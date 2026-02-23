  • Anzeige

Mario-Spiel im Angebot: Bei Amazon gibt's diesen Switch-Exklusivhit gerade richtig günstig!

Gerade könnt ihr euch eines der umfangreichsten Mario-Spiele für Switch günstig schnappen. Das große RPG-Abenteuer gibt's jetzt bei Amazon im Top-Angebot!

GamePro Deals
23.02.2026 | 17:06 Uhr


zum Shop

Bowser spielt in diesem Mario-Abenteuer zwar eine kleinere Rolle, taucht aber immerhin als NPC auf. Bowser spielt in diesem Mario-Abenteuer zwar eine kleinere Rolle, taucht aber immerhin als NPC auf.

Bei Amazon bekommt ihr gerade ein umfangreiches Mario-Spiel für Nintendo Switch günstig im Angebot. Im Vergleich zum Preis im Nintendo eShop kommt ihr hier rund 22€ günstiger weg, was für ein exklusives Nintendo-Spiel ein sehr ansehnlicher Rabatt ist. Laut Vergleichsplattformen bekommt ihr es jedenfalls nirgendwo sonst so günstig. Der Preis könnte sich allerdings jederzeit wieder ändern. Hier geht's zum Deal:

Mario-Spiel jetzt im Amazon-Angebot schnappen!

Falls dieses Spiel trotz des starken Rabatts nichts für euch ist, könnt ihr bei Amazon übrigens gerade auch noch einige weitere Switch-Spiele günstiger abstauben. Hier ein paar Beispiele:

Eines der umfangreichsten Mario-Abenteuer: Das bietet der Switch-Hit!

Mit dieser schwimmenden Segelschiff-Insel begeben sich Mario und Luigi auf eine große Reise. Mit dieser schwimmenden Segelschiff-Insel begeben sich Mario und Luigi auf eine große Reise.

Es geht hier um Mario & Luigi Brothership, den jüngsten Teil der bereits seit 2003 laufenden Rollenspiel-Reihe, die zuvor auf Nintendos reinen Handheld-Konsolen zu Hause war und nun auf Switch erstmals ein richtiges 3D-Abenteuer bekommen hat. Der spezielle Kniff der Reihe bleibt dabei erhalten: Ihr steuert stets Mario und Luigi gleichzeitig.

Mario-Rollenspiel günstig abstauben!

Jeder der beiden Brüder hat einen nur für ihn reservierten Button auf dem Controllern und während ihr euch bei der Erkundung der Spielwelt zahlreichen Minispielen stellt und Jump&Run-Passagen sowie kleine Rätsel meistert, müsst ihr ihre Aktionen gut aufeinander abstimmen. Kern des Gameplays sind jedoch weiterhin die rundenbasierten Kämpfe. Hier kombiniert ihr Marios und Luigis Fähigkeiten zu effektvollen Spezialattacken.

Video starten 2:10 Mario & Luigi sind zurück - und das erstmals in 3D und in neuem Look!

Diesmal machen sich Mario und Luigi mit einer Mischung aus Segelschiff und schwimmender Insel auf zu einer großen Seereise, um das in viele kleine Teile zerfallene Land Konektania wieder zu vereinen. Dazu erforschen die Brüder die abwechslungsreichen Inseln, die vom eisigen Schlitteriffa bis zur Lava-Insel Flammaika reichen, lernen ihre schrulligen Bewohner kennen und erledigen Quests für sie.

Unterwegs finden Mario und Luigi übrigens nicht nur neue Freunde, sondern treffen auch auf alte Bekannte wie Prinzessin Peach und Bowser. Die Inseln verändern sich sogar im Laufe eures Abenteuers, sodass sich auch mehrfache Besuche lohnen. Alles in allem bekommt ihr dadurch ein umfangreiches Rollenspiel mit rund 50 Stunden Spielzeit geboten – ungewöhnlich viel für ein Mario-Spiel.

Mario & Luigi Brothership jetzt für Switch im Angebot!
Weitere aktuelle Angebote:
Über 300 Tonie-Figuren im Angebot: MediaMarkt hat gerade einen gigantischen Sale gestartet!
von GamePro Deals
Diese günstigen Lautsprecher können es mit doppelt so teuren aufnehmen!
von GamePro Deals
Das Animal Crossing für Pokémon-Fans erscheint bald und hier könnt ihr es günstig vorbestellen
von Elias Mohr
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Angebote
alle anzeigen
zum Shop
Zum Thema

vor einer Stunde

Mario-Spiel im Angebot: Bei Amazon gibt's diesen Switch-Exklusivhit gerade richtig günstig!

vor 2 Stunden

Über 300 Tonie-Figuren im Angebot: MediaMarkt hat gerade einen gigantischen Sale gestartet!

vor 2 Stunden

Diese günstigen Lautsprecher können es mit doppelt so teuren aufnehmen!

vor 5 Stunden

Das Animal Crossing für Pokémon-Fans erscheint bald und hier könnt ihr es günstig vorbestellen

vor 6 Stunden

Märchenhafter PS5-Hit im Top-Angebot: Kein Spiel bietet mehr Wohlfühl-Atmosphäre als dieses!
mehr anzeigen