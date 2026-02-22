HiFi-Sound kann günstig sein? Ich habe mir diese Boxen geholt und seit Jahren nichts Besseres gefunden

Guter HiFi-Sound muss nicht teuer sein! Die Edifier R1280DBs haben mich mit ihrem Preis-Leistungs-Verhältnis so überzeugt, dass ich sie schon zweimal gekauft habe.

Nachdem ich diese kleinen Klangtalente bei einem Bekannten Probehören durfte und ihren Preis bei Amazon gesehen habe, musste ich einfach zuschlagen – mittlerweile sogar zweimal! Seit einem ähnlichen Angebot bei Amazon genieße ich den Sound dieser Boxen im Homeoffice Tag für Tag.

In ihrer Preisklasse sind sie in meinen Augen unschlagbar und sie sehen auch noch richtig gut auf dem Schreibtisch aus. Schaut euch meine Boxen-Empfehlung jetzt selbst bei Amazon an:

Aktivboxen, Regallautsprecher und Studio-Monitore im Vergleich

Als ich für Lautsprecher recherchiert habe, bin ich über Studio-Monitore, Stereo-Lautsprecher und Regallautsprecher gestolpert. Im Wesentlichen dreimal das Gleiche mit einem anderen Namen. Damit werden 2.0-Lautsprecher für Stereoklang und eben auch meistens ohne externen Subwoofer bezeichnet.

Edifier ist mir als Marke direkt ins Auge gestochen, denn besonders viel wollte ich für die Lautsprecher nicht hinblättern. Um euch die Auswahl der passenden Lautsprecher zu vereinfachen, zeige ich euch hier die Vor- und Nachteile der einzelnen Produkte. Ganz neu sind dieses Jahr übrigens die Edifier R1380DB und damit die geistigen Nachfolger der R1280DBs.

Einfach und intuitiv: Im Alltag lassen sich die Lautsprecher schnell zwischen verschiedenen Eingängen umschalten und ihr könnt das Klangprofil verändern.

Edifier R1280DBs: Warum diese Lautsprecher so gut sind

Schönes Design: Mir gefällt die „Oldschool“-Lautsprecher-Optik der Edifier R1280DBs extrem gut. Sie haben meinem Schreibtisch den letzten Schliff verliehen und ich sehe mich auch nach Jahren noch nicht satt an ihnen.

Hi-Fi-Klang: Die Klangqualität ist angenehm warm, präzise und neutral. Die Regler an der Seite der Lautsprecher sind besonders nützlich für einen spontanen Bassboost.

Ich mag die Optik ohne Abdeckung lieber, aber die passenden Boxengitter liegen natürlich im Lieferumfang bei.

Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten: Da ich auf einem MacBook arbeite und am Windows-Rechner spiele, wollte ich nicht konstant umstecken müssen. Das ist dank der beiden Cinch-Eingänge kein Problem mehr. Bluetooth gibt es obendrein auch und sogar einen optischen Eingang.

Intuitive Bedienung: Die Fernbedienung und die Kontrolleinheit am rechten Lautsprecher ermöglichen es, mit einem Fingerdruck sehr einfach zwischen den Eingängen zu wechseln. Der Klang lässt sich auch in Sekundenschnelle anpassen.