HiFi-Sound kann günstig sein? Ich habe mir diese Boxen geholt und seit Jahren nichts Besseres gefunden

So sieht HiFi-Sound mit echter Preis-Leistung aus! Diese Bluetooth-Boxen für den Schreibtisch sind nicht nur schön, sondern sie klingen auch so – deshalb habe ich mir die Edifier R1280DBs schon zweimal gekauft.

GamePro Deals , Lorenz Rittirsch
22.02.2026 | 16:59 Uhr


zum Shop

Guter HiFi-Sound muss nicht teuer sein! Die Edifier R1280DBs haben mich mit ihrem Preis-Leistungs-Verhältnis so überzeugt, dass ich sie schon zweimal gekauft habe. Guter HiFi-Sound muss nicht teuer sein! Die Edifier R1280DBs haben mich mit ihrem Preis-Leistungs-Verhältnis so überzeugt, dass ich sie schon zweimal gekauft habe.

Nachdem ich diese kleinen Klangtalente bei einem Bekannten Probehören durfte und ihren Preis bei Amazon gesehen habe, musste ich einfach zuschlagen – mittlerweile sogar zweimal! Seit einem ähnlichen Angebot bei Amazon genieße ich den Sound dieser Boxen im Homeoffice Tag für Tag.

In ihrer Preisklasse sind sie in meinen Augen unschlagbar und sie sehen auch noch richtig gut auf dem Schreibtisch aus. Schaut euch meine Boxen-Empfehlung jetzt selbst bei Amazon an:

Jetzt von den Preis-Leistungs-Lautsprechern im Angebot überzeugen

Aktivboxen, Regallautsprecher und Studio-Monitore im Vergleich

Als ich für Lautsprecher recherchiert habe, bin ich über Studio-Monitore, Stereo-Lautsprecher und Regallautsprecher gestolpert. Im Wesentlichen dreimal das Gleiche mit einem anderen Namen. Damit werden 2.0-Lautsprecher für Stereoklang und eben auch meistens ohne externen Subwoofer bezeichnet.

Edifier ist mir als Marke direkt ins Auge gestochen, denn besonders viel wollte ich für die Lautsprecher nicht hinblättern. Um euch die Auswahl der passenden Lautsprecher zu vereinfachen, zeige ich euch hier die Vor- und Nachteile der einzelnen Produkte. Ganz neu sind dieses Jahr übrigens die Edifier R1380DB und damit die geistigen Nachfolger der R1280DBs.

Edifier R1280Ts – Regallautsprecher
Preishammer
Edifier R1280Ts – Regallautsprecher
In Schwarz, Weiß oder Echtholz
  • Guter Sound für unter 100€
  • Möglichkeit zum Anschluss eines externen Subwoofers
  • Kein Bluetooth
  • Fernbedienung einfach gehalten
Edifier R1280DBs – Regallautsprecher
Der Bestseller
Edifier R1280DBs – Regallautsprecher
In Schwarz, Weiß oder Echtholz
  • Guter, ausgewogener Klang
  • Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten
  • Bluetooth 5.0
  • Möglichkeit zum Anschluss eines Subwoofers
  • Nicht in Weiß erhältlich
Edifier R1380DB – Regallautsprecher
Ganz neu!
Edifier R1380DB – Regallautsprecher
In Schwarz, Weiß oder Echtholz
  • Unter 200-250€ kaum zu schlagen
  • Weiter verbesserter Klang
  • Jetzt mit Bluetooth 5.1 und aptX
  • Verbesserte Fernbedienung
  • Keine Möglichkeit zum Anschluss eines Subwoofers

Einfach und intuitiv: Im Alltag lassen sich die Lautsprecher schnell zwischen verschiedenen Eingängen umschalten und ihr könnt das Klangprofil verändern. Einfach und intuitiv: Im Alltag lassen sich die Lautsprecher schnell zwischen verschiedenen Eingängen umschalten und ihr könnt das Klangprofil verändern.

Überzeugt euch jetzt selbst von den Boxen bei Amazon

Edifier R1280DBs: Warum diese Lautsprecher so gut sind

Schönes Design: Mir gefällt die „Oldschool“-Lautsprecher-Optik der Edifier R1280DBs extrem gut. Sie haben meinem Schreibtisch den letzten Schliff verliehen und ich sehe mich auch nach Jahren noch nicht satt an ihnen.

Hi-Fi-Klang: Die Klangqualität ist angenehm warm, präzise und neutral. Die Regler an der Seite der Lautsprecher sind besonders nützlich für einen spontanen Bassboost.

Ich mag die Optik ohne Abdeckung lieber, aber die passenden Boxengitter liegen natürlich im Lieferumfang bei. Ich mag die Optik ohne Abdeckung lieber, aber die passenden Boxengitter liegen natürlich im Lieferumfang bei.

Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten: Da ich auf einem MacBook arbeite und am Windows-Rechner spiele, wollte ich nicht konstant umstecken müssen. Das ist dank der beiden Cinch-Eingänge kein Problem mehr. Bluetooth gibt es obendrein auch und sogar einen optischen Eingang.

Intuitive Bedienung: Die Fernbedienung und die Kontrolleinheit am rechten Lautsprecher ermöglichen es, mit einem Fingerdruck sehr einfach zwischen den Eingängen zu wechseln. Der Klang lässt sich auch in Sekundenschnelle anpassen.

Hier geht's zu den besten Lautsprechern für unter 150€
Aktuelle Angebote
Bildschöner PS5-Shooter im Angebot: Dieses Spiel bringt eine geliebte, 2002 gestartete Reihe zurück!
von GamePro Deals
Star-Wars-Sternstunden: Die besten Spiele gibt's jetzt in einer brillanten Kollektion supergünstig!
von Simon Berger
Nach 32 Jahren zurück: Dieses Horrorspiel war lange vor Resident Evil da – PS5-Neuauflage jetzt günstig sichern!
von GamePro Deals
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Angebote
alle anzeigen
zum Shop
Zum Thema

vor einer Stunde

Bildschöner PS5-Shooter im Angebot: Dieses Spiel bringt eine geliebte, 2002 gestartete Reihe zurück!

vor einer Stunde

HiFi-Sound kann günstig sein? Ich habe mir diese Boxen geholt und seit Jahren nichts Besseres gefunden

vor 7 Stunden

Star-Wars-Sternstunden: Die besten Spiele gibt's jetzt in einer brillanten Kollektion supergünstig!

vor 8 Stunden

Nach 32 Jahren zurück: Dieses Horrorspiel war lange vor Resident Evil da – PS5-Neuauflage jetzt günstig sichern!

vor 10 Stunden

Wunderschöner OLED-TV mit 77 Zoll und 144Hz jetzt günstig wie noch nie bei Amazon!
mehr anzeigen