Über 300 Tonie-Figuren im Angebot: MediaMarkt hat gerade einen gigantischen Sale gestartet!

Durch den neuen Tonie-Sale bei MediaMarkt könnt ihr jetzt über 300 Figuren im Angebot abstauben.

MediaMarkt hat gerade einen riesigen Tonie-Sale gestartet, durch den ihr Mengenrabatt bekommt, wenn ihr drei der beliebten Hörspiel-Figuren auf einmal kauft. Zur Auswahl steht ein Großteil des Sortiments der derzeit bei MediaMarkt verfügbaren Tonie-Figuren, was bedeutet, dass ihr nach aktuellem Stand 362 Tonies im Angebot abstauben könnt:

Unter den Deals finden sich viele beliebte Marken und Figuren, von berühmten Disney-Charakteren wie Simba aus Der König der Löwen oder Elsa aus Die Eiskönigin bis hin zu Peppa Wutz, Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Um den Extra-Rabatt zu bekommen, müsst ihr nur drei Tonies aus der Auswahl zusammen in den Warenkorb legen. Der Preis wird dort dann automatisch angepasst.

Offiziell läuft die Aktion noch bis zum 9. März um 9 Uhr morgens. Denkt aber daran: Die beliebtesten Tonie-Figuren könnten schon lange vor dem offiziellen Sale-Ende ausverkauft sein. Ihr solltet euch daher besser nicht allzu lange Zeit lassen.

Was ist das Besondere an Tonie-Figuren?

Die leichte Bedienbarkeit und die Robustheit gehören zu den größten Vorteilen der Tonies.

Für den Fall, dass manche unter euch noch nicht Bescheid wissen: Bei Tonie-Figuren handelt es sich um eine Kombination aus Spielzeugfiguren und Hörspiel. Die Figuren werden oben auf eine Tonie-Box gestellt, bei der es sich um einen kompakten Lautsprecher handelt, und spielen dann in der Regel Geschichten ab, die mit der betreffenden Figur verbunden sind. Manche Tonies spielen auch Musik ab.

Der Vorteil von Tonies ist nicht nur, dass Kinder hier ein Spielzeug und zugleich zusätzliche Unterhaltung durch eine Geschichte bekommen, sondern auch, dass die Toniebox und die Figuren kinderleicht zu bedienen und sehr robust sind. Anders als wenn man Hörspiele per Handy, Tablet oder Laptop abspielt, kann man Kinder hier also euch mal mit dem Gerät allein lassen, ohne befürchten zu müssen, dass sie damit überfordert sind oder es danach kaputt ist.

Tonies sind in den letzten Jahren so beliebt geworden, dass es inzwischen zu so ziemlich allen bei Kindern beliebten Serien, Filmen und anderen Marken die eine oder andere Tonie-Figur gibt. Was auch immer euer Kind gerade mag, es lohnt sich also, einfach mal im aktuellen MediaMarkt-Sale nachzusehen, ob eine entsprechende Figur dabei ist: