Mario-Spiel im Angebot: Bei Amazon gibt's diesen Switch-Exklusivhit gerade richtig günstig!

Bowser spielt in diesem Mario-Abenteuer zwar eine kleinere Rolle, taucht aber immerhin als NPC auf.

Bei Amazon bekommt ihr gerade ein umfangreiches Mario-Spiel für Nintendo Switch günstig im Angebot. Im Vergleich zum Preis im Nintendo eShop kommt ihr hier rund 22€ günstiger weg, was für ein exklusives Nintendo-Spiel ein sehr ansehnlicher Rabatt ist. Laut Vergleichsplattformen bekommt ihr es jedenfalls nirgendwo sonst so günstig. Der Preis könnte sich allerdings jederzeit wieder ändern. Hier geht's zum Deal:

Falls dieses Spiel trotz des starken Rabatts nichts für euch ist, könnt ihr bei Amazon übrigens gerade auch noch einige weitere Switch-Spiele günstiger abstauben. Hier ein paar Beispiele:

Eines der umfangreichsten Mario-Abenteuer: Das bietet der Switch-Hit!

Mit dieser schwimmenden Segelschiff-Insel begeben sich Mario und Luigi auf eine große Reise.

Es geht hier um Mario & Luigi Brothership, den jüngsten Teil der bereits seit 2003 laufenden Rollenspiel-Reihe, die zuvor auf Nintendos reinen Handheld-Konsolen zu Hause war und nun auf Switch erstmals ein richtiges 3D-Abenteuer bekommen hat. Der spezielle Kniff der Reihe bleibt dabei erhalten: Ihr steuert stets Mario und Luigi gleichzeitig.

Jeder der beiden Brüder hat einen nur für ihn reservierten Button auf dem Controllern und während ihr euch bei der Erkundung der Spielwelt zahlreichen Minispielen stellt und Jump&Run-Passagen sowie kleine Rätsel meistert, müsst ihr ihre Aktionen gut aufeinander abstimmen. Kern des Gameplays sind jedoch weiterhin die rundenbasierten Kämpfe. Hier kombiniert ihr Marios und Luigis Fähigkeiten zu effektvollen Spezialattacken.

2:10 Mario & Luigi sind zurück - und das erstmals in 3D und in neuem Look!

Diesmal machen sich Mario und Luigi mit einer Mischung aus Segelschiff und schwimmender Insel auf zu einer großen Seereise, um das in viele kleine Teile zerfallene Land Konektania wieder zu vereinen. Dazu erforschen die Brüder die abwechslungsreichen Inseln, die vom eisigen Schlitteriffa bis zur Lava-Insel Flammaika reichen, lernen ihre schrulligen Bewohner kennen und erledigen Quests für sie.

Unterwegs finden Mario und Luigi übrigens nicht nur neue Freunde, sondern treffen auch auf alte Bekannte wie Prinzessin Peach und Bowser. Die Inseln verändern sich sogar im Laufe eures Abenteuers, sodass sich auch mehrfache Besuche lohnen. Alles in allem bekommt ihr dadurch ein umfangreiches Rollenspiel mit rund 50 Stunden Spielzeit geboten – ungewöhnlich viel für ein Mario-Spiel.