nicht überall sinnvoll mit spannenden Inhalten gefüllt. Glücklicherweise könnt ihr weite Distanzen auch diesmal wieder schnell mit diversen, teils schwer bewaffneten Fahrzeugen überwinden.

Außerdem motiviert die Beutejagd nach immer besseren Waffen und Ausrüstung auch diesmal wieder hervorragend. Durch Zufallsgenerierung gibt es prinzipiell insgesamt rund 30 Milliarden verschiedener Waffen - auch wenn sich natürlich nicht alle davon grundlegend voneinander unterscheiden.

Das Gunplay lässt ebenfalls wenig zu wünschen übrig, gerade die alternativen Feuermodi und die vielfältigen und spektakulären Effekte mancher Waffen sorgen für ein echtes Feuerwerk. Der wieder ein bisschen ernstere Ton der Story ist nach dem etwas zu abgedrehten und albernen Borderlands 3 ebenfalls eine gute Wahl. Borderlands 4 ist damit eine gelungene Weiterentwicklung der Reihe, auch wenn es das Rad nicht neu erfindet und bei der Spielwelt mehr drin gewesen wäre.